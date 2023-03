« Israéliens, bienvenue au BDS »

Des manifestants israéliens affrontent la police à cheval, lors d'une manifestation anti-gouvernementale, le 16 mars 2023. (Oren Ziv)

Par Amjad Iraqi (revue de presse : CAPJO-EuroPalestine – 20 mars 2023)*

« Bien qu’elles ne soient pas nommées comme telles, les tactiques du BDS ont été au cœur des manifestations anti-gouvernementales d’Israël », souligne Amjad Iraqi, rédacteur en chef du magazine d’opposition israélien +972 Magazine, que nous relayons ci-dessous.

« Et l’hypocrisie n’échappe pas aux Palestiniens. Il n’a fallu que deux mois aux Israéliens pour briser l’un de leurs plus grands tabous politiques dans la lutte contre le gouvernement d’extrême droite. Les partis d’opposition juifs se sont engagés à ne pas participer aux votes finaux du parlement sur la législation visant à remanier le système judiciaire. Des diplomates et émissaires israéliens quittent leurs postes en signe de protestation. Les réservistes de l’armée s’opposent au service en masse, affectant toutes les unités, des troupes de combat à l’armée de l’air. Les entreprises technologiques et les sociétés de capital-risque se délocalisent à l’étranger et transfèrent des centaines de millions de dollars. Des artistes, des écrivains et des intellectuels appellent les dirigeants mondiaux à éviter les rencontres avec de hauts responsables israéliens, y compris le Premier ministre.

Aucun de ces groupes ne l’admettra, mais c’est, de l’avis de tous, l’une des campagnes BDS les plus impressionnantes jamais vues. Dans l’Israël à l’envers d’aujourd’hui, les boycotts, les désinvestissements et les sanctions – bien qu’ils ne soient pas explicitement nommés comme tels – sont devenus des stratégies centrales du mouvement de protestation israélien. De larges pans de la société ne se contentent pas de se distancier du programme du gouvernement, mais recherchent activement des perturbations à l’échelle nationale et une intervention internationale pour y mettre un terme. L’économie, la sécurité et la vie quotidienne sont autant de sacrifices nécessaires au nom de la « démocratie » salvatrice. À cette échelle, le mouvement est allé au-delà de la simple fin de la complicité publique ; c’est, en effet, une révolte civile.

Ironiquement, ces méthodes de résistance civile sont encouragées par des personnalités qui ont passé des années à saper ceux qui les utilisaient. Yair Lapid, chef de l’opposition parlementaire et ancien Premier ministre, continue d’appeler à des manifestations de masse et à des grèves, et a exhorté les municipalités à ne pas coopérer avec certaines unités ministérielles du gouvernement, décrivant plus tard une telle expression politique comme faisant partie de « l’instinct démocratique profond » des Israéliens.

C’est le même Lapid qui a accusé les groupes anti-occupation israéliens de « subversion » pour avoir dénoncé les abus militaires ; a supervisé la mise hors la loi des ONG palestiniennes de défense des droits de l’homme qualifiées de « terroristes » ; et a exigé que les lois américaines anti-BDS soient utilisées pour punir la société de crème glacée Ben & Jerry’s pour ne pas avoir vendu de produits dans les colonies illégales de Cisjordanie, qualifiant le désinvestissement de « reddition honteuse à l’antisémitisme ».

La loi anti-boycott d’Israël, promulguée en 2011, plane désormais techniquement sur tous ces nouveaux dissidents, permettant à tout citoyen de poursuivre les manifestants pour avoir causé « un préjudice financier ou de réputation » à l’État et aux autres entités sous son contrôle.

La Cour suprême israélienne – l’institution pour laquelle le mouvement de protestation s’est battu avec tant d’acharnement – a approuvé avec enthousiasme la loi anti-démocratique en 2015, qualifiant les boycotts de forme de « terreur politique », de « sectaire, malhonnête et honteux », et de tenter « d’anéantir » l’État juif.

Les politiciens israéliens, y compris du centre et du centre-gauche, considéraient le prix à payer pour les droits civils comme nécessaire non seulement pour étouffer les Palestiniens, mais aussi pour dissuader les Israéliens juifs de boycotter les colonies. Maintenant, si la droite le choisit, le mouvement anti-gouvernemental pourrait être amené à payer un prix littéral pour sa sédition.

La dissonance cognitive de ce moment n’est pas perdue pour les Palestiniens. Au cours des deux décennies qui ont suivi le lancement du mouvement BDS, les Palestiniens et leurs alliés ont été diffamés, censurés et attaqués pour avoir appelé les citoyens, les entreprises et les gouvernements à utiliser des tactiques non violentes pour faire pression sur Israël pour qu’il mette fin à ses violations des droits humains. Ses exigences, explicitement ancrées dans le droit international, sont de parvenir à l’égalité pour les Palestiniens en Israël, de mettre fin au régime militaire dans les territoires occupés et de permettre aux réfugiés palestiniens de retourner dans leur patrie – des droits fondamentaux qui, dans tout autre pays, ne seraient pas aussi controversés.

Cependant, loin de même respecter le droit de défier Israël, BDS a été agressivement dénoncé comme « contre-productif » au mieux et « antisémite » au pire. Une multitude de lois et de politiques américaines et européennes criminalisent effectivement le mouvement et le définissent comme une forme de racisme. Même les groupes juifs américains libéraux – dont certains entretiennent l’idée de conditionner l’aide militaire à Israël, et ont appelé la semaine dernière à révoquer le visa du ministre des Finances israélien – insistent toujours catégoriquement sur le fait qu’ils ne soutiennent ni ne participent au mouvement BDS.

Cette distanciation est, à bien des égards, une dérobade qui révèle l’hypocrisie et le racisme au cœur du débat autour du BDS. Il est parfaitement raisonnable, semble-t-il, d’éviter les responsables israéliens, de couper les liens financiers et de perturber les espaces publics lorsque les Juifs traditionnels l’exigent. Mais lorsque les Palestiniens vivant sous l’oppression israélienne exigent la même chose, leurs appels doivent être scrutés, rejetés, voire punis. Il est également révélateur que les tactiques du BDS soient actuellement légitimées au nom d’aider les Israéliens juifs à protéger un statu quo ante dans lequel la suprématie raciale et l’occupation militaire étaient la norme, bien qu’enveloppées de vêtements plus démocratiques.

Utiliser BDS au nom de l’égalité, de la liberté et de la justice pour les Palestiniens est cependant une menace existentielle. La vitesse à laquelle de nombreux étrangers adoptent soudainement un langage et des idées politiques plus durs contre le gouvernement israélien, y compris des membres du Congrès américain, montre comment même des groupes bien intentionnés agissent toujours comme des gardiens de ce que les Palestiniens sont autorisés à dire, faire et avoir. Le discrédit des voix palestiniennes, le conditionnement de leurs droits aux diktats israéliens et le refus de tenir le « seul État juif » responsable devant le droit international, est précisément ce qui a donné à Israël le temps et l’impunité pour arriver à sa dernière étape fasciste. Il est donc très tentant pour les Palestiniens de dire au monde « nous vous l’avions dit ».

Mais pour l’instant, dans l’espoir que ce moment puisse servir de leçon, peut-être est-il préférable de simplement dire à tous les nouveaux militants israéliens du BDS : bienvenue. «

Amjad Iraqi est rédacteur en chef de +972 Magazine. Il est également analyste politique au groupe de réflexion Al-Shabaka et était auparavant coordinateur du plaidoyer au centre juridique Adalah. En plus de +972, ses écrits ont été publiés dans la London Review of Books, The Nation, The Guardian et Le Monde Diplomatique, entre autres. C’est un citoyen palestinien d’Israël, basé à Haïfa.

*Source : CAPJO-EuroPalestine

Version originale : 972+

Traduction : CAPJO-EuroPalestine