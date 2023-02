Israël, État-voyou et cybercriminel

Cyber criminalité... guerre virtuelle et réelle, dont l'objectif est de voler, déstabiliser, voir tuer - Photo : réseaux sociaux

Par Al-Mayadeen (revue de presse : Chronique de Palestine – 17 février 2023)*

Une équipe d’entrepreneurs israéliens spécialisés en cyber-espionnage basée à « Modi’in », une nouvelle colonie établie entre « Tel Aviv » et Al-Quds occupée, est responsable de campagnes et d’opérations d’extorsion et de chantage par l’intermédiaire des réseaux dans le monde entier, prenant pour cible des élections de niveau présidentiel dans les pays, manipulant des procès, influençant des accords sur l’énergie nucléaire et s’ingérant dans les prix des crypto-monnaies.

L’équipe a été exposée au grand jour à la suite d’une enquête menée par un consortium de journalistes qui travaillent pour 30 organes de presse, dont Le Monde, Der Spiegel et El País, et fait partie d’une enquête plus large sur l’industrie de la désinformation coordonnée avec l’ONG française Forbidden Stories.

Le rapport, publié par The Guardian et le média israélien Haaretz, révèle que la cyber-unité était dirigée par Tal Hanan, 50 ans, ancien membre des forces spéciales israéliennes, travaillant sous le nom de « Jorge ».

L’équipe Jorge, telle qu’elle est surnommée dans les rapports, affirme avoir mené des campagnes de désinformation et de manipulation pendant plus de dix ans (ou Foreign Information Manipulation and Intervention -FIMI), parfois ensuite attribuées à la Chine et à la Russie, et s’être ingérée dans 33 élections présidentielles, dont 27 ont été un succès.

L’équipe de journalistes a pu démasquer l’unité grâce à des rencontres directes avec Jorge au moyen de zoom et à plusieurs rendez-vous en vis-à-vis à son bureau en « Israël » [Palestine de 48] où les reporters désignés pour la mission se sont présentés comme des clients potentiels.

Les réunions filmées secrètement ont eu lieu entre juillet et décembre 2022 et comprenaient des rencontres en face à face avec Jorge et son équipe dans son bureau en sous-sol à « Madiine ».

Conspiration versus Vérité

Au début de l’une des réunions, Jorge a fait part de ses réflexions concernant sur ce que l’on pourrait potentiellement trouver sur l’ordinateur portable de Hunter Biden.

« [Savez-vous] la différence entre conspiration et vérité ? » a-t-il demandé aux journalistes sous couverture. « Dix-huit mois », a-t-il répondu.

Hanan, ou « Jorge », a défini dans l’une des réunions comment l’industrie de la désinformation et du piratage informatique approche le public ciblé. « Qu’est-ce qu’une fake news ? » dit-il en posant une question rhétorique. « Une fake news, c’est quand les gens y croient. Pas parce que c’est la réalité ou pas la réalité. La question est la crédibilité. »

« Je dis à mes clients : En dessous de 80 % de crédibilité, c’est faux. Mais entre 80 et 100 %, (…) le jeu en vaut la chandelle », a-t-il ajouté.

Zohar Hanan – le frère de Tal – est le PDG de la société et se fait appeler Nick. Il a 55 ans et ses compétences comprennent le renseignement et les opérations d’influence. Il est expert en polygraphie et vient d’un milieu du renseignement.

Le troisième individu, Mashy Meidan, 66 ans, alias Max, est un expert en guerre psychologique et en opérations d’influence. Il occupe le poste de consultant et de stratège au sein de la société de cyber-espionnage et vient du monde du renseignement.

Campagne de sabotage par l’intermédiaire d’une société approuvée par le ministère de la sécurité d’Israël

Certaines des campagnes de sabotage menées par Hanan ont été réalisées par le biais de sa société israélienne fondée en 1999, Demoman International, qui, selon le rapport, est enregistrée sur un site Internet spécialisé dans les « exportations de défense » et est gérée par le ministère israélien de la sécurité.

« Je n’ai aucune idée de la façon dont Hanan a atterri à ce poste. Il n’a aucune expérience dans le domaine du renseignement, il a servi dans une unité inconnue de l’armée de l’air. Mais je sais qu’il a des liens avec des personnes haut placées et très sérieuses parmi les agences de renseignement en Israël et aux États-Unis », a déclaré aux journalistes un ancien haut responsable des services de renseignement israéliens.

Services de piratage, de désinformation et de manipulation du public

Hanan a déclaré aux journalistes que ses services de piratage et de désinformation sont proposés à une large liste de clients, dont des agences de renseignement, des personnalités politiques et des responsables de campagnes, ainsi que des sociétés privées qui souhaitent manipuler le public.

Hanan a indiqué qu’il avait été engagé pour opérer pour le compte de clients en Afrique, en Amérique centrale et du Sud, aux États-Unis et en Europe.

Comment l’équipe israélienne a pénétré Gmail et Telegram

L’équipe israélienne a révélé aux journalistes que ses services comprennent le piratage de comptes de médias considérés comme les plus sûrs au monde, notamment Gmail et Telegram.

« Aujourd’hui, si quelqu’un a un compte Gmail, cela signifie qu’il a bien plus qu’un simple e-mail », a déclaré Hanan en montrant sur son écran le compte Gmail de ce qu’il a décrit comme « l’assistant d’un homme important » dans les élections au Kenya, qui étaient prévues dans quelques jours.

Hanan a ensuite passé en revue le compte Gmail en question, y compris les dossiers de brouillons, les contacts et les lecteurs, selon le rapport.

Au cours de sa présentation, il a également révélé sa capacité à craquer des comptes Telegram, qui, selon beaucoup, est considéré comme sûr en raison de son système crypté.

« Je sais que dans certains pays, on croit que Telegram est sûr. Je vais vous montrer à quel point c’est sûr… », a-t-il déclaré, avant de montrer à l’écran les contacts Telegram d’un stratège kenyan qui travaillait pour le président kenyan William Ruto [alors en fuite].

Selon Hanan, il peut installer un petit dispositif, en coopération avec un fournisseur de téléphonie mobile local [dans le pays ciblé], qui lui permet de rediriger les messages téléphoniques envoyés par des sociétés de communication telles que Google et Telegram pour authentifier les utilisateurs, vers son ordinateur, où il utilise ensuite le message texte « détourné » pour pirater des comptes ou utiliser les numéros de téléphone de victimes peu méfiantes pour créer de faux comptes en ligne.

Pirater les comptes pour semer la zizanie

Le cybercriminel israélien a révélé aux journalistes qu’il utilise également sa capacité à infiltrer des comptes pour semer le chaos parmi ses rivaux politiques.

Il a tapé « hello how are you dear », en utilisant le compte du fonctionnaire kenyan à l’un de leurs contacts. « Je ne me contente pas de regarder », a noté Hanan, ajoutant qu’une telle procédure peut être effectuée pour créer un conflit entre les officiels ciblés.

« L’une des plus grandes réussites est de semer la zizanie entre de vraies personnes, vous comprenez », s’est-il vanté. « Et je peux lui écrire ce que je pense de sa femme, ou ce que je pense de son dernier discours, ou je peux lui promettre d’être mon prochain chef de cabinet, OK ? ».

Une fois le message envoyé, Hanan le supprimait pour effacer sa trace. Selon le rapport, ils ont pu vérifier la véracité de la déclaration de Hanan.