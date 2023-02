Appel : Pour une levée des sanctions contre la Syrie

Un séisme d'une grande ampleur vient de frapper la Syrie ajoutant une catastrophe naturelle dévastatrice au drame humanitaire des Syriens.

Le bilan des victimes ne cesse d'augmenter dans les villes d'Alep, de Lattaquié, de Hama et d'Idleb.

Le Chef de l'Etat, Monsieur Emmanuel MACRON a déclaré que la France est prête à apporter une aide d'urgence aux populations en Turquie et en Syrie.

Nous, signataires de cette pétition, appelons la France et l'Union Européenne à la levée urgente et immédiate des sanctions économiques imposées à la Syrie dans son ensemble.

Cette décision serait en conformité avec le rapport publié en novembre dernier par le rapporteur spécial de l'ONU, Mme Alena DOUHAN, Professeur de droit international, qui a sonné l'alerte contre les sanctions économiques et leur impact considérable sur la situation de la population.

Aujourd'hui, 90% des Syriens vivent sous le seuil de pauvreté, avec un accès limité à la nourriture, à l'eau, à l'électricité et aux combustibles de cuisson et de chauffages.

Le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies a déjà affirmé que la Syrie était au bord d'une famine massive.

Depuis douze ans, la Syrie est en proie à une guerre sans fin. les sanctions "unilatérale" qui affectent fortement la population civile rendent aujourd'hui la situation intenable pour des milliers de Syriens qui sont dans des abris de fortunes. Alors qu'une tempête est annoncée dans la région, un simple souci humanitaire impose que soient levée dans l'immédiat et en urgence les sanctions sur les produits de première nécessité alimentaires et médicaux.

Avec la même urgence de venir en aide aux populations sinistrées, il est demandé que toutes les ONG et associations habilitées ou susceptibles de travailler avec la Croix Rouge et le CICR, soient éligibles aux fonds mobilisés par la France et l'Union Européenne.

(mardi 7 février 2023)

Liste des signataires:

Dr. Gérard BAPT, Député honoraire

Dr. Rony BRAUMAN, Ancien Président de Médecins Sans Frontières

M. Hérvé de CHARETTE, Ancien Ministre des Affaires Étrangères

M. Pierre CUYPERS, Sénateur

Dr. Maher DAOUD, Président de l'Association d'Amitié Médicale Franco-Syrienne

Son Excellence M. Didier DESTREMAU, Ancien Ambassadeur de France, Président de l'Association d'Amitié France Syrie

Dr. Michel DIB, NEUROLOGUE

M. Roland DUMAS, Ancien Ministre des Affaires Étrangères

Professeur Manar HAMMAD, Archéologue, spécialiste de Palmyre et Président d'une Association culturelle Franco-Syrienne

Dr. Fayez HOCHE, Fondateur de l'Association médicale Franco-Syrienne

M. Olivier JARDET, Député Honoraire

M. Pierre JOXE, Ancien Ministre de l'Intérieur et de la Défense

Mme Christianne KAMMERMANE, Sénatrice Honoraire

Mme Patricia LALOND, Ancienne membre du Parlement Européen

Son Excellence M. Michel RAIMBAUD, Ancien Ambassadeur

M. Jean-Pierre VIAL, Sénateur Honoraire

Pour apporter votre soutien à cet appel : ICI