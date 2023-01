Le nombre d’Israéliens réclamant la citoyenneté française a bondi depuis le scrutin

L'ambassade de France à Tel Aviv. (Crédit : Facebook)

Les candidatures ont augmenté de 13%, a dit l'ambassade de France ; une hausse similaire a aussi été observée dans d'autres pays de l'UE, notent les juristes chargés des dossiers.

Par Tani Goldstein (revue de presse : The Times of Israël – 10/1/23)*

Il y a eu une hausse notable du nombre d’Israéliens cherchant à obtenir la citoyenneté dans les pays de l’Union européenne depuis les élections du mois de novembre qui ont porté au pouvoir le gouvernement le plus à droite et le plus religieux de toute l’Histoire du pays.

L’ambassade française en Israël a indiqué que les demandes de citoyenneté française étaient en hausse de 13% au mois de novembre par rapport au mois d’octobre, a fait savoir mardi Zman Yisrael, le site en hébreu du Times of Israel.

Il y avait eu 1 210 dossiers déposés au mois d’octobre contre 1 365 au mois de novembre, a expliqué la mission. Les chiffres du mois de décembre ne sont pas encore disponibles mais cette tendance ne devrait pas s’inverser.

En tout, les demandes de nationalité française ont augmenté de 45 % environ entre 2021 et 2022, même si ce phénomène a été lié à la pandémie de coronavirus dans la mesure où le nombre de dossiers avait chuté à ce moment-là. L’ambassade a précisé qu’environ 60 % des Israéliens venus assister à des réunions sur la citoyenneté française déposaient leur toute première candidature, et que ce pourcentage est le plus élevé à avoir été enregistré jusqu’à présent.

Des hausses similaires ont été signalées dans les autres pays de l’Union européenne.

Touti Ashbel, juriste spécialisé dans les demandes de citoyenneté en Europe, a déclaré à Zman Yisrael qu’il y avait eu une augmentation de 10% des demandes de citoyenneté allemande depuis le début du mois de novembre.

De la même manière, elle a indiqué qu’il y avait une augmentation de 10 % du nombre de citoyens israéliens ayant la nationalité portugaise qui demandaient aujourd’hui l’élargissement de la citoyenneté en faveur des membres de leur famille.

Dror Hayik, à la tête d’un cabinet de droit spécialisé dans l’obtention de la citoyenneté portugaise, a confié avoir constaté un bond de 68% dans le nombre de demandes initiales. Au mois d’octobre 2022, le cabinet avait reçu cent nouvelles candidatures d’Israéliens désireux d’obtenir la citoyenneté israélienne, un chiffre qui est passé à 168 au mois de novembre.

Selon Hayik, « au lendemain des élections, le nombre de demandes a été multiplié par six. » Il a reçu 115 candidatures au mois de décembre, a-t-il expliqué.

Le Portugal avait adopté une loi en 2013 qui permettait de naturaliser les descendants des Juifs séfarades. Cette législation avait été une tentative de racheter les horreurs de l’Inquisition, une campagne de persécutions religieuses qui avait eu lieu au 16e siècle en Espagne et au Portugal et qui avait forcé des dizaines de milliers de Juifs à émigrer, à dissimuler leur identité juive ou à y renoncer.

Le pays avait néanmoins décidé de suspendre cette loi au mois d’avril 2021 en raison d’une controverse portant par la manière dont l’oligarque juif russe Roman Abramovich avait été en mesure d’obtenir la nationalité, l’année précédente. Cette demande de citoyenneté avait attiré l’attention après les sanctions appliquées à Abramovich en raison de ses liens avec le président russe Vladimir Poutine, dans le sillage de l’invasion de l’Ukraine par les forces de Moscou.

Une suspension qui a été mise en vigueur le 1er septembre. Depuis, seules les candidatures antérieures à cette date sont encore traitées, a fait savoir Zman.

« Du mois d’avril au mois de septembre, il y a eu une course folle aux passeports portugais – tout le monde voulait s’assurer d’avoir le temps nécessaire pour qu’ils soient émis avant le changement de la loi », a raconté Hayik. « Depuis le mois de septembre, nous nous sommes contentés de nous occuper de la mise en avant des vieux dossiers et de l’octroi de la citoyenneté aux époux et aux enfants ».

Il a noté que depuis que le Portugal a commencé à proposer la citoyenneté en 2013, l’intérêt des Israéliens pour les demandes de nationalité augmentait toujours après chaque scrutin, ajoutant qu’il n’y avait jamais eu toutefois de tel pic enregistré au cours de la crise politique récente qui a été marquée par l’organisation de quatre élections en l’espace de trois ans. Enfin, un cinquième retour aux urnes, le 1er novembre, a accordé la victoire au Likud du Premier ministre Benjamin Netanyahu et à ses alliés ultra-orthodoxes et d’extrême-droite.

Amichai Zilberberg, avocat et notaire spécialisé dans les demandes de nationalité polonaise, a pour sa part signalé une hausse de « dizaines de pour cent » dans le nombre de candidatures à la citoyenneté depuis le début du mois de novembre.

La mission roumaine a indiqué ne pas avoir observé d’augmentation dans le nombre de dossiers réclamant la citoyenneté, précisant que les chiffres restent « élevés, comme toujours » et qu’il y a « un nombre énorme d’Israéliens d’origine roumaine qui ont droit à la nationalité roumaine ».

L’ambassade allemande a expliqué qu’elle ne faisait pas le suivi des candidatures et qu’elle n’avait en conséquence aucune information sur d’éventuels changements dans les chiffres.

Pour sa part, la mission américaine s’est refusée à tout commentaire.

Sollicitées par Zman Yisrael, les ambassades portugaise et polonaise n’avaient pas répondu à une demande de réaction au moment de la rédaction de cet article.

Le nouveau gouvernement fait actuellement avancer un projet de refonte majeur du système judiciaire qui permettra à la Knesset de réadopter une législation rejetée au préalable par la Cour suprême. De plus, la coalition prévoit de garantir au gouvernement une représentation majoritaire dans le panel chargé de sélectionner les juges et il compte affaiblir les lois anti-discrimination qui sont considérées comme vitales dans la protection des droits des minorités et des membres de la communauté LGBT.

Les critiques ont fustigé ce projet de refonte en affirmant qu’il portera gravement préjudice à la nature démocratique de l’État juif.

*Source : The Times of Israël

