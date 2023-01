Le “Maître du Globe” nous apporte les bombes nucléaires

Par Manlio Dinucci (revue de presse : Mondialisation.ca - 31/12/22)*

Les États-Unis -comme annoncé le mois dernier*- ont commencé en décembre à envoyer en Italie et autres pays européens les nouvelles bombes nucléaires B61-12. Le confirme un document officiel du Département de la US Air Force. Il établit “les normes de sécurité pour les opérations des avions C-17 qui transportent des armes B61-12 dans l’aire de responsabilité du Commandement Européen des États-Unis”. Cette aire, dans la géographie du Pentagone, comprend non seulement l’Europe mais toute la Fédération Russe.

Le document spécifie quelles armes nucléaires sont transportées avec les C-17 Globemaster, les plus grands avions USA de transport militaire. Ils apportent des États-Unis en Europe les bombes qu’elles remplacent : les B61-3, B61-4 et B61-7. Une seule B61-12 a en effet quatre options de puissance selon l’objectif à toucher. Les C-17 Globemaster -spécifie encore le document- transportent aussi d’autres armes nucléaires : B61-11, W78 W80-1, B83-1, W87-0.

Les normes de sécurité listées dans le document confirment la dangerosité des opérations de chargement, transport et déchargement des armes nucléaires. Il peut y avoir “la probabilité d’incendie d’un avion avec des armes nucléaires à bord” et une défaillance de l’avion pendant qu’il est en vol contraignant à “un atterrissage d’urgence” ou au “largage d’une arme nucléaire”.

Le déploiement sur notre territoire national des nouvelles bombes nucléaires USA -armes de première frappe (first strike) avec guidage de précision et capacités anti-bunker, dont sont dotés surtout les chasseurs F-35- expose l’Italie en première ligne dans la toujours plus périlleuse confrontation entre OTAN et Russie. Ce faisant l’Italie viole le Traité de Non-Prolifération des Armes Nucléaires, ratifié en 1975, qui stipule : “Chaque État militairement non-nucléaire s’engage à ne pas recevoir de quiconque des armes nucléaires, directement ou indirectement”.

L’émission se termine avec une interview de l’historien Franco Cardini sur le silence du gouvernement et du parlement italiens et sur la phase historique que nous vivons.

