ONU : 130 millions d'habitants des pays arabes vivent dans la pauvreté

Revue de presse : Xinhuanet (31/12/22)*

BEYROUTH, 30 décembre (Xinhua) -- Une enquête publiée vendredi par la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale (CESAO) révèle que la pauvreté touche un tiers de la population de la région arabe, à l'exclusion des pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et de la Libye.

Intitulée "Enquête sur les développements économiques et sociaux dans la région arabe", elle indique que "la pauvreté, mesurée par rapport aux seuils de pauvreté nationaux, a augmenté pour toucher 130 millions de personnes dans les pays arabes", prévoyant une nouvelle augmentation des niveaux de pauvreté au cours des deux prochaines années, qui devrait toucher 36 % de la population en 2024.

En outre, note l'enquête, la région arabe a enregistré le taux de chômage le plus élevé au monde en 2022, soit 12 %, ajoutant que ce taux connaîtrait une très légère baisse en 2023 pour arriver à 11,7 %, en raison des efforts de relance économique post-COVID-19.

L'économie de la région enregistrerait une croissance de 4,5 % en 2023 et de 3,4 % en 2024, prévoit l'enquête.

Selon Ahmed Moummi, l'auteur principal de l'enquête, le CCG et d'autres pays exportateurs de pétrole continueront de bénéficier de la hausse des prix de l'énergie, tandis que les pays qui en importent souffriront de plusieurs défis socio-économiques, notamment la hausse des coûts de l'énergie, les pénuries alimentaires et des baisses à la fois du tourisme et des apports d'aide internationale.

