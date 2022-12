La CIA dirige des attaques de sabotage à l'intérieur de la Russie

Blog de Jack Murphy

Le journaliste d'investigation Jack Murphy affirme que les attaques en Russie sont menées par le service d'espionnage d'un pays européen anonyme, membre de l'OTAN.

Par Dave DeCamp (revue de presse : Antiwar - 26/12/22)*

La CIA utilise les services de renseignement d'un pays européen de l'OTAN pour mener des attaques de sabotage à l'intérieur de la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine en février, a rapporté samedi le journaliste d'investigation Jack Murphy, citant d'anciens responsables américains du renseignement et de l'armée.

L’enquête indique qu'aucun personnel américain n'est sur le terrain en Russie mais que les opérations sont dirigées par la CIA. Les États-Unis utilisent les services de renseignement d'un allié pour ajouter une couche supplémentaire de déni plausible, et un ancien responsable des opérations spéciales américaines a déclaré à Murphy que cette couche était un facteur majeur dans la signature des attaques par le président Biden.

Murphy a déclaré qu'il n'avait pas nommé le pays de l'OTAN dont les services de renseignement étaient utilisés dans le rapport car "cela pourrait mettre en danger la sécurité opérationnelle des cellules qui sont toujours opérationnelles à l'intérieur de la Russie".

Le rapport est apparu sur le site Web personnel de Murphy et, dans une note à la fin de l'article, il a expliqué pourquoi il n'avait pas été publié dans un média. "Lorsque je travaillais avec des rédacteurs en chef de publications grand public, on m'a demandé de faire des choses qui étaient illégales et contraires à l'éthique dans un cas, et dans un autre cas, j'ai senti qu'un haut responsable de la CIA était capable de modifier mon article en faisant des déclarations confidentielles, avant qu'il ne fuite.

Selon le rapport, la campagne secrète à l'intérieur de la Russie dure depuis des années. Deux anciens responsables militaires ont déclaré que les services d'espionnage du pays de l'OTAN concerné avaient installé une cache d'explosifs et d'équipements en Russie depuis plus de dix ans, et qu’une partie de l'équipement a été utilisée récemment.

Un ancien responsable des opérations spéciales américaines et une personne américaine informée de la campagne ont déclaré que la CIA ne s'était pas impliquée dans les opérations du pays de l'OTAN en Russie jusqu'en 2014. Des cellules dormantes ont pénétré en Russie en 2016, dirigées à la fois par la CIA et l'allié de l'OTAN. D'autres les années suivantes.

Le pays allié de l'OTAN a fourni aux agents secrets des légendes pour expliquer leur présence en Russie et des documents pour les étayer. L’enquête précise qu'au moment où la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février, le service d'espionnage du pays en question a activé ses cellules dormantes à l'intérieur de la Russie en utilisant une communication secrète, et qu’ils étaient prêts à recevoir des ordres sur les cibles à frapper.

Le nombre d'attaques dont les cellules dormantes sont responsables n'est pas clair, mais il y a eu une série d'explosions mystérieuses dans les installations militaires, les centrales électriques et les chemins de fer russes depuis l'invasion. Le rapport suggère que les saboteurs auraient pu être à l'origine d'un incendie en avril à l'institut de recherche des Forces de défense aérospatiales russes, qui a tué plus de 20 personnes.

Les opérations de sabotage que la CIA supervise nécessitent une décision présidentielle. Le président Obama l’a donnée avant de quitter ses fonctions. Il autorisait une action secrète contre la Russie suite à des allégations d'ingérence de Moscou dans les élections de 2016, une affirmation qui n'a jamais été prouvée.

Selon le Washington Post , la décision d'Obama permet « d’implanter des cyberarmes dans l'infrastructure russe, l'équivalent numérique des bombes qui pourraient exploser si les États-Unis se retrouvaient dans un échange croissant avec Moscou ». Murphy a cité un ancien responsable de la CIA qui a déclaré que la découverte permettait également des opérations de sabotage contre la Russie, bien que d'autres anciens responsables avec lesquels il s'est entretenu aient déclaré que les opérations en cours auraient nécessité un amendement ou une toute nouvelle décision présidentielle.

Un porte-parole de la CIA a nié les allégations faites dans le rapport, mais Murphy a souligné que l'agence d'espionnage peut légalement nier l'existence de ses opérations secrètes.

Le sabotage dirigé par la CIA à l'intérieur de la Russie peut provoquer une escalade majeure entre l'OTAN et la Russie, et pourrait conduire à une escalade nucléaire. L'Ukraine a récemment intensifié ses propres attaques à l'intérieur du territoire russe et, selon The Times , le Pentagone a tacitement approuvé les récentes frappes de drones qui ont frappé des bases aériennes profondément à l'intérieur du territoire russe, ajoutant au risque d'escalade.

Dans sa note à la fin de son enquête, Murphy a déclaré qu'il avait publié l'histoire pour informer le public. « En effet, le gouvernement russe sait parfaitement qui parraine ces actes de sabotage. De plus, la communauté du renseignement veut qu'il le sache. La seule partie laissée dans l'ignorance est le grand public, inconscient de la guerre de l'ombre qui se déroule dans les coulisses », a-t-il écrit.

Murphy a déclaré que l'article "a fait l'objet d'un processus de vérification des faits rigoureux et a été jugé digne d'intérêt comme les bombardements stratégiques du Laos et du Cambodge ou la campagne secrète de drones de la CIA au Pakistan".

*Source : Antiwar

Traduction : Google