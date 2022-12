Les prédictions de Dmitry Medvedev pour 2023 (!!!)

Dmitry Medvedev, ancien Président de la Russie (2008-2012), est aujourd’hui Vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie.

Dmitry Medvedev (sur son site officiel) : « Le soir de la Saint-Sylvestre, tout le monde s'adonne aux prédictions. Beaucoup émettent des hypothèses futuristes, comme si elles rivalisaient pour distinguer les plus folles, voire les plus absurdes. Voici notre humble contribution. Que peut-il se passer en 2023 :

1. Le prix du pétrole montera à 150 $ le baril et le prix du gaz dépassera 5 000 $ pour 1 000 mètres cubes

2. Le Royaume-Uni rejoindra l'UE

3. L'UE s'effondrera après le retour du Royaume-Uni ; L'euro ne sera plus utilisé comme ancienne monnaie de l'UE

4. La Pologne et la Hongrie occuperont les régions occidentales de l'ancienne Ukraine

5. Le Quatrième Reich sera créé, englobant le territoire de l'Allemagne et de ses satellites, à savoir la Pologne, les États baltes, la Tchéquie, la Slovaquie, la République de Kiev et d'autres parias.

6. La guerre éclatera entre la France et le Quatrième Reich. L'Europe sera divisée, la Pologne repartitionnée dans le processus

7. L'Irlande du Nord se séparera du Royaume-Uni et rejoindra la République d'Irlande

8. La guerre civile éclatera aux États-Unis, en Californie. et le Texas devenant ainsi des États indépendants. Le Texas et le Mexique formeront un État allié. Elon Musk remportera l'élection présidentielle dans un certain nombre d'États qui, après la fin de la nouvelle guerre civile, auront été donnés au GOPl

9. Tous les plus grands marchés boursiers et activités financières quitteront les États-Unis et l'Europe et se déplaceront vers l'Asie

10. Le système de gestion monétaire de Bretton Woods s'effondrera, entraînant le crash du FMI et de la Banque mondiale. L'euro et le dollar cesseront de circuler en tant que monnaies de réserve mondiales. Les monnaies fiduciaires numériques seront activement utilisées à la place ».

*Source : Site officiel de Dmitry Medvedev