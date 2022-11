21 530 contractors déployés dans la zone de responsabilité du Centcom

Par Philippe Chapleau (revue de presse : Ouest-France/Lignes de défense – 4/11/22)*

Pendant le 4e trimestre de l'année fiscale 2022, l'US CENTCOM a recensé 21 530 contractors dans son AoR. Ce chiffre témoigne d'une hausse de 1 252 personnels par rapport au trimestre précédent:

L'augmentation est sensible en Irak et en Syrie puisque les contractors étaient 6 696 et qu'ils sont désormais 7 908. La hausse est donc de 1 212 personnels pour cette zone.

Les effectifs ont augmenté dans les domaines suivants:

- soutien: 410

- construction: 280

- sécurité: 140

- management et administration: 140

- transport: 100

*Source : Ouest-France (Lignes de défense)

Nota : Le Centcom (Commandement central) de l'armée américaine supervise les opérations militaires des États-Unis au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Asie du Sud.