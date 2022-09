Le Parti communiste de la Fédération de Russie et l’ «opération spéciale» en Ukraine

Guennadi Ziouganov, leader du KPRF, lors de la première session plénière de la Douma d’État russe de la session d’automne. (Photo : Sergey Fadeichev/TASS)

Interview de Guennadi Ziouganov

Le 13 septembre, lors de la première session d’automne de la Douma d’État, le président du comité central du KPRF, Guennadi Ziouganov, a déclaré : “La Russie a besoin d’une mobilisation maximale des forces et des ressources. L’opération militaire et politique en Ukraine a dégénéré en une véritable guerre déclarée par les États-Unis et l’OTAN à la Russie, a déclaré le dirigeant communiste russe. “La question de la victoire dans le Donbass est la question de notre survie historique. Chacun doit évaluer ce qui se passe de manière réaliste”, a-t-il souligné.

Sur ce que cela signifie en pratique et sur les conclusions que doivent tirer les dirigeants politiques du pays, Guennadi Andreevitch a accordé une interview détaillée à Svobodnaya Pressa.

– Nous vivons dans une situation extrême – au plus fort de la guerre hybride. Il s’agit d’une menace urgente”, a déclaré Guennadi Ziouganov. – À mon avis, au cours des deux derniers mois, l’opération spéciale en Ukraine s’est transformée en une guerre à grande échelle déclenchée contre nous par les Américains, l’OTAN et toute l’Europe unie.

Nous devons comprendre qu’une opération spéciale est différente d’une guerre. Lors d’une opération spéciale, il est possible d’ajuster les objectifs. De plus, elle peut être arrêtée à tout moment lorsque vous le jugez nécessaire. La guerre, en revanche, ne peut être arrêtée, même si vous le voulez.

Pourquoi est-ce que je pense ainsi ? À une époque, j’ai dû travailler avec le “dossier spécial”, un document qui prévoit trois régimes de sécurité de l’État. Ce sont l’état d’urgence, la loi martiale et la guerre. “Le dossier spécial”, on pourrait dire, est écrit avec du sang. Les Russes, je vous le rappelle, ont passé près de 700 des mille ans de leur histoire les armes à la main, à défendre le droit de vivre dans cette étendue et de parler leur langue maternelle.

Il faut savoir que les mondialistes considèrent depuis longtemps la Russie comme l’ennemi numéro un, tout comme le parti communiste chinois, qui a fait de la Chine une superpuissance. Les Yankees comprennent très bien que la domination des Anglo-Saxons sur la planète touche à sa fin. Et pour la maintenir, ils doivent d’abord vaincre la Russie.

C’est pourquoi les États-Unis nous ont déclaré la guerre dans tous les domaines. Sa phase chaude se situe maintenant en Ukraine – elle a été transformée en base militaire, en tête de pont. L’idéologie nazie et banderiste y a imprégné presque toute la population. Ouvrez un manuel scolaire ukrainien de cours élémentaire – la haine de tout ce qui est russe y est déjà inculquée. Je vous rappelle qu’elle a commencé immédiatement après le coup d’État de 2014 – avec l’interdiction faite aux Russes d’Ukraine de parler leur langue maternelle. Personne ne s’est soucié du fait que 82 % des Ukrainiens ont confirmé dans un sondage que le russe était leur langue maternelle.

L’histoire nous enseigne que de telles interdictions sont un chemin direct vers la guerre. Une personne normale ne peut accepter l’interdiction de parler sa langue maternelle, car elle perd tout – son histoire et son avenir.

“ Svobodnaya Pressa : Comment pouvez-vous caractériser la situation autour de l’Ukraine ?

– Aujourd’hui, cette situation est devenue dramatique. Je suis stupéfait de voir que l’Europe unie se soumet complètement aux Américains, en sacrifiant son bien-être, et même sa puissance industrielle.

Je n’ai jamais pensé, par exemple, que l’Allemagne accepterait cela. Les Allemands font d’excellentes voitures, une excellente ingénierie électrique. Mais leur avantage concurrentiel reposait avant tout sur une énergie abordable et bon marché en provenance de Russie. Même à l’époque la plus morose, au plus fort de la guerre froide, la RFA a participé activement à la pose d’un gazoduc en provenance de l’URSS. À l’époque, les Américains s’y sont opposés catégoriquement et ont interdit de nous fournir des tuyaux. Alors, nous avons établi nous-mêmes leur production à Tcheliabinsk et les Allemands nous ont activement aidés à le faire.

Et que voit-on maintenant ? Dans une situation où l’ouverture de la vanne pour Nord Stream-2 suffirait à améliorer l’économie, les Européens commencent à fermer des entreprises. Selon les estimations des experts, près de la moitié des installations métallurgiques en Europe ont déjà été fermées. La prochaine victime sera la pétrochimie, puis les petites et moyennes entreprises seront au tapis. Je pense que nous devrions travailler plus activement avec la population européenne, car il y a une grande vague de protestation contre cette folie.

Un autre point dramatique est que les Américains injectent toutes sortes d’armes en Ukraine. Je remarque que les mêmes Américains ont détruit le complexe militaro-industriel ukrainien. L’Ukraine aurait pu produire de splendides missiles à Dnepropetrovsk, d’impressionnants avions Antonov, d’excellents navires de guerre à Nikolayev. L’Amérique n’avait pas besoin de tout ça. Mais aujourd’hui, elle est allée encore plus loin et se livre à un bombardement de la centrale nucléaire de Zaporojié. C’est une terrible tragédie pour l’Ukraine.

Cependant l’Europe se souvient très bien de Tchernobyl. On peut dire que l’odeur de la fumée radioactive est encore dans ses narines aujourd’hui. Pourtant, les Européens, contrairement à la logique, se livrent au pilonnage des centrales nucléaires à la suite des Américains !

“SP : – L’Ukraine a demandé des armes supplémentaires aux États-Unis et à ses alliés, notamment des systèmes de missiles à longue portée. Entre autres des missiles balistiques de classe ATACMS d’une portée de 300 km, rapporte le Wall Street Journal. Kiev les obtiendra-t-il ?

– Les États-Unis et la Grande-Bretagne augmentent régulièrement la puissance des missiles qu’ils fournissent à l’Ukraine. Des missiles d’une portée de 200 à 300 km peuvent bombarder les grandes villes russes et les installations énergétiques. Encore une fois, il y a une guerre à grande échelle entre l’Occident et la Russie. Et l’Ukraine en est un outil obéissant.

“SP : – Comment commenteriez-vous les événements tragiques qui se sont déroulés depuis le 6 septembre sur la vaste étendue du front russo-ukrainien dans la région de Kharkov, où nous avons quitté, sous les coups de l’AFU, Balakleya, Izium et Kupiansk ?

– Les forces armées ukrainiennes ont assemblé une énorme force de frappe dans la zone. Les unités ukrainiennes ont été formées en Grande-Bretagne et en Pologne, elles étaient saturées de mercenaires, et des spécialistes de l’OTAN dirigeaient l’opération. Mais nous devons comprendre qu’une percée du front ne résout pas à elle seule les problèmes fondamentaux. Même si elle s’accompagne de la prise de zones peuplées – il y a environ 50 000 habitants à Izium, environ 30 000 à Balakleya et Kupiansk – du point de vue militaire, la percée n’a de sens qu’à une seule condition : si vous avez des unités puissantes, que vous introduisez dans cette percée, infligeant un grand dommage à l’ennemi.

L’AFU a fait la percée, mais elle ne dispose pas d’unités puissantes qui pourraient frapper dans la brèche qui s’est ouverte. Ils se sont donc retrouvés dans un piège, que les forces armées russes vont bientôt, je pense, refermer – elles vont submerger les unités ukrainiennes qui se sont avancées.

Pour nous, la situation dans la direction de Kharkov est une bonne leçon et une bonne école. Et il n’est pas nécessaire de crier que tout est perdu. Comprenez que certains de nos soldats et officiers sont dans les tranchées depuis six mois – ils sont fatigués. Pendant la Grande Guerre patriotique, après deux mois passés au front, ils étaient envoyés à l’arrière – pour se réorganiser et se reposer. Et c’est absolument la bonne méthode.

” SP : – Qu’est-ce qui nous empêche de gagner ?

– En déclarant la libération et la défense du Donbass comme objectif principal de l’opération militaire et politique, nous devions avant tout assurer l’accomplissement de cette tâche. Je suis sûr que si nous avions concentré des fonds importants à temps et coupé l’approvisionnement en armes lourdes occidentales, le bombardement du Donbass aurait pris fin.

Les livraisons d’armes passent par trois lignes ferroviaires, trois ponts et deux tunnels. En outre, il existe des gares où les wagons sont convertis de bogies européens étroits en bogies de notre écartement large. Il vaudrait la peine de frapper ces stations – sans pratiquement aucune perte de vie.

Cette tâche est plus que réaliste, étant donné la domination totale de nos missiles dans l’espace aérien ukrainien. Si on coupe les lignes d’approvisionnement, l’AFU aura assez d’obus pour une semaine au plus.

Une autre tâche consiste à restaurer le système des bureaux d’enregistrement et d’enrôlement militaires et le système d’éducation militaro-patriotique des jeunes.

Je tiens également à souligner que l’une des fonctions du Parlement russe est le contrôle. J’ai suggéré en séance plénière : examinons, lors d’une réunion à huis clos du comité de sécurité de la Douma d’État, comment sont approvisionnés nos gars qui participent à l’opération militaire. Ont-ils assez de nourriture, d’équipement de protection, tout ce dont ils ont besoin ? Hélas, Russie unie n’a pas soutenu cette initiative.

“SP : – A quoi ressemblent les tâches prioritaires de la Russie dans le domaine économique ?

– M. Poutine a exprimé ces tâches lors du 7e Forum économique oriental. Il s’agit du développement du chemin de fer transsibérien et de la ligne Baïkal-Amour. Il ne suffit pas de faire retourner le “tuyau” de l’Ouest vers l’Est – il faut aussi avoir de bonnes communications, assurer la livraison des marchandises et développer ses propres hautes technologies.

L’échelle est énorme – nous devons transférer 40 millions de tonnes de ressources énergétiques vers les marchés de l’Est. Pour cela, nous avons besoin, entre autres, de la route maritime du Nord, de navires de nouvelle classe, de systèmes de suivi et de sécurité par satellite. Tout ceci donnera un second souffle au développement de notre zone circumpolaire.

D’autres tâches importantes sont le développement des plus grandes villes de Russie, ainsi que le développement de l’aviation. Tout cela nécessite des investissements gigantesques – dans les machines-outils, l’électronique, la robotique, l’intelligence artificielle. Et tout cela constitue une nouvelle qualité du développement du pays !

“SP” : – Qu’est-ce qui est nécessaire pour résoudre les tâches énumérées ci-dessus ?



– Les fournitures d’armes occidentales ont obligé à porter l’industrie de la défense russe à un niveau qualitativement nouveau – et les Ukrainiens en font déjà l’expérience sur leur propre peau. Un changement fondamental de la politique intérieure est nécessaire. La victoire se forge dans les coulisses, et les politiques du président ne peuvent être réalisées sans un changement de cap. Nous avons toujours des oligarques qui s’engraissent alors que la moitié de la population arrive à peine à joindre les deux bouts avec 20 000 roubles par mois. J’ai été choqué par les prévisions de la Banque centrale : en 2022, selon le régulateur, les sorties de capitaux de Russie atteindront un montant record de 243 milliards de dollars. C’est une somme gigantesque ! Mais Silouanov, chef du ministère des finances, suggère à nouveau de mettre de côté une partie importante des revenus de l’État ! C’est une politique absolument déplorable pour le pays !

Le président a appelé à la cohésion, mais il n’y a pas de véritable dialogue entre les autorités et le peuple. Les élections dans un certain nombre de régions se sont déroulées sur le mode d’une opération spéciale, visant à atteindre un résultat planifié à l’avance. Krasnodar a été transformé en sultanat électoral : certains observateurs ont été traînés par les jambes hors des bureaux de vote !

La Russie a maintenant besoin de se mobiliser. Ce n’est pas une question de ressources humaines – il y en a suffisamment pour mener l’opération spéciale. Il s’agit d’arrêter les sorties de capitaux et de concentrer les ressources à l’intérieur du pays. Et Russie Unie casse le système électoral à la place !

Le pays doit se battre pour son existence, pour son avenir ! Mais Russie Unie retombe toujours dans les vieilles ornières libérales ! Dans le contexte de la guerre hybride que l’Occident mène contre nous, c’est absolument inacceptable ! Cela ne fait que miner la situation de l’intérieur !

