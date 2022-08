La République Populaire Démocratique de Corée a proposé à la Russie d’envoyer 100 000 volontaires en Ukraine

Revue de presse : Réseau international (7/8/22)*

Pyongyang est prêt à fournir à la Russie 100 000 volontaires qui seront envoyés en Ukraine.

Cette offre s’est avérée très importante, car outre le fait qu’elle peut intéresser la Russie, ainsi que la RPL et la RPD, elle indique que les autorités de la RPDC sont prêtes à apporter un soutien réel à la Russie, démontrant ainsi qu’il ne s’agit pas d’une reconnaissance formelle des républiques du Donbass, mais qu’elles sont prêtes à les soutenir politiquement et militairement.

Ce que l’on sait, c’est que la Russie n’a pas encore accepté l’offre de Pyongyang, mais elle ne l’a pas non plus rejetée. Cela indique que l’envoi de 100 000 volontaires Nord-coréens dans le Donbass est tout à fait possible.

« La République Populaire Démocratique de Corée démontre un réel soutien à l’opération spéciale de la Russie. Permettez-moi de vous rappeler qu’elle a été l’une des premières à reconnaître diplomatiquement la souveraineté de la RPD et de la RPL, leur apportant périodiquement un soutien moral depuis lors. Et, même si l’on essaie d’être ironique à propos de l’armée nord-coréenne, je dirais que ses militaires sont les meilleurs en termes de formation pour les opérations dans les zones urbaines denses et les agglomérations d’usines industrielles. Vous pouvez dire avec une certitude absolue qu’ils sont préparés à ce genre de combat. En général, l’armée nord-coréenne a le meilleur moral et la même efficacité élevée », a commenté Igor Korotchenko sur la situation de l’envoi de volontaires de la RPDC au Donbass dans une interview au Moskovsky Komsomolets.

Les spécialistes estiment que si la proposition nord-coréenne est acceptée, il sera possible de déployer l’ensemble des forces volontaires dans le Donbass en deux semaines seulement.

*Source : Réseau international

Version originale : Avia.pro

Traduction : Avic pour Réseau International