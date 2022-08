Irak : le Conseil suprême de la magistrature suspend ses travaux et la Cour fédérale

Par Hussameldin Abdelgadir Salih Mohamed (revue de presse : Agence Anadolu – 23/8/22)*

Le Conseil suprême de la magistrature en Irak a décidé, mardi, de suspendre ses travaux, les tribunaux qui lui sont affiliés et la Cour suprême fédérale, en signe de protestation contre le sit-in des manifestants du Mouvement sadriste devant son siège dans le centre de la capitale, Bagdad, pour réclamer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Par voie de communiqué consulté par l'Agence Anadolu le Conseil a déclaré que "le Conseil suprême de la magistrature et la Cour suprême fédérale se sont réunis durant la matinée du mardi, à la suite du sit-in ouvert des manifestants du Mouvement sadriste devant son siège dans le centre de la capitale, Bagdad, pour réclamer la dissolution de l'Assemblée nationale."

La même source a accusé les manifestants du mouvement sadriste de "faire pression sur la Cour suprême fédérale pour prononcer une décision de l'État ordonnant de dissoudre l'Assemblée nationale.

La décision de suspendre les travaux du Conseil suprême de la magistrature, des tribunaux qui lui sont affiliés et du Tribunal fédéral intervient en signe de protestation contre ces comportements inconstitutionnels et illégaux (le siège -in des manifestants du Mouvement sadriste).

Selon le communiqué, le Conseil a tenu "le gouvernement et le parti politique à l'origine de ce sit-in légalement responsables des conséquences de ce comportement".

Le 14 août, le Conseil suprême de la magistrature avait annoncé qu'il n'avait pas le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale des Représentants, en réponse à une demande du chef du Mouvement sadriste, Muqtada al-Sadr, de dissoudre l'Assemblée dans un délai n'excédant pas une semaine et fixer une date pour des élections anticipées.

Traduit de l'arabe par Hend Abdessamad

*Source : Anadolu