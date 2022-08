Gaza - Médias israéliens : Il faut se préparer à une réponse ferme, et Tel Aviv fait partie des cibles visées

Revue de presse : Al Manar (6/8/22)*

Les médias israéliens ont commenté « l’opération militaire » lancée par l’armée d’occupation israélienne contre des cibles du Jihad islamique, soulignant que le mouvement « répondra fermement ».

La Douzième chaîne israélienne rapporte que l’ancien chef du Conseil de sécurité nationale, le général de division (de réserve) Yaakov Amidror, a dit « qu’il est nécessaire de se préparer à un long round », notant que « la balle est dans le camps du Jihad islamique. »

Révélant que les estimations de l’armée d’occupation israélienne s’attendent à ce que « le Jihad islamique réplique fermement », elle a ajouté que « d’importantes forces de l’armée israélienne ont commencé à affluer dans la région de Sederot (l’enveloppe de Gaza) », et des batteries de son système de défense antimissiles Dôme d’acier ont été déployés dans le centre », de la Palestine occupée.

L’ancien chef d’Aman, le général de division (de réserve) Amos Yadlin, lui a déclaré que « l’attaque à Gaza est un message au Jihad islamique, auquel je pense qu’il répondra », soulignant qu' »il est correct de se préparer à une réponse ferme du Jihad même contre Tel-Aviv. »

Le site web de la chaîne israélienne Channel Seven a pour sa part indiqué qu’il y a « des préparatifs pour la possibilité de tirs de missiles sur le centre d’Israël », ajoutant que « la municipalité d’Ashkelon a ouvert les abris ».

Les médias israéliens ont également évoqué « l’ouverture d’abris dans les régions du centre et du sud » et « la modification des couloirs aériens à l’aéroport Ben Gourion, en prévision des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza », notant qu' »un certain nombre de colons de l’enveloppe de Gaza ont quitté la zone par peur des tirs de roquettes ».

En ce qui concerne les détails de l’attentat contre le chef militaire du Jihad islamique Taysir al-Jaabari, le site internet de la chaine israélienne Makan TV a rapporté que « des avions de l’armée de l’air israélienne ont attaqué des cibles du Jihad islamique, dans le cadre d’une action préventive », notant que « les autorités de l’armée israélienne ont déclenché l’alerte sur le front intérieur ».

À son tour, Channel 13 a rapporté que « la décision de l’opération militaire a été prise à l’unanimité ce matin, lors d’une discussion en présence du Premier ministre Yaïr Lapid, du ministre de la Défense Benny Gantz et de l’ancien Premier ministre Naftali Bennett, au siège du ministère de la Défense à Tel-Aviv. »

« L’opération actuelle est un test pour le Premier ministre Yaïr Lapid, qui n’a aucune expérience militaire, même en termes de service dans l’armée israélienne », a-t-elle analysé, ajoutant que « nous ne devons pas oublier que nous sommes en période électorale, et l’opération militaire est une opportunité à Lapid à cet égard. »

Selon Channel 13, « l’armée israélienne s’est préparée à l’éventualité que des missiles soient tirés depuis Gaza sur la région de Gush Dan ».

*Source : Al Manar (avec Al Mayadeen)