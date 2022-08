VIETNAM, ISRAËL, IRAK : LES RÉVÉLATIONS D’UN JOURNALISTE DE GUERRE – Seymour Hersh

Par Olivier Berruyer (revue de presse : Les Crises – 6/8/22)*

Seymour HERSH est un journaliste d’investigation américain spécialisé dans les affaires militaires américaines et les services secrets. Il écrit notamment pour The New Yorker et le New York Times. Il est à l’origine de nombreuses révélations, comme d’actes de torture à Abou Ghraib ou encore le massacre de Mỹ Lai au Viêt Nam, révélation pour laquelle il obtient un prix Pulitzer. Il livre à Olivier Berruyer pour Élucid son témoignage : nous racontant l’âge d’or du journalisme américain auquel il a participé, et proposant sa critique du système médiatique actuel.

(Vidéo : 1:10 :33)

