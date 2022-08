DERRIÈRE L’ASSASSINAT POLITIQUE DE DARIA PLATONOVA

Par Manlio Dinucci (revue de presse : Byoblu.com – 22/8/22)*

L’attentat à Moscou, qui a provoqué la mort de la journaliste Daria Platonova, avait comme objectif principal son père Alexander Douguine, philosophe créateur de l’école moderne de géopolitique, chef du Département de sociologie des relations internationales à l’Université d’État Lomonossov de Moscou, fondateur du Mouvement International Eurasiatique. Il ne s’agit pas simplement de l’acte criminel d’un individu ou d’un petit groupe, mais d’un délit politique programmé et opéré par les services secrets Occidentaux, en particulier étasuniens et britanniques, sur la base de procédures bien établies.

Avant tout le choix de l’objectif. Dans son interview à Grandangolo en avril dernier, Alexander Douguine explique que l’opération militaire russe en Ukraine ne constitue pas seulement la réponse à l’escalade USA-OTAN, qui met en danger la sécurité de la Russie, mais la réponse au plan mondialiste de l’Occident pour conserver un monde unipolaire sous sa propre domination. En alternative à l’agenda mondialiste, Douguine envisage la création d’un monde multipolaire, par un pacte historique planétaire de toutes les personnes de différentes cultures et traditions qui refusent l’agenda mondialiste. Il faut une alliance universelle contre les Soros, les Schwab, les Bill Gates et l’oligarchie libérale mondiale, qui menacent l’humanité avec leurs plans fous. C’est dans ce cadre que s’insère le Mouvement International Eurasiatique. La croissante intégration économique de l’Eurasie, qui encourage la résolution par la négociation des conflits et le dialogue inter culturel, contribue de façon concrète au passage du monde unipolaire au monde multipolaire que les États-Unis et les autres majeures puissances de l’Occident essaient par tous les moyens d’empêcher.



Daria Platonova -experte en relations internationales, éditorialiste et collaboratrice de chaînes télévisées- a collaboré à certaines éditions de Grandangolo et dans les mois qui viennent sa collaboration aurait dû prendre un caractère périodique. L’annonce de son assassinat nous a bouleversés mais pas réduits au silence. Daria restera avec nous sur Byoblu.

Traduit de l’italien par M-A P

*Source : Byoblu.com

RUSSIE / FSB : La vidéo de la suspecte présumée du meurtre de la journaliste russe Daria Douguina

Articles de Manlio Dinucci sur France-Irak Actualité : ICI