Première guerre du Golfe : Margaret Thatcher préconisait l’utilisation d’armes chimiques contre l’Irak

Par Gilles Munier

Des documents "Top secret", déclassifiés et consultables en ligne dans les archives de la Margaret Thatcher Foundation, révèlent que la Première ministre britannique a tenté de convaincre George Bush d’utiliser des armes chimiques* contre les troupes irakiennes qui avaient envahie le Koweït en 1990.

Dans “False Prophets: British Leaders' Fateful Fascination with the Middle East from Suez to Syria”, un ouvrage paru récemment, le professeur d’université Nigel Ashton rend compte d’une réunion secrète tenue à Washington dans le cadre des préparatifs militaires de l’Opération Tempête du désert, le 30 septembre 1990, à laquelle participaient le président George Bush, Colin Powell, Brent Scrowcroft et James Baker. Thatcher y insistait pour que les forces américaines soient prêtes à riposter avec des armes chimiques interdites, si l’Irak en utilisait en premier.

George Bush y était opposé, considérant que les Irakiens ne le feraient pas et qu’une attaque conventionnelle totale suffirait à « éliminer de Saddam Hussein de la surface de la Terre ».

Quelques semaines plus tard, Thatcher revint à la charge lors d’un entretien avec Dick Cheney, secrétaire d’Etat à la Défense. Il lui répondit que Bush avait une « aversion particulière » pour les armes chimiques et qu’il était convaincu que la majeure partie de la capacité d'armes chimiques de l'Irak serait détruite lors de frappes aériennes initiales.

*Winston Churchill a ordonné leur utilisation au Proche-Orient contre les forces ottomanes à Gaza (avril 1917), et en Irak lors de la Révolution de 1920 et de la révolte de cheikh Mahmoud Barzandji au Kurdistan.

Pour mémoire, le protocole de Genève de 1925 interdit l’utilisation des armes chimiques.

Source : Al Bab