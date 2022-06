Forages en Méditerranée: Israël et la violation des droits maritimes libanais

1 - L’armée israélienne craint une attaque du Hezbollah sur la plateforme de Karish (Média israélien)

Par la rédaction d’Al Manar (4/6/22)*

Les médias israéliens ont rapporté lundi 6 juin que l’armée d’occupation israélienne appréhende que le Hezbollah ne bombarde la nouvelle plateforme de forage, installée dimanche par la société d’exploration Energean Power, dans le gisement gazier de Karish, une zone contestée par le Liban et faisant l’objet de négociations avec le gouvernement libanais.

Selon la chaîne de télévision israélienne KAN, l’armée d’occupation se prépare à la possibilité que la plateforme gazière établie à 80 kilomètres au nord-ouest de Haïfa fasse l’objet d’une « attaque du Hezbollah », à la lumière des avertissements libanais et des réactions officielles qu’il s’agit d’une « action israélienne hostile dans les eaux contestées », d’après les déclarations du président libanais Michel Aoun exprimées le dimanche 5 juin.

La chaîne israélienne indique que « les services de sécurité de l’occupation ont organisé une session pour évaluer la situation après que la plateforme Energean a quitté le port de Singapour », en direction de la Palestine occupée en mai dernier.

Elle a rendu compte d’accords signés entre « Israël » et la société Energean et qui stipulent que la sécurisation de la plate-forme relève de la responsabilité de la société, tandis que la responsabilité de la « sécurité de la zone aquatique » incombe à l’armée d’occupation.

KAN a ajouté que la marine de l’armée d’occupation israélienne se préparait à sécuriser la zone au moyen de pièces maritimes de guerre et de sous-marins. Elle a souligné que l’occupation « travaillait pour transférer le système Iron Dome dans sa version navale à la région. »

Selon la radio publique israélienne c’est « la marine israélienne qui gardera la plateforme, et qui a sécurisé son parcours depuis sa sortie du canal de Suez, en provenance de Singapour ».

La semaine dernière, la commission des Affaires économiques de la Knesset israélienne a approuvé une ordonnance interdisant la navigation maritime à moins de 1 500 mètres de la nouvelle plate-forme gazière.

La société grecque qui a installé la plateforme hier a annoncé qu’elle commencerait à extraire du gaz dans les prochains 3 mois, selon le quotidien israélien Haaretz.

*Source : Al Manar

2 - Cheikh Qassem: Le Hezbollah prêt à agir dès que le gouvernement confirme qu’«Israël» viole les droits maritimes du Liban

Par AlAhed avec AlManar (7/6/22)**

Le secrétaire général adjoint du Hezbollah, cheikh Naïm Qassem, a déclaré que le Hezbollah est prêt à agir dès que le gouvernement libanais confirme «qu’Israël viole les droits maritimes du pays».

Les propos de cheikh Qassem intervient au lendemain de l’arrivée de la nouvelle plateforme de forage, installée dimanche par la société d’exploration Energean Power, dans le gisement gazier de «Karish», une zone contestée par le Liban et faisant l’objet de négociations indirectes avec le gouvernement libanais.

Dans une interview accordée le lundi 6 juin à Reuters, cheikh Qassem a assuré que «le Hezbollah était prêt à agir, en utilisant les moyens appropriés, y compris la force, pour empêcher Israël d’exploration du gaz dans les eaux contestées, et ce une fois que l’Etat libanais adopte une politique plus claire, faisant état d’une agression israélienne contre nos eaux et notre pétrole».

«La question nécessite une décision décisive de l’Etat libanais», a-t-il ajouté, affirmant que le Hezbollah «a exhorté le gouvernement à se dépêcher et à se fixer une échéance».

Dimanche, le Premier ministre libanais par intérim, Najib Mikati, a averti «qu’Israël provoquait une crise dans les eaux contestées de la mer Méditerranée en empiétant sur les ressources libanaises et la richesse maritime».

Le président libanais, Michel Aoun, a également averti que «toute activité dans les eaux contestées constituera un acte d’agression et une provocation».

**Source : AlAhed

