Bennett : Nous sommes confrontés au danger de désintégration, et « Israël » risque un effondrement

Naftali Bennett

Par la rédaction d’Al Manar (4/6/22)*

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a déclaré, le vendredi 3 juin, « qu’Israël se trouve à un tournant historique, est confronté à une véritable épreuve », et fait face à une « situation sans précédent qui est proche de l’effondrement », accusant Benjamin Netanyahu et l’opposition de « semant le poison et le chaos ».

Bennett a ajouté, dans un message diffusé sur les réseaux sociaux: « Nous nous sommes désintégrés deux fois en raison de conflits internes. La première fois, 77 ans (après la fondation de l’entité sioniste), la seconde trois ans après, et aujourd’hui nous vivons dans la troisième période proche de la huitième décennie, et nous sommes tous confrontés à un véritable test. Serons-nous capables de préserver Israël ? ».

Et de poursuivre : « il y a un an, Israël a atteint l’un des moments de décadence les plus difficiles qu’il ait jamais connus : le chaos, des élections interminables, la paralysie gouvernementale et les villes de Lod et d’Acre brûlant de l’intérieur en présence d’un gouvernement impuissant et en conflit, en plus de la valorisation d’un homme tout en exploitant les capacités de l’État pour ses besoins juridiques ».

« Nous étions quelques jours auparavant à quelque pas d’une cinquième campagne électorale qui allait briser le pays, puis j’ai pris la décision la plus difficile de ma vie, qui est de former un gouvernement de salut national pour sauver le pays du chaos et le remettre au travail, en partenariat avec des gens qui ont des opinions très différentes des miennes », a poursuivi Bennett.

Rappelons que, le journal israélien Yediot Aharonot a publié le 4 mai un article écrit par l’ancien Premier ministre israélien Ehud Barak, dans lequel il parlait de la malédiction de la dix-huitième décennie en « Israël ». Il a attribué « tous les développements à l’intérieur d’Israël à cette malédiction ».

*Source : Al Manar