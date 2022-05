Les satellites d’Elon Musk pour la guerre en Ukraine

Par Manlio Dinucci (28/5/22)*

Elon Musk, l’homme le plus riche du monde dont le patrimoine a quasiment décuplé dans les deux années de pandémie, a offert 44 milliards de dollars pour acheter Twitter qui, d’après lui, deviendrait “la plateforme pour la liberté de parole dans le monde entier”. Elon Musk est le propriétaire de SpaceX, société aérospatiale dont le siège est en Californie.

SpaceX construit des fusées et satellites pour réaliser Starlink, système Internet à large spectre qui, une fois terminé, couvrira le monde entier. SpaceX qui jusqu’à présent a mis en orbite 2.500 satellites avec des fusées qui en transportent 50 à la foi, a en programme de mettre 42.000 satellites Starlink en orbite basse, occupant 80% de cet espace.

Starlink, présenté comme système satellitaire commercial, a des applications militaires fondamentales. Les satellites en orbite basse transmettent en effet les signaux à une vitesse beaucoup plus grande que ceux mis en orbite géosynchrone autour de l’Équateur. L’armée et l’aéronautique étasuniennes financent et testent Starlink pour en utiliser les capacités militaires. Par exemple, en mars dernier, l’US Air Force a communiqué que les chasseurs F-35A à double capacité conventionnelle et nucléaire avaient effectué la transmission de données en employant les satellites Starlink à des vitesses 30 fois plus rapides que les connections traditionnelles.



Les satellites Starlink de SpaceX se trouvent utilisés par l’armée ukrainienne pour guider drones, projectiles d’artillerie et missiles contre les positions russes. Le confirme le général Dickinson, chef du Commandement Spatial USA, lequel a déclaré au Sénat que “la société Starlink d’Elon Musk démontre en Ukraine ce que peuvent faire les mega-constellations de satellites”. SpaceX d’Elon Musk fait partie du groupe des dix plus grands opérateurs satellitaires commerciaux qui collaborent avec le Commandement spatial USA dans la base spatiale militaire de Vanderberg en Californie.

*Bref résumé du 49ème épisode de l’émission Grandangolo de vendredi 28 mai 2022 à 20h30 :

https://www.byoblu.com/2022/05/27/grandangolo-pangea-la-rassegna-stampa-internazionale-di-byoblu-49-puntata/

Reçu de l’auteur et traduit de l’italien par M-A P

En cours de traduction :

La guerre. C’est notre vie qui est en jeu, de Manlio Dinucci

édité par Byoblu mai 2022

https://store.byoblu.com/prodotto/la-guerra-e-in-gioco-la-nostra-vita/

Articles de Manlio Dinucci sur France-Irak Actualité : ICI