L’analyse de Scott Ritter sur la guerre en Ukraine : "Pourquoi j'ai radicalement changé mon évaluation globale"

Par Mike Whitney (revue de presse : UNZ – 16/5/22)*

Dimanche, les blogs de politique étrangère ont été en effervescence en apprenant que Scott Ritter avait fait « volte-face dans son évaluation de la guerre ». Il semble que l'ex-Marine ait examiné les développements récents en Ukraine et conclu qu'il sera beaucoup plus difficile pour la Russie de gagner qu'il ne l'avait initialement pensé.

Naturellement, la nouvelle du revirement de Ritter a envoyé une onde de choc sur Internet, en particulier parmi les personnes qui suivent de près les événements en Ukraine et qui admirent grandement son analyse impartiale. Certaines de ces personnes se sont clairement senties trahies par les commentaires de Ritter et l'ont qualifié de "troll inquiet", ce qui fait référence à une personne qui feint la sympathie tout en ressentant le contraire. C'est une façon terrible de traiter un gars qui a consacré une si grande partie de son temps à informer les gens sur une question dont ils pourraient très peu savoir sans ses recherches. De plus, Ritter n'est pas un hypocrite. Bien au contraire.

Il est juste de dire, cependant, que Ritter a probablement été le partisan le plus virulent de la théorie « la Russie gagne », une hypothèse qui va à l'encontre de tout ce que nous lisons dans les médias traditionnels ou dit sur les chaînes d'informations câblées. Malheureusement, les opinions de Ritter sur la question ont radicalement changé, et cela est dû entièrement aux développements sur le terrain. Comme l'admet franchement Ritter, "l'aide militaire que l'Occident fournit à l'Ukraine modifie la dynamique et si la Russie ne trouve pas un moyen de résoudre ce problème de manière significative... le conflit ne finira jamais".

C'est tout un revirement par rapport à une déclaration qu'il avait faite quelques semaines plus tôt selon laquelle "la Russie est en train de gagner la guerre, et de la gagner de manière décisive".

Alors, qu'est-ce qui a changé ? Quels sont les soi-disant développements qui ont conduit à la volte-face de Ritter ?

Voici quelques extraits de l'interview qui a expliqué le fracas. Ritter a été rejoint par Ray McGovern et l'animateur Garland Nixon sur Saturday Morning Live. (Les citations sont copiées de la vidéo. J'accepte le blâme pour toute erreur.)

Scott Ritter (début à 47:50 minutes) - "Ce qui me frustre... c'est que j'estimais qu'il serait très difficile pour l'Ukraine d'absorber ce nouvel équipement et matériel (Matériel - les armes létales supplémentaires qui ont été récemment envoyés en Ukraine) mais les obusiers fonctionnent déjà contre la Russie. (Et) Ils ont un effet dans la région de Kharkov. Pas tous les 90, mais ils ont plusieurs batteries en place qui sont utilisées.

Comment est-ce arrivé?

Et c'est pourquoi j'ai radicalement changé mon appréciation globale, car je partais du principe que la Russie serait en mesure d'interdire la grande majorité de ces équipements, mais la Russie s'est montrée incapable ou peu disposée à le faire et - par conséquent – ​​les Ukrainiens ont un impact significatif sur le champ de bataille. Pas dans les principales zones de discorde, comme le Donbass, mais à la périphérie. C'est pourquoi la Russie a procédé à des retraits tactiques au nord de Kharkov, car pour égaler les meilleures capacités de l'Ukraine, la Russie devrait détourner des ressources de son effort principal, ce que la Russie a décidé de ne pas faire. Ainsi, ils reconfigurent le champ de bataille. (échange de terres dans différentes zones)…("Saturday Morning Live avec Scott Ritter et Ray McGovern, YouTube)

Ainsi, alors que les sympathies de Ritter n'ont pas du tout changé, il est clair que son analyse a changé. Au début, il ne pensait pas que le déluge d'armes meurtrières affecterait l'issue de la guerre. Maintenant, il n'en est plus si sûr. C'est une erreur honnête, mais il devait tout de même « être clair » et expliquer les facteurs qui ont contribué à son demi-tour. Voici plus de la même interview:

Scott Ritter– C'est un moment de transformation dans la guerre, car cela signifie que la démilitarisation n'a pas lieu. Pour toutes les forces que la Russie détruit à l'est, l'Ukraine reconstruit une capacité importante (à l'ouest). Je compare cela à Moscou en décembre 1941, lorsque les Allemands se dirigeaient vers Moscou et que les Russes ont juste commencé à leur lancer des choses., sacrifiant tout ralentir l'offensive allemande. jusqu'à ce que le général Winter et la combinaison des divisions sibériennes leur donnent la capacité de contre-attaquer. Les Allemands ont été saignés à blanc et ils ont été arrêtés et refoulés. Si la Russie ne change pas le calcul, alors c'est la trajectoire vers laquelle nous nous dirigeons.,parce que 200 000 soldats, aussi capables soient-ils, ne peuvent pas faire grand-chose. Et les combats qui ont lieu en ce moment – ​​même s'ils massacrent des Ukrainiens – ne sont pas gratuits pour les Russes. Ils perdent de l'équipement, ils perdent des hommes, ils perdent du matériel, et à moins que Poutine ne mobilise ou ne transfère des forces, ceux-ci ne sont pas remplacés. Ainsi, au lieu d'avoir 200 000 hommes en ligne, la Russie pourrait avoir 180 000 hommes. Et si vous ne pensez pas que le retrait de 20 000 hommes ne change pas les options qui s'offrent aux dirigeants russes, alors vous ne savez rien de la guerre.

Donc, je crois que la Russie va gagner à l'Est, ils les écrasent en ce moment même, ils les massacrent ; la quantité de morts et de destruction infligée aux Ukrainiens est inimaginable, mais je crois que les Ukrainiens sont prêts à subir ces pertes afin de gagner du temps pour reconstituer une armée qui défiera la Russie, car à moins que la Russie ne soit prête à sauter à travers le Dniepr River et se diriger vers l'ouest de l'Ukraine où il peut éliminer la profondeur stratégique dont les Ukrainiens sont dotés par les Russes, alors la démilitarisation de l'Ukraine n'aura pas lieu. Cela ne peut pas avoir lieu alors que des dizaines de milliards de dollars d'équipements affluent et que la Russie n'est pas en mesure de l'interdire.Le fait que ces obusiers avancés opèrent en première ligne en ce moment montre qu'il y a quelque chose qui cloche dans la méthodologie russe. Et - à moins qu'ils ne modifient cette méthodologie - je pense que nous allons passer un très long été. » (« Saturday Morning Live avec Scott Ritter et Ray McGovern, You Tube)

Il est difficile de saisir ce que Ritter dit ici. Suggère-t-il réellement que Poutine étende l'« opération spéciale » actuelle à une guerre mondiale à part entière ? À un moment donné, il estime avec désinvolture que la Russie devra mobiliser 1 million et demi d'hommes (Remarque : la Russie n'en compte actuellement que 200 000 en Ukraine) si elle veut l'emporter en Ukraine et ensuite passer en Finlande. Il est impossible de dire par le ton de Ritter s'il fait simplement une observation objective de «ce qui est nécessaire» pour réussir ou s'il fait une recommandation explicite qu'il pense que le haut commandement russe devrait prendre en compte. Je ne peux pas répondre à ça. Voici plus de l'interview:

Scott Ritter (marque 5:20) - "L'idée que l'armée ukrainienne a été éliminée en tant que force de combat efficace est un concept erroné, et à moins que la Russie n'élargisse son opération militaire spéciale - probablement au point de la transformer en une opération militaire spéciale à une guerre qui inclut la totalité de l'espace de combat ukrainien - (alors) c'est un conflit qui est dangereusement proche de devenir impossible à gagner par la Russie , ce qui signifie que même si elle peut atteindre ses objectifs à l'est avec 200 000 soldats, elle ne peut pas pour empêcher l'Ukraine de se réarmer et de se rééquiper alors que l'Ukraine reçoit des dizaines de milliards de dollars d'équipements de l'OTAN - Chaque fois que vous fournissez à votre ennemi un "espace sûr" pour reconstruire sa capacité militaire, vous ne gagnerez jamais . …

Oui, la Russie est en train de gagner à l'Est et c'est ce qu'ils ont dit que leur objectif était depuis le début. Et ils accomplissent cela. C'est l'opération militaire spéciale. Mais maintenant nous parlons de « guerre », et je ne pense pas que la Russie ait encore fait cette transition. Il s'agit d'une guerre par procuration de facto entre l'Occident et la Russie utilisant les forces ukrainiennes comme épée de l'OTAN. L'objectif est de "saigner la Russie à blanc". Et si la Russie ne change pas la dynamique, la Russie sera saignée à blanc. « Zelensky a indiqué qu'il est prêt à mobiliser un million de personnes, à un moment où l'Occident est prêt à fournir le financement et l'équipement pour transformer ce million d'hommes en une véritable menace militaire.

Donc, je vois ce qui s'est passé ces dernières semaines comme décisif.

L'aide militaire fournie par l'Occident modifie la dynamique et si la Russie ne trouve pas un moyen de résoudre ce problème de manière significative et de l'éliminer en tant que capacité militaire… alors le conflit ne finira jamais. (« Saturday Morning Live avec Scott Ritter et Ray McGovern, You Tube)

Le voilà de la bouche du cheval. Les lecteurs doivent tirer leurs propres conclusions.

À mon humble avis, Scott Ritter s'adapte progressivement à l'idée que le conflit en Ukraine n'est pas simplement une escarmouche régionale entre deux voisins querelleurs, ni une guerre par procuration entre l'OTAN et la Russie. Non. L'Ukraine est la première phase d'un plan plus large visant à écraser la Russie, à effondrer son économie, à éliminer ses dirigeants, à saisir ses ressources naturelles, à diviser son territoire et à projeter la puissance américaine à travers l'Asie centrale jusqu'au Pacifique. L'Ukraine est synonyme d'hégémonie, d'empire et de pouvoir pur et sans mélange. Plus important encore, l'Ukraine est la première bataille d'une troisième guerre mondiale, une guerre qui a été concoctée et lancée par Washington pour assurer un autre siècle incontesté de primauté américaine.

*Source : UNZ (et traduction automatique google)

Scott Ritter a dirigé l’équipe d’inspecteurs de l’UNSCOM chargée du désarmement de l’Irak. Il est notamment l’auteur d’ouvrages traduits en français : « Endgame » (1999), « Guerre à l'Irak » (2002), et « Les mensonges de George W. Bush » (2004). En 2018, il a publié “Dealbreaker: Donald Trump and the Unmaking of the Iran Nuclear Deal”

