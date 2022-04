Coup de tonnerre, un ultimatum de la Russie à Israël

Revue de presse : JForum (18/4/22)*

Poutine exige le transfert immédiat de propriété de l’Eglise Alexandre Nevski, dans la Vieille Ville de Jérusalem.

Le président russe Vladimir Poutine a exigé dimanche soir dans une lettre au Premier ministre Naftali Bennett que l’église Alexandre Nevski, dans la vieille ville de Jérusalem, soit immédiatement transférée aux mains des Russes, après qu’elle ait été promise par l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu. L’insistance de Poutine sur ce point impressionnant pourrait non seulement déclencher un affrontement diplomatique entre Israël et la Russie, mais risque également une vague de critiques de la part de l’ensemble de la communauté internationale. La reprise du différend sur l’église Alexandre Nevski, promise par l’ancien Premier ministre Netanyahu à Poutine après la libération d’un Israélien de prison russe en 2020, survient alors que la Russie exprime sa colère contre la position d’Israël concernant son invasion de l’Ukraine

Convocation de l’Ambassadeur d’Israël, accusations du Ministère des Affaires étrangères russe

Dimanche, l’ambassadeur Alexander Ben Zvi a reçu une convocation au ministère des Affaires étrangères à Moscou pour clarifier les déclarations du ministre des Affaires étrangères Yair Lapid. « Il y a eu une tentative mal camouflée de profiter de la situation en Ukraine pour détourner l’attention de la communauté internationale de l’un des plus anciens conflits non résolus – celui palestino-israélien », a déclaré le ministère russe.

L’église Alexandre Nevsky, également connue sous le nom de cathédrale de la Sainte Trinité, est un atout important de l’église orthodoxe russe de Jérusalem

L’église Alexandre Nevski, également connue sous le nom de cathédrale de la Sainte Trinité, est un atout important de l’église orthodoxe russe de Jérusalem, située au cœur du quartier chrétien. Le lieu saint a fait la une des journaux en 2019, après l’emprisonnement de Naama Issachar à Moscou pour possession de cannabis sur le territoire russe. Afin de libérer le jeune Israélien, Netanyahou a promis à Poutine l’église Alexandre Nevski. La Russie en détient de facto la propriété depuis 1890, parce qu’elle était à l’origine revendiquée par l’Empire ottoman, elle a été reconnue comme appartenant au « glorieux royaume russe », un nom pour l’empire russe, qui n’existe plus aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, Moscou a demandé en 2017 qu’Israël reconnaisse la désignation ottomane du site. En 2020, Netanyahu a décidé que le litige de propriété sur le monument chrétien relevait de la catégorie des « lieux saints » et ne pouvait donc pas être résolu devant un tribunal. Peu de temps après, le commissaire israélien au registre foncier a en effet enregistré le gouvernement russe comme propriétaire de la cour d’Alexandre.

Une Commisssion qui ne s’est pas réunie et l’impatience russe monte, avec ses conséquences

Cependant, sous la nouvelle administration Bennett, la décision rendue par la Cour suprême a suspendu la reconnaissance finale. Un comité a été mis en place en 2021 pour déterminer la propriété, mais il ne s’était pas encore réuni. L’impatience russe ressurgit et la lettre que Poutine a envoyée à Bennett à ce sujet a été portée à l’attention du public par Sergei Stepashin, ancien Premier ministre russe et chef de l’association en charge des actifs russes au Moyen-Orient. Stepashin, au cours de sa visite en Israël, a critiqué Israël pour avoir bloqué le conflit de l’église Alexandre Nevski en raison de la guerre en Ukraine. »Maintenant, nous nous battons pour le retour de ce bien, et c’est très difficile : nous y étions presque, nous avons travaillé pendant cinq ans, nous avons trouvé tous les documents historiques, mais la situation avec l’Ukraine s’est produite, et Israël s’est comporté comme il le fait souvent – jouer avec les deux camps, jouer au ping-pong avec tout le monde », a déclaré le diplomate russe. Alex Tanzer, un commentateur des affaires russes, affirme que la guerre en Ukraine et les sanctions de l’Occident ont transformé le différend sur l’Église Alexandre Nevski, d’un conflit local à petite échelle en un conflit international. Transférer cette propriété symbolique aux mains des Russes en ce moment pourrait entraîner de graves conséquences diplomatiques pour Israël.

*Source : JForum (Le portail juif francophone)