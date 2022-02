Iran et Israël : les guerres d'espionnage

Revue de presse : Euro-Synergies (7/2/22)*

La confrontation en matière d'espionnage entre Israël et l'Iran est l'une des batailles de renseignement les plus spectaculaires depuis la fin de la guerre froide.

Le début de l'année 2022 a vu un important scandale d'espionnage en Israël. Les services de renseignement du pays ont arrêté quatre femmes et un homme accusés d'espionnage pour le compte de l'Iran. Selon les responsables des services de renseignement israéliens, ils ont tous été recrutés via les médias sociaux par un homme qui se faisait appeler "Ramboud Namdar". Le porte-parole iranien a communiqué avec ses agents via Facebook et WhatsApp.

La résidente de Holon, arrêtée, âgée de 40 ans, était en correspondance avec Namdar depuis quatre ans. Pendant cette période, elle a envoyé à son correspondant des photos de l'ambassade des États-Unis et du centre commercial local, ainsi que des détails sur les mesures de sécurité en place. Bien que la femme soupçonne Namdar d'espionnage, elle n'a pas cessé sa correspondance avec lui.

Une autre espionne, une habitante de Beit Shemesh, âgée de 57 ans, a photographié le nouveau bâtiment de l'ambassade américaine à Jérusalem et a également persuadé son fils de rejoindre une unité militaire d'élite secrète, après quoi elle a donné aux Iraniens des photos de sa carte d'identité militaire et de son médaillon de soldat. Elle a été payée 5000 $ pour ces services.

Le réseau de Rambouda Namdar comprenait deux autres femmes, une résidente de 47 ans de Kfar Saba et une résidente de 50 ans de Jérusalem. Les médias israéliens ont jusqu'à présent gardé le silence sur l'étendue de leurs activités d'espionnage.

Yossi Melman, chroniqueur pour le journal israélien HaAretz, note que bien que la plupart des personnes arrêtées soient des "petits poissons", l'incident en lui-même est troublant.

Tout d'abord, l'histoire de Ramboud Namdar a montré que des Israéliens coopèrent facilement avec les services de renseignement iraniens, même pour une très faible récompense en argent liquide. Deuxièmement, les services de renseignement iraniens sont prêts à planifier des opérations complexes et pluriannuelles visant à infiltrer la société israélienne. Troisièmement, il n'y a pas lieu d'ironiser sur les missions confiées aux agents. Obtenir des photos d'une ambassade, d'un supermarché ou d'un bâtiment de l'Institut national d'assurance peut être possible grâce à Google, mais la réalisation de telles "missions vierges" permet de tester l'aptitude des nouveaux agents à accomplir des tâches. Après un certain temps, les tâches simples peuvent être remplacées par des tâches plus complexes. L'agence de contre-espionnage israélienne "Shabak" affirme que les Iraniens prévoyaient de créer une organisation de descendants juifs d'Iran, et cherchaient également à les relier à Kathy Shitrit, membre de la Knesset.

Ce dernier scandale est loin d'être la première histoire impliquant des tentatives des services de renseignement iraniens d'accéder à des secrets de l'État sioniste. En novembre 2021, la police israélienne et le service de sécurité interne Shabak ont arrêté Omri Goren, qui travaillait comme homme de ménage dans la maison du ministre de la Défense Beni Gantz. Goren avait contacté de manière proactive les services de renseignement iraniens via les médias sociaux et leur avait proposé sa coopération. Comme preuve de son sérieux, le concierge-espion a envoyé aux Iraniens des photographies de pièces de la maison du ministre, y compris un cliché de l'ordinateur de Gantz, et sa volonté d'installer un logiciel espion sur l'ordinateur du ministre.

En 1995, un Israélien d'origine iranienne, Herzl Rudd, s'est présenté au consulat d'Iran à Istanbul et a exprimé sa volonté de travailler contre Israël. Rudd a été transféré en Iran, où il a donné des détails sur sa vie en Israël et son service militaire. Après sa formation, Rudd a rejoint les services de renseignement iraniens et a été envoyé en Israël pour une mission d'infiltration des bases militaires des FDI. Pour cela, on lui a promis une récompense de 10.000 dollars. Finalement, Hertzel Rudd a été arrêté par les Israéliens (probablement avec l'aide des services de renseignement turcs) et condamné à trois ans de prison.

Toutefois, les services de renseignement iraniens ont obtenu des résultats plus importants. En 2012, elle a recruté l'ancien ministre israélien et membre de la Knesset Gonen Segev (photo, ci-dessus). Ce digne politicien avait été condamné à une peine de prison en 2005 pour trafic de drogue. En 2018, il a été enlevé par les services de renseignement israéliens en Guinée équatoriale. L'enquête a révélé que M. Segev était relié à Téhéran et restait ensuite en contact avec son supérieur hiérarchique iranien par le biais d'un canal de communication codé. L'ancien ministre a pu transmettre aux Iraniens des informations sur les bases militaires, les sites stratégiques et les hauts responsables du gouvernement et de la sécurité. Segev a également aidé les Iraniens à identifier les Israéliens occupant des postes à responsabilité. Il a présenté les agents iraniens comme des partenaires commerciaux et des hommes d'affaires étrangers.

Aujourd'hui, Gonen Segev purge une peine de 11 ans de prison. Nahum Manbar, un homme d'affaires qui a vendu des matériaux et des préparations pour la production d'armes chimiques à la République islamique, est également détenu dans une prison israélienne.

L'Iran mène des activités de renseignement contre Israël depuis plus de 30 ans. Les agences de renseignement de Téhéran utilisent activement les Juifs iraniens qui ont émigré en Israël à cette fin. Beaucoup de ces personnes se rendent souvent dans leur pays d'origine, de manière illégale, pour rencontrer leur famille et leurs amis. Tant les Iraniens que les Israéliens ferment les yeux sur ces visites, mais tentent d'utiliser les Juifs iraniens à leurs propres fins.

L'une des bases des services de renseignement iraniens travaillant contre Israël se trouve en Turquie. Des agents des services de renseignement iraniens travaillent à Istanbul et à Ankara. Les Iraniens utilisent également les connexions du Hamas pour recruter des Arabes israéliens. Une unité du ministère iranien du renseignement et de la défense (MOIS) est chargée de contrer Tel Aviv. Les méthodes des services secrets iraniens comprennent la cyberguerre, les activités sur les médias sociaux et le contact humain direct. Les Iraniens cherchent à obtenir des informations sur les cibles militaires et stratégiques susceptibles d'être attaquées, ainsi que des informations sur les politiciens et le personnel militaire israéliens susceptibles d'être recrutés, enlevés ou éliminés.

La principale cible des cyberattaques iraniennes est constituée par les entreprises privées, dont les défenses sont très inférieures à celles des institutions gouvernementales. Les experts israéliens définissent les cyberdéfenses des entreprises comme le "ventre mou" des systèmes de sécurité israéliens. L'objectif des cyberattaques iraniennes est d'infliger des dommages matériels, de faire pression sur l'opinion publique et de "riposter" après les actes de cyberterrorisme israéliens.

Selon l'ancien général israélien Yaakov Amidror, l'Iran cherche à entourer Israël de positions pour lancer des missiles et des drones capables de frapper des cibles stratégiques à l'intérieur de l'État sioniste. Dans ce cas, la tâche des services de renseignements iraniens est d'identifier les cibles de ces armes.

Cependant, les agences de renseignement israéliennes ne sont pas non plus en reste. Comme l'a déclaré l'année dernière l'ancien ministre iranien du renseignement Ali Yunesi, des agents israéliens ont infiltré de nombreuses institutions de la République islamique - et aucun responsable gouvernemental ne peut se sentir en sécurité. M. Yunesi a imputé aux services de renseignement iraniens la responsabilité des succès israéliens sur les "institutions de sécurité parallèles" de l'Iran qui, au lieu d'attraper les espions, perturbent les citoyens ordinaires. L'ancien président Mahmoud Ahmadinejad est d'accord avec lui : "Ce gang corrompu devrait révéler son rôle dans l'assassinat de scientifiques nucléaires et le bombardement de l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz. Ils ont volé des documents importants de Torkuzabad et de l'Agence spatiale iranienne. Ce n'est pas une blague ! Des documents extrêmement importants ont été volés et la sécurité du pays a été compromise !".

La profondeur de l'infiltration israélienne en Iran a également été confirmée par l'ancien chef du Mossad, Yossi Cohen, dans une interview accordée aux médias israéliens en 2021. Il affirme qu'en 2018, des agents de Tel Aviv ont infiltré les archives iraniennes et ont volé des dizaines de milliers de documents liés au programme nucléaire de Téhéran. Selon Cohen, 20 agents du Mossad qui n'étaient pas des ressortissants israéliens ont participé à l'opération. Il existe également des preuves indirectes de l'implication d'Israël dans l'attaque de Natanz, l'installation d'enrichissement de l'uranium, et l'assassinat du physicien nucléaire Mohsen Fakhrizadeh. "Si cet homme est une figure qui représente un danger pour les citoyens d'Israël, il doit cesser d'exister", a déclaré Cohen.

À propos de l'attaque de Natanz, les responsables israéliens affirment avoir réussi à recruter dix scientifiques iraniens qui avaient accès au coffre-fort. On leur a dit qu'ils allaient travailler pour les dissidents. Selon une source israélienne, "ils avaient tous des motivations différentes, le Mossad a découvert ce qu'ils voulaient vraiment dans leur vie et le leur a offert. Il y avait un cercle interne d'universitaires qui en savait plus sur l'opération et un cercle externe qui facilitait mais avait moins d'informations".

Outre les incidents susmentionnés, des dizaines d'attaques ont été menées contre les infrastructures iraniennes tout au long de la période 2020-2021. Les plus importants ont été le bombardement de l'usine Sepahan Boresh dans la ville de Baqershar, l'incendie de l'usine pétrochimique Shahid Todgooyan, le bombardement du chantier naval de Bushehr, etc. Tout au long de l'année 2021, des pétroliers iraniens transportant du pétrole vers le Liban et la Syrie ont été attaqués.

Si une part importante de ces incidents semble être le résultat de cyberattaques, les experts notent que leur fort impact n'aurait pu être atteint sans un réseau d'agents opérant en dehors du territoire iranien. Là encore, les agents pourraient être des Juifs iraniens qui se sont installés en Israël ou des exilés iraniens.

Outre la collecte de renseignements, comme le montrent les faits ci-dessus, une grande partie de l'effort des services de renseignement israéliens sur le territoire de l'Iran se limite à des activités purement terroristes visant à saper le potentiel militaire, scientifique et économique de la République islamique.

L'un des objectifs de cette activité est de perturber les éventuels accords entre l'Occident et Téhéran, le fameux "accord nucléaire". Le Premier ministre israélien Naftali Bennett, s'exprimant lors d'une réunion de l'état-major de Tsahal, a déclaré que la mission principale de Tel-Aviv était de causer de sérieux dommages à la République islamique ainsi qu'à ses alliés, le Hezbollah et le Hamas, rapporte le site Mideast Monitor. Le dirigeant israélien a également déclaré que si des accords étaient conclus lors des pourparlers de Vienne entre l'Occident et l'Iran, Israël n'avait pas l'intention de s'y conformer et conservait sa liberté d'action.

L'impasse en matière d'espionnage entre Israël et l'Iran est l'une des batailles de renseignement les plus spectaculaires depuis la fin de la guerre froide. Sans surprise, le sujet a déjà trouvé un écho dans l'industrie cinématographique. En 2014, des cinéastes iraniens ont réalisé un film, Fox, sur l'espionnage nucléaire israélien en Iran. En 2020, la première saison de la série télévisée israélienne Téhéran est sortie, centrée sur les tentatives des hackers israéliens et de leurs agents locaux d'infiltrer les installations secrètes de l'Iran.

Bibliographie

(1) Yossi Milman, "Ne minimisez pas la gravité de l'affaire d'espionnage iranien, c'est ainsi que fonctionne l'espionnage" (en hébreu), Haaretz, 13.01.2022, https://www.haaretz.co.il/blogs/yossimelman/BLOG-1.10535402?utm_source=Push_Notification&utm_medium=web_push&utm_campaign=General&fbclid=IwAR0-pdS4aqEjJcApjEYsdcTngo7tmAc4dGBsw5YU6nfoGKrWfeT67EHszz8

(2) "Le concierge de la maison du ministre de la Défense israélien est soupçonné d'espionner pour l'Iran", RIA, 18.11.2021, https://ria.ru/20211118/izrail-1759649784.html .

(3) Ami Rokhas, " 'Shabak' a exposé le réseau d'espionnage iranien composé de citoyens israéliens juifs ", ISRAELDEFENCE, 12.01.2022, https://www.israeldefense.co.il/node/53317

(4) Subbotin I., "Les services de renseignement israéliens ont pris racine en Iran", Nezavisimaya Gazeta, 04.07.2021, https://www.ng.ru/world/2021-07-04/2_8189_iran.html

(5) Israel ex-top spy reveals Mossad operations against Iran, BBC, 11.06.2021, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57440430

(6) Exiting Mossad boss urges expansion of activity against Iran, Time of Israel, 31.05. 2021, https://www.timesofisrael.com/exiting-mossad-boss-urges-expansion-of-activity-against-iran/

(7) Яков Амидрор, «Иран как военно-политический вызов для Израиля» (ивр.), «Ба-Махане», https://www.idf.il/

(8) Boaz Dolev, "Iranian Cyber Attacks Against Israel" (Heb), Institute for Strategic Security Studies, 02.01.2022, https://www.inss.org.il/he/publication/cyber-iran/

(9) Jake Wallis Simons, "Drones, bombes, espions - inside Israel's cunning plan to stop Iran's nukes", New-York Post, 06.12.2021, https://nypost.com/2021/12/06/drones-bombs-spies-inside-israels-cunning-plan-to-stop-irans-nukes/

*Source et traduction: Euro-Synergies

Version originale: Katehon (Russie)