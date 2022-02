Irak: Le prochain gouvernement enquêtera sur la chute de Mossoul et le massacre de Speicher

Nouri al-Maliki accusé d'être responsable de la chute de Mossoul en 2014

Revue de presse : Shafaq News (26/2/22)*

Jalil Al-Nouri, un proche du chef du mouvement sadriste, Moqtada al-Sadr, a juré samedi de « poursuivre en justice les responsables de la chute de Mossoul et du massacre de Speicher »

« L'une des priorités du gouvernement à majorité nationale est de soutenir l'institution judiciaire, d'autant plus que cette institution assurera le suivi de nombreux dossiers négligés par les gouvernements précédents, au premier rang desquels les dossiers de corruption et de la chute de Mossoul et du massacre du camp Speicher... », a déclaré Al-Nouri sur Twitter.

Les dirigeants du mouvement sadriste accusent publiquement le chef de la Coalition pour l'État de droit, Nouri al-Maliki, d'être "responsable" de la chute de Mossoul en 2014 lors de l'invasion de l'Etat islamique.

Entre 2014 et 2018, le Parlement irakien a formé une commission parlementaire spéciale, dirigée par Hakim al-Zamili, pour enquêter sur la chute de Mossoul, sans suite.

*Source : Shafaq News

Sur le même sujet, lire aussi :

A Mossoul, les forces irakiennes avaient reçu l’ordre de ne pas se battre

3 questions à... Gilles Munier Propos recueillis par Lina Kennouche (L’Orient-Le Jour – 17/8/15)

Le gel de l’enquête parlementaire sur la chute de Mossoul (2018)