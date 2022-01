Plus de 32.000 migrants illégaux secourus au large des côtes libyennes en 2021

Revue de presse : 237 online (7/1/22)*

Plus de 32.000 migrants libyens qui tentaient de traverser illégalement vers l’Europe ont été secourus en mer l’année dernière et renvoyés dans leur pays d’origine. Ces chiffres ont été cités par l’Organisation internationale pour les migrations, jeudi, par le portail d’information the Libya Observer.

« Quelque 32.425 migrants illégaux ont été secourus en mer et renvoyés en Libye, triple des données de 2020″, indique le rapport. Quelque 655 immigrants illégaux sont morts en tentant de rejoindre l’Europe et 897 ont été portés disparus. »

En 2020, 11.891 personnes ont été secourues en mer Méditerranée, 381 se sont noyées et 597 ont été portées disparues.

La Libye est un point de transbordement important pour les réfugiés d’Afrique qui cherchent à atteindre les États européens. Toutefois, il n’est pas exclu que le nombre réel de décès d’immigrants illégaux soit beaucoup plus élevé en raison de l’incapacité à comptabiliser tous ceux qui tentent d’entrer illégalement en Europe par la mer.

*Source : 237 online