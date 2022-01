Israël: Libérez Hisham Abu Hawash !

Revue de presse : CAPJO-EuroPalestine (2/1/22)*

Nous vous appelons à venir soutenir Hisham Abu Hawash qui est entré dans le coma après cent trente-huit jours de grève de la faim pour protester contre sa détention administrative, c’est à dire sans inculpation, sans jugement et pour une durée indéterminée. Depuis un an, cela fait trois fois que sa détention est prolongée sans motif.

Cinq mois sans manger, il a perdu quarante kilogrammes, il ne parle plus, il ne voit plus et il n’entend plus, mais il souffre de partout, et des personnes qui l’ont approché soupçonnent de mauvais traitements à son encontre.

Rassemblement Mercredi 5 Janvier 2022 de 17 heures à 19 heures à Paris à la Fontaine des Innocents à l'angle de la Rue Lescot et de la Rue Berger, sortie Porte Lescot du Forum des Halles, métro Châtelet, pour sa libération et celle de tous les prisonniers politiques palestiniens, hommes, femmes et enfants, détenus dans les prisons de l'occupant israélien.

Israël veut faire à la fois un exemple en le laissant mourir pour décourager tous les prisonniers palestiniens de faire des grèves de la faim, alors qu’ils n’ont que ce moyen pour alerter le monde, et pour provoquer la colère des palestiniens afin de pouvoir exercer ses fameuses représailles à une échelle encore plus grande.

Des manifestations pour sa libération ont lieu dans toute la Palestine, à Hébron, dans sa ville, à Ramallah, à Gaza et en Israel devant le centre médical Assaf Harofeh Medical Center où il est hospitalisé.

Dernière minute, nous apprenons qu’Hisham Abu Hawash présente des traces de coups sur le corps et qu’il aurait été battu pendant son transfert entre la prison de Ramleh et le l’hôpital où il se trouve.

