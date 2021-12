La domination d’Israël sur Washington

Entretien Naftali Bennett- Joe Biden

À la fin de chaque année, j’aime commenter les progrès – et les reculs – dans notre lutte pour faire comprendre au gouvernement des États-Unis qu’il existe pour améliorer la vie des Américains plutôt que de travailler à plein temps pour plaire aux Israéliens et à leur puissant lobby national. On aurait pu penser que cela ne pouvait pas être pire que le fait que l’administration de Donald Trump se mette à genoux pour satisfaire tous les caprices exprimés ou non par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui est vraiment l’un des hommes les plus maléfiques qui aient jamais marché sur la surface de la terre. Trump s’est retiré du traité nucléaire avec l’Iran, une décision qui a été prise par Israël et son lobby américain, soutenus par les incitations du méga donateur du GOP, Sheldon Adelson. Comme Israël est une puissance nucléaire secrète, un programme développé autour de la technologie et de l’uranium volés aux États-Unis, la décision de Trump était le summum de l’hypocrisie, permettant à ce que la plupart des nations considéreraient comme un État voyou d’avoir l’option nucléaire vis-à-vis de ses voisins relativement sans défense.

En outre, et sans qu’Israël n’insiste vraiment, Trump a fait cadeau à l’État juif, un cadeau après l’autre, en transférant l’ambassade des États-Unis à Jérusalem en violation du statut « international » de la ville, en reconnaissant l’annexion par Israël du plateau du Golan syrien illégalement occupé et en approuvant le « droit » d’Israël de traiter les Palestiniens de Cisjordanie comme il l’entend. Aucune de ces actions ne répondait à des intérêts américains réels, et il n’était même pas nécessaire de les faire pour apaiser les Israéliens. Il n’était pas non plus dans l’intérêt des États-Unis de libérer l’espion israélien condamné Jonathan Pollard, l’espion le plus nuisible de l’histoire des États-Unis, afin qu’il puisse émigrer en Israël où il a reçu un accueil de héros. Depuis le départ de Trump de ses fonctions, on a appris que c’est le gendre juif et sioniste de Trump, Jared Kushner, qui dirigeait une grande partie de la politique sur Israël-Palestine.

Récemment, Trump, pour qui le mot « délire » semble souvent s’appliquer, a déclaré avec insistance qu’Israël a « légitimement » contrôlé le Congrès américain mais ne le fait plus. Dans une interview avec un dénommé Ari Hoffman, Trump a déclaré que « Le plus grand changement que j’ai vu au Congrès, Israël possédait littéralement le Congrès – vous comprenez ? – il y a dix ans, quinze ans. Et c’était si puissant. C’était si puissant. Et aujourd’hui, c’est presque l’inverse. Vous avez, entre AOC et Omar et ces gens qui détestent Israël avec passion, ils contrôlent le Congrès. Israël n’est plus une force au Congrès ! C’est incroyable. Je n’ai jamais vu un tel changement. Et nous ne parlons pas d’une très longue période de temps, je pense que vous savez exactement ce que je veux dire. Ils avaient un tel pouvoir. Israël avait un tel pouvoir, et à juste titre, sur le Congrès. Et maintenant, il ne l’a plus ! C’est incroyable, en fait. »(* )

Comme les preuves de cette affirmation de Trump manquent, notamment parce que le Congrès continue à arroser d’armes et d’argent Netanyahou et son successeur Naftali Bennett, on doit supposer que Donald est aussi ignorant concernant la domination du Congrès par le lobby israélien. Il a dû manquer l’affectation d’un milliard de dollars pour que les Israéliens puissent reconstruire leurs stocks de missiles après les avoir tous lancés sur des immeubles d’habitation, des hôpitaux et des écoles palestiniens. Et puis il y a les milliards de plus pour Israël provenant d’échanges commerciaux déséquilibrés et de programmes frauduleux de charité et de co-développement truqués, plus l’argent caché dans des crédits importants comme le financement de la Défense et de la Sécurité intérieure.

L’incapacité de Trump à comprendre la vérité sur Israël et sa corruption sur notre gouvernement est une raison de plus pour que les Républicains ne le laissent plus jamais se présenter à la présidence. Mais, bien sûr, le GOP à tous les niveaux aime Israël tout autant que les démocrates. Le commentaire inoubliable et impardonnable de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui a déclaré : « J’ai dit aux gens, lorsqu’ils me demandent si le Capitole s’effondrait, que la seule chose qui resterait serait notre engagement envers notre aide… et je n’appelle même pas cela de l’aide… notre coopération avec Israël. C’est fondamental pour ce que nous sommes ». Déclaration qui aurait pu tout aussi bien sortir de la bouche de son homologue républicain Kevin McCarthy.

Qu’a donc fait Joe Biden maintenant que Trump est parti et que nous, Américains, avons dû subir onze mois supplémentaires de domination israélienne ? Eh bien, on pourrait observer l’absurdité d’avoir invité Israël à participer au ridicule « Sommet de la démocratie » organisé la semaine dernière par la Maison Blanche, alors même que l’Israël « d’apartheid » n’est pas une démocratie; son gouvernement discrimine en fonction de la religion et de la race, réservant des routes, des écoles et des projets de logement aux juifs. D’autres pays qui organisent des élections et ne pratiquent pas de discrimination similaire entre leurs citoyens, comme la Russie, la Turquie, le Brésil, la Pologne et la Hongrie, ont été exclus. Le seul État arabe invité était l’Irak.

Néanmoins, une chose à noter est que le jeu et le récit ont considérablement changé au cours de l’année écoulée. Joe Biden et son équipe du département d’État, entièrement juive, ont joué avec la possibilité de revenir sur l’accord nucléaire (JCPOA) avec l’Iran par le biais de pourparlers indirects qui se déroulent à Vienne, mais le jeu qui se joue est une fraude depuis le début. M. Biden a estimé qu’il était politiquement opportun de promettre de recoller les morceaux de ce qui était autrefois considéré comme un succès important de l’administration de Barack Obama, qui aurait empêché toute éventuelle prolifération nucléaire iranienne. Mais le véritable ordre du jour était politique, c’est-à-dire qu’il ne s’agissait pas de conclure un accord avec l’Iran, mais plutôt de blâmer Trump pour une erreur majeure de politique étrangère.

Il n’y a jamais eu de réelle intention de revenir au statu quo ante avec l’Iran, car cela nécessiterait également l’approbation d’Israël, qui n’est pas au rendez-vous. La double loyauté de nombreux Juifs américains et la volonté des responsables du gouvernement israélien d’interférer directement dans la politique américaine ont été mises en évidence lors d’une récente intervention du ministre israélien des Affaires de la diaspora, Nachman Shai, à la synagogue de Park Avenue. Shai a suggéré qu’une « crise » pourrait survenir entre les États-Unis et Israël au sujet de l’accord sur l’Iran, et qu’Israël aura besoin des Juifs américains pour se ranger de son côté contre le président Joe Biden si nécessaire. Il a déclaré que « lors de nombreuses crises… de nombreux problèmes entre Israël et les États-Unis, les juifs américains ont toujours été là pour soutenir Israël. » En effet.

Un nouvel accord avec l’Iran exigerait également l’annulation du large éventail de sanctions punitives mises en place contre Téhéran par Trump, mais Joe Biden a jugé bon d’adhérer au concept trumpien selon lequel faire pression sur l’Iran pourrait « améliorer » l’accord, en y ajoutant des mesures visant à empêcher l’ « ingérence » iranienne dans la région ainsi qu’à mettre un frein au développement des missiles balistiques iraniens. La Maison-Blanche sait pertinemment que ces mesures et ces exigences constituent des obstacles pour l’Iran, qui respecte pleinement le JCPOA et demande un retour à l’accord initial ainsi que la garantie qu’une nouvelle administration en 2024 ne reviendra pas sur cet accord.

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett et le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid ont tous deux effectué de nombreux voyages aux États-Unis pour attacher fermement le nouveau président américain à leurs derrières. À chaque visite, ils sont accueillis par Biden, son cabinet et les habituelles organisations juives parasites dont ils dépendent pour ouvrir le portefeuille de l’Oncle Sam et apporter un soutien total et sans critique à tout ce que le régime de Jérusalem choisit de faire. Le ministre de la défense, Benny Gantz, et le chef du Mossad, David Barnea, sont actuellement à Washington pour rencontrer de hauts responsables de l’administration Biden. Les médias israéliens rapportent qu’ils sont en ville pour aider à la planification d’une frappe militaire des États-Unis sur des cibles iraniennes lorsque les négociations de Vienne échoueront comme attendu. En effet, M. Bennett a exigé la fin des pourparlers parce que l’Iran se livre à un « chantage nucléaire ». Biden et le secrétaire d’État Tony Blinken ont déjà prévenu que si l’Iran n’accepte pas un nouvel arrangement, il y aura des conséquences, y compris le risque d’une éventuelle option militaire.

L’étreinte chaleureuse d’Israël est typiquement insouciante de tout intérêt américain réel qu’elle pourrait compromettre. Un logiciel d’espionnage téléphonique israélien développé par le groupe NSO a récemment été découvert sur les appareils d’utilisateurs d’iPhone, dont sur au moins neuf employés du département d’État américain. Il s’ajoute à des « logiciels espions » israéliens de dispositifs d’interception des communications découverts à Washington en 2019. Les Israéliens espionnent les États-Unis parce qu’ils savent que le fait de le faire est sans conséquence.

Pendant ce temps, l’implication d’Israël dans la politique américaine ne fait que de s’approfondir. Alison Weir de If Americans Knew a rapporté comment, au milieu du traumatisme causé par le virus COVID en 2020, le Congrès a quand même été capable de « travailler sans relâche pour gagner de l’argent d’aide militaire massive et des traitements spéciaux pour l’État juif avec 68 actes législatifs axés sur Israël. »

La corruption a également pénétré les niveaux étatiques et locaux. Vingt-sept États ont adopté des lois qui limitent le droit du premier amendement à la liberté d’expression en pénalisant ceux qui boycottent Israël. Une douzaine de procureurs généraux au niveau des États ont demandé le désinvestissement de la société britannique Unilever parce que l’une de ses marques, Ben & Jerry’s, ne veut pas vendre de crème glacée dans les territoires occupés par Israël. Dans un certain nombre d’universités aux États-Unis, en Grande-Bretagne et au Canada, des enseignants ont été licenciés ou punis pour avoir essayé de donner des cours sur le Moyen-Orient décrivant avec précision l’impitoyable occupation israélienne de la Palestine historique.

Mais il y a également eu un changement d’orientation en dehors du gouvernement. Du côté positif, comme il y en a un, une grande partie du monde a finalement réalisé à quel point Israël est mauvais. Il est désormais largement admis que le gouvernement du pays dirige un véritable régime d' »apartheid » et de nombreux gouvernements et même certaines entreprises ont commencé à utiliser ce terme. Dans le monde entier des manifestations ont été organisées contre la répression israélienne à l’encontre des Palestiniens et même les employés de Google et d’Amazon ont lancé une pétition contre la participation de leurs entreprises à l’armée de l’État juif. La Belgique et d’autres États européens exigent désormais que les articles importés produits dans les colonies israéliennes soient étiquetés comme tels et non comme « Made in Israel ». Et de nombreux juifs libéraux, qui gardaient habituellement le silence sur ce que faisait Israël, ont commencé à approuver ouvertement cette désignation d' »apartheid », en particulier chez les jeunes juifs. Ce changement s’est opéré progressivement après les horribles attaques israéliennes contre Gaza au cours des deux dernières années, qui ont tué principalement des civils et dévasté les infrastructures de cette région appauvrie. Depuis lors, les colons israéliens se sont déchaînés, volant des maisons et attaquant des civils palestiniens tout en détruisant leurs moyens de subsistance en toute impunité, sous le regard des soldats des FDI. Le monde s’est lassé d’Israël et de ses prétentions, mais pas encore le Congrès américain, ni la Maison Blanche, ni les médias américains contrôlés par les sionistes.

Israël et ses puissants lobbies reconnaissent ce changement de perception et ont lancé une grande campagne internationale pour faire de la critique de l’État juif un « crime de haine ». Ils ont réussi à exploiter la définition de l’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA), qui inclut la critique d’Israël. Tant le Congrès américain que la conférence sur l’antisémitisme -prétendument en expansion- qui vient de s’achever en Suède ont pleinement adhéré à la victimisation perpétuelle promue par Israël et ont pris des mesures pour criminaliser la critique des Juifs et d’Israël. La Grande-Bretagne a réagi à la prétendue recrudescence de l’antisémitisme en désignant l’organisation Hamas, qui gouverne Gaza, comme un groupe terroriste. La ministre de l’intérieur, Priti Patel, a déclaré aux journalistes à Washington que cette mesure visait à combattre l’antisémitisme en utilisant la loi sur le terrorisme et que les partisans du Hamas qui participent à des réunions de groupe ou qui affichent même un drapeau du Hamas pourraient être condamnés à 10 ans de prison.

Ainsi, comme c’est souvent le cas, il y a eu des progrès, mais aussi des reculs. Du côté des progrès, le monde en a assez de l’exemption spéciale revendiquée par Israël et, en fin de compte, l’État juif sera de plus en plus isolé et ses politiques deviendront intenables à mesure que la pression augmentera, tout comme l’Afrique du Sud a été forcée d’accepter le changement. Mais, dans le même temps, les Israéliens ont largement réussi à convaincre les gouvernements en Europe et aux États-Unis d’aller de l’avant dans la criminalisation et la marginalisation des critiques légitimes. Ils ont également réussi à vendre, par le biais de médias grand public entièrement contrôlés, le mythe de la montée de l’antisémitisme, en ignorant le fait que, toute critique d’Israël étant considérée comme un acte antisémite, il est facile de trouver des chiffres que l’on peut exploiter. Mais la véritable « question mystère » reste de savoir comment la population la plus riche, la mieux éduquée, la plus puissante et la plus privilégiée de pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et le Canada continuent de composer avec cette imposture de la victimisation. Il faut espérer que le voile finira par tomber et que les électeurs ordinaires seront en mesure de voir et de comprendre la fraude internationale massive qui a prévalu au cours des soixante-dix dernières années. Espérons un véritable changement en 2022 !

Philip Giraldi, expert en lutte anti-terroriste, est un ancien officier de la CIA et des services secrets militaires américains. Il a exercé pendant 20 ans en Europe et au Proche-Orient. Philip Giraldi dirige le Council for the National Interest (Conseil pour l’Intérêt National), une fondation chargée de promouvoir la politique américaine au Proche-Orient en dehors de toutes pressions étrangères, donc y compris – et surtout - israéliennes.

