Israël panique au sujet d’une mystérieuse arme russe qui a attaqué des avions de chasse israéliens

Revue de presse : Réseau International (2/12/21)*

Israël ne sait toujours pas quelles armes ont frappé les avions israéliens.

L’incident du 24 novembre, presque immédiatement après l’attaque des avions de chasse israéliens sur la Syrie, a sérieusement intrigué les FDI. Il s’est avéré que les systèmes embarqués des chasseurs de l’armée de l’air israélienne avaient été désactivés à distance. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement technique, car seuls les avions survolant le centre d’Israël ont été attaqués et, aujourd’hui, seules les armes russes sont capables d’une telle opération, alors que, selon divers rapports, elles pourraient avoir été fournies à l’armée syrienne.

Jusqu’à présent, on sait que les systèmes embarqués des chasseurs F-15 et F-16 de l’armée de l’air israélienne ont été altérés de l’extérieur. La question porte notamment sur la défaillance des systèmes de positionnement global. De plus, contrairement à la plupart des cas similaires auxquels les FDI sont déjà habituées, cette fois-ci, les changements étaient associés à une surestimation artificielle de l’altitude de vol de l’avion. En conséquence, l’un des chasseurs a failli s’écraser, et les vols de tous les chasseurs ont été arrêtés.

Actuellement, tous les vols d’entraînement des chasseurs de l’Armée de l’air israélienne restent cloués au sol. En effet, lors de manœuvres à basse altitude, le pilote peut facilement s’écraser contre une montagne ou heurter le sol – les systèmes d’alerte d’urgence ne fonctionnent pas non plus.

Les opérations militaires israéliennes sont également menacées car les systèmes de guidage des missiles de croisière sont perturbés.

*Source : Réseau International

Version originale : https://avia.pro

traduit par Avic pour Réseau International