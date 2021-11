Oliver Stone présente trois mini-documentaires sur Cuba

La Havane, Cuba (Crédit image: Pressenza Athènes)

Revue de presse : Pressenza (31/10/20)*

Une série de trois mini-documentaires qui étudie les effets des sanctions et des embargos américains sur Cuba, intitulée « La guerre contre Cuba », a été créée début octobre, elle a été produite par le réalisateur Oliver Stone et l’acteur Danny Glover.

La série de mini-documentaires est racontée par la journaliste cubaine Liz Oliva et est l’œuvre du journaliste et réalisateur de documentaires Reed Lindsay, pour le média en ligne indépendant cubain Belly of the Beast .

Le documentaire examine les effets de près de six décennies de sanctions et d’embargos sur Cuba et son peuple, avec un accent particulier sur les tensions de la guerre froide dans lesquelles ils sont revenus après que Trump se soit brièvement calmé pendant la présidence d’Obama.

Il attribue une motivation économique et politique à l’agression américaine, car avec sa position ferme contre Cuba, Trump parie sur les gains électoraux du vote des Cubains de Floride, un État clé pour l’élection présidentielle américaine.

«La guerre contre Cuba» offre un aperçu de la vie quotidienne de Cuba, à travers Cuba, soulevant des questions et recherchant des causes rarement couvertes par les médias occidentaux.

La guerre contre Cuba - Regardez la série de mini-documentaires sur pressenza (lien ci-dessous)

*Source : pressenza (International Press Agency)