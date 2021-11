Libye : Seif al-Islam Kadhafi dépose sa candidature à l'élection présidentielle

Revue de presse : Agence Anadolu (Mohamed Artima – 14/11/21)*

Le fils du défunt dirigeant libyen Mouammar kadhafi, Seif al-Islam, a déposé dimanche sa candidature à l'élection présidentielle en Libye, selon des médias locaux

Le journal Al-Marsad (privé) a rapporté que "Seif al-Islam Kadhafi dépose personnellement son dossier de candidature auprès de la Commission électorale à Sebha, dans le sud du pays".

Les réseaux sociaux ont relayé des photos de Seif al-Islam au siège de la Commission électorale à Sebha, arborant une longue barbe sel et poivre et portant une abaya et un turban marron.

*Traduit de l'arabe par Fatma Ben Dhaou

*Source : Agence Anadolu