Les milices irakiennes contre l'État : une menace croissante pour le Golfe

Alors que des factions armées opèrent en dehors du contrôle de l'État, les nations du Golfe pressent Bagdad de prendre des mesures décisives ou de risquer de déstabiliser la région.

Par Hassan Al Mustafa (revue de presse : Annahar – 6 avril 2026)*

Les milices armées en Irak sont devenues plus que de simples acteurs en dehors de l'autorité de l'État; elles sont désormais un facteur qui affaiblit sa structure et une menace pour les relations de Bagdad avec les capitales du Golfe, à travers leurs activités armées continues—que ce soit en ciblant l'ambassade des États-Unis ou les bases en Irak et dans la région du Kurdistan—ainsi que leur soutien à la Garde révolutionnaire iranienne dans ses attaques contre les pays du CCG.

La deuxième note de protestation koweïtienne, adressée au chargé d'affaires irakien au Koweït le 30 mars, suivie des décisions du gouvernement irakien de détenir et d'enquêter sur les dirigeants de la sécurité le même jour, sont des développements politiques et sécuritaires indiquant un écart croissant entre la position officielle irakienne—qui rejette l'utilisation de son territoire pour attaquer les pays voisins—et la capacité réelle de l'appareil d'État à contrôler l'environnement sécuritaire et à empêcher les milices alignées sur l'Iran de cibler les installations énergétiques du CCG, ce qui nuit aux relations de Bagdad avec les capitales du Golfe.

Le gouvernement koweïtien reconnaît les complexités internes en Irak et le fait que les milices armées défient l'autorité du Premier ministre Mohammed Shia' Al Sudani, mais cette étape vise à transférer le fardeau de la résolution sur Bagdad elle-même, car elle détient la souveraineté légale sur tous les acteurs sur son territoire.

D'un autre côté, les récentes décisions irakiennes concernant certains dirigeants sécuritaires dans le "Secteur de Mada'in" soulignent que le problème ne peut plus être masqué par le discours politique ou en affirmant que le gouvernement émet des ordres sans que d'autres parties les exécutent. Par conséquent, le renvoi et la détention des responsables sécuritaires pour enquête, suite à une faille sécuritaire liée à un bombardement près de l'aéroport de Bagdad, indiquent que le gouvernement lui-même a reconnu un défaut opérationnel dans l'une des zones les plus sensibles du pays.

Lorsque ces violations se produisent autour de la capitale, le problème ne semble pas se limiter à des zones éloignées ou vulnérables mais frappe au cœur même de la structure sécuritaire de l'État.

Le discours officiel irakien, exprimé par le ministre des Affaires étrangères Fuad Hussein, souligne le rejet par le pays de lancer « toute attaque » sur le CCG et la Jordanie, considérant « la sécurité des pays arabes frères comme une partie inséparable de la sécurité nationale de l'Irak. »

Cette clarté dans la position du ministre des Affaires étrangères irakien indique que le gouvernement ne considère pas les agressions contre les voisins simplement comme une crise de relations étrangères, mais aussi comme une véritable menace interne qui génère du chaos et mine la position, la sécurité et les intérêts de l'Irak.

Les États du CCG et la Jordanie, en mars, ont publié une déclaration condamnant « les attaques menées par les factions alignées sur l'Iran depuis la République d'Irak contre plusieurs pays de la région et leurs infrastructures » et ont exhorté le gouvernement irakien à prendre les mesures nécessaires immédiatement.

Les États du Golfe, notamment l'Arabie saoudite, ont cherché à soutenir le gouvernement de Mohammed Shia' Al Sudani, qui a pris ses fonctions de Premier ministre appuyé par le « Cadre de Coordination », qui comprend des politiciens proches de l'Iran. Malgré cela, Riyad a mené une diplomatie efficace avec un grand pragmatisme, visant à renforcer l'État irakien et à réduire l'influence des milices sur les décisions politiques et sécuritaires.

Les actions des factions armées en ces temps politiquement et sécuritairement sensibles posent une véritable menace pour les pays voisins, qui ne toléreront certainement pas les violations de leur souveraineté. Par conséquent, le CCG et la Jordanie ne considèrent plus l'Irak simplement comme un État touché par la guerre, mais comme une base de lancement pour des menaces qui doivent être arrêtées par une décision décisive du gouvernement irakien, car le chaos croissant aura un impact négatif sur toute la région du Moyen-Orient, l'Irak lui-même étant l'un des pays lésés, affaiblissant davantage l'État.

*Source : Annahar