Pourquoi l’alliance US-Israël perdra face à l’Iran

Illustration Robert Inlakesh pour Al-Mayadeen English.

Par Robert Inlakesh (revue de presse : ISM-France - 21 février 2026)*

S’il est impossible de prédire avec exactitude l’issue d’une guerre contre la République islamique d’Iran et ses alliés régionaux, l’impossibilité de gagner ce conflit régional est manifeste. Seule l’arrogance israélienne motive cette attaque, car aucune situation imaginable ne peut aboutir à autre chose qu’un chaos incontrôlable dans une guerre régionale totale.

Pourquoi une guerre régionale totale est-elle impossible à gagner ? Bien que plusieurs raisons expliquent cette situation, il suffit de dire que les États-Unis et Israël n’ont aucun moyen d’en maîtriser l’issue. De plus, ils ne disposent tout simplement pas des capacités militaro-industrielles nécessaires pour mener une telle guerre sur une longue période.

Ce raisonnement n’est pas fondé sur l’idéalisme. Il est donc important de préciser d’emblée qu’il existe une nette supériorité israélo-US en termes de technologie et d’armement. Personne ne le conteste. Il existe également une nette supériorité dans le domaine de leurs services de renseignement.

Supposons donc que les États-Unis et l’entité sioniste parviennent à remporter toutes leurs victoires tactiques. Partir de cette hypothèse démontrera alors définitivement le caractère imprudent de leur entreprise.

Dans le meilleur des cas pour la coalition sioniste, elle pourrait réussir une nouvelle frappe décisive contre le commandement militaire iranien, pénétrer et détruire des bases de missiles et des installations nucléaires, tout en anéantissant les défenses aériennes de la République islamique. Ce sont là des objectifs très probables.

Supposons également qu’elle parvienne à mettre Téhéran sur la défensive pendant au moins une semaine, grâce à l’intensité de sa campagne aérienne, empêchant ainsi le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) de tirer des salves importantes de missiles balistiques en une seule fois. Une fois la supériorité aérienne acquise, elle lancerait des frappes sur les infrastructures essentielles, notamment les sites culturels, les bâtiments gouvernementaux, les médias, mais aussi les installations pétrolières, les zones agricoles et les réseaux d’approvisionnement en eau.

En plus de tout cela, il faut s’attendre à ce que les tactiques de guerre hybride se poursuivent. Les groupes militants, notamment ceux implantés à la périphérie de l’Iran, lanceront des offensives majeures, en collaboration avec des agents de renseignement étrangers et des opérateurs sur le terrain, comme ce fut le cas lors de la guerre des douze jours en juin 2025.

Il est à noter que l’objectif potentiel, très controversé, d’assassiner l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei n’est pas mentionné ci-dessus. Bien que beaucoup aient spéculé sur la possibilité que la stratégie intègre cette option, elle garantit une guerre sans issue prévisible, sans échelon d’escalade et risque fort de déclencher des appels au djihad mondial.

Une défaite US-israélienne inévitable

En offrant à la coalition sioniste les conditions et les succès les plus favorables suite à son offensive initiale, cette stratégie se heurtera rapidement à des difficultés majeures.

Comme nous l’avons constaté en juin dernier, les frappes lancées pour décapiter les dirigeants iraniens ne parviennent pas à paralyser le gouvernement et son armée ; elles sont simplement remplacées par une autre direction, qui met en œuvre toute une série de contre-attaques planifiées à l’avance.

Les Israéliens ont cru à tort que leur succès lors de l’attaque initiale contre l’Iran l’année dernière aurait des conséquences importantes, allant même jusqu’à tenter d’utiliser leur atout aux États-Unis, le fils du dictateur iranien déchu, pour appeler à la révolte. Non seulement aucune révolte n’a eu lieu, car les Iraniens vivant hors de la diaspora ne soutiennent pas ce pantin manifestement sioniste, mais c’est même le contraire qui s’est produit, la population se ralliant derrière le drapeau. En moins de quinze heures, les Iraniens ont non seulement réussi à rétablir leur défense aérienne, mais ils ont également pris l’initiative et ont commencé à lancer des salves massives de missiles balistiques sur le cœur de Tel-Aviv. Au fil du conflit, plusieurs événements importants se sont produits : la défense aérienne israélienne a commencé à flancher – avec l’épuisement de ses munitions antiaériennes – tandis que ses agents au sol menaient la plupart des attaques, un point crucial à souligner.

Bien que les États-Unis déploient une puissance de feu supérieure à celle des Israéliens, une force aérienne reste composée d’opérateurs humains qui se fatiguent et utilisent du matériel nécessitant une maintenance. L’Iran sera très facilement en mesure de lancer des vagues de drones en continu sur les positions US et israéliennes, et même si sa capacité à lancer d’importantes salves de missiles est limitée durant la première semaine du conflit, l’occasion finira par se présenter.

Si l’État iranien ne s’est pas effondré et qu’une guerre civile n’a pas éclaté d’ici là, les États-Unis et Israël seront alors soumis à des vagues successives de contre-attaques. Inévitablement, cela signifie que des bases aériennes seront touchées, du matériel perdu, et avec moins de ressources, la capacité à maintenir le rythme de leur offensive sera réduite.

Il faut garder à l’esprit que les faucons de la guerre employés par les think tanks pro-guerre basés à Washington et à Tel-Aviv, qui prétendent que l’État iranien s’effondre au moins une fois par an, sont complètement déconnectés de la réalité. Prenons l’exemple de la dernière vague d’émeutes soutenues par l’étranger : les grands médias occidentaux ont inventé une réalité alternative pour faire croire que l’Iran était en train de tomber, alors que toute cette affaire s’est terminée en deux jours à peine.

Il est clair pour tout observateur averti que sans une force terrestre significative, renverser le gouvernement iranien est impossible. Ce qui soulève la question suivante : que se passera-t-il si des offensives militaires majeures ont lieu sur le territoire iranien ?

Répondre à cette question en détail exigerait du temps et une analyse militaire plus fine. Cependant, même en supposant un certain succès de la part des milices séparatistes et des groupes takfiris liés à Al-Qaïda, et même s’ils parvenaient à s’emparer de territoires, l’Iran est un pays immense qui tolère les erreurs. Aucun de ces groupes ne peut rivaliser avec l’armée iranienne et les Gardiens de la révolution, et il est peu probable qu’ils possèdent des capacités avancées considérables.

Cela signifie que même s’ils remportent un certain succès initial, les forces armées iraniennes, bien plus nombreuses, bien entraînées, motivées et bien équipées, finiront par écraser ces insurgés. La seule véritable menace réside dans une mobilisation civile massive qui porterait un coup dur à l’économie iranienne, ce qui n’est pas prévu, d’autant plus que le pays est déjà en proie à une guerre d’agression sanglante.

Viennent ensuite les attaques contre les bases de missiles et les sites nucléaires. Même si certaines de ces attaques réussissent, elles ne détruiront pas toutes les capacités iraniennes. Comme nous l’avons constaté en juin dernier, les frappes US contre les installations nucléaires ne semblent pas avoir stoppé le programme nucléaire. S’il était si facile de neutraliser les capacités iraniennes, cela aurait été fait depuis longtemps. Les Israéliens ont tenté l’expérience l’an dernier, sans succès. Sur la question nucléaire, une telle guerre pourrait même amener Téhéran à revoir sa position contre le développement de l’arme nucléaire.

Même avec une supériorité aérienne US-israélienne totale, les défenses aériennes iraniennes restantes finiront par être remises en service. Cependant, même si la totalité de leurs capacités antiaériennes était anéantie, leur force réside dans leurs capacités offensives, et non défensives.

Une fois cette période initiale de domination offensive US-israélienne passée, l’Iran pourra facilement bloquer l’approvisionnement en pétrole du Golfe persique, infliger de lourdes pertes aux cibles US et israéliennes et neutraliser leurs infrastructures. Il est impossible de prédire quelles frappes seront les plus efficaces, mais il est clair que tout deviendra une cible. Il faut donc s’attendre à un choc important sur le marché pétrolier mondial, entraînant une crise économique.

Si l’Iran maintient un rythme de tirs soutenu contre les Israéliens, comme lors de la guerre des Douze Jours, leurs défenses aériennes seront neutralisées en quelques semaines seulement.

Et ce, sans compter les différents alliés de l’Iran, qui pourraient intervenir à tout moment et avec une intensité variable. Ansar Allah, par exemple, a la capacité de frapper les Israéliens et dispose d’atouts dans tout le golfe Persique. Si le Hezbollah parvient à mener une guerre terrestre d’envergure, les Israéliens ont prouvé par le passé leur faiblesse dans ce domaine.

Les Unités de mobilisation populaire irakiennes (UMP/FMP, Hashd al-Shaabi) comptent environ 250.000 hommes, aux côtés de Saraya Awliya al-Dam, capables d’utiliser leurs propres moyens pour cibler non seulement les États-Unis, mais aussi Israël. À ce jour, depuis le 7 octobre 2023, nous n’avons pas assisté à une véritable démonstration de leur puissance. Un autre facteur, souvent négligé mais pourtant crucial, est le rôle de la résistance palestinienne. Celle-ci, plus encline à attendre le moment opportun, peut néanmoins représenter une menace terrestre majeure pour les Israéliens depuis Gaza.

Ceci ne tient pas compte des autres éléments susceptibles d’entrer en jeu, tels que le rôle des nations régionales, de groupes armés parfois méconnus, comme Fatemiyoun en Afghanistan et Zainabiyoun au Pakistan, ou encore des populations de la région, et des conséquences possibles d’un chaos imminent. Des gouvernements pourraient être renversés, et les populations civiles de Jordanie et d’Égypte pourraient se soulever et devenir incontrôlables. Il est également possible que certains groupes en Syrie profitent de la situation pour attaquer les Israéliens.

Si un tel conflit éclate, plus il s’éternise, plus il devient chaotique et imprévisible. La situation échappera totalement au contrôle des États-Unis, d’autant plus que le seul moyen de lutter contre cette escalade régionale est la voie aérienne. Comme nous l’avons constaté lors de la campagne américaine contre le Yémen, les frappes aériennes, à elles seules, ne changent que très peu de choses. Même à Gaza, les groupes de résistance armés ont combattu pendant plus de deux ans sans ravitaillement, et, de l’aveu même des États-Unis et d’Israël, leurs effectifs restent sensiblement les mêmes.

Si la situation ne s’améliore pas rapidement, la coalition sioniste subira de lourdes pertes, et même l’arme nucléaire ne pourra la sauver. Par conséquent, si les États-Unis et Israël, à supposer qu’ils soient encore un tant soit peu sains d’esprit, choisissent d’entrer en guerre, ils devront tenter de mettre en place une stratégie d’escalade progressive et élaborer une véritable stratégie de sortie.

La question est de savoir si les Iraniens et leurs alliés leur permettront de se retirer du conflit. Une guerre totale serait sanglante, ferait un nombre considérable de victimes civiles et infligerait des dommages considérables aux infrastructures civiles. En vérité, personne dans la région ne souhaite les conséquences d’une telle guerre, pourtant l’Axe de la Résistance dirigé par l’Iran a depuis longtemps préparé ses capacités à combattre ce qui semble inévitable.

Il convient également de mentionner que le gouvernement états-unien, sous l’administration Trump, est totalement sous l’emprise de l’entité sioniste. Pour toutes les raisons évoquées précédemment, aucune administration précédente n’a osé une telle escalade. S’il était facile de lancer une opération de changement de régime contre l’Iran, elle aurait été menée depuis longtemps.

Or, un pantin sioniste occupe la Maison Blanche, un homme narcissique dont les facultés cognitives, déjà limitées, déclinent manifestement. Il s’agit d’un président dont un rapport du FBI a conclu qu’il avait été compromis par le Mossad. Mais même si l’on ne prend pas ce rapport au sérieux, sa campagne a été entièrement financée par des donateurs sionistes, et son administration est un ramassis embarrassant de faucons bellicistes sionistes. S’il y a jamais eu une administration américaine assez insensée pour déclencher une telle guerre, c’est bien celle de Donald Trump.

Article original en anglais sur Al Mayadeen / Traduction MR

