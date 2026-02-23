Le Conseil de la paix : Maquillage de la Paix

Par Manlio Dinucci (revue de presse : Mondialisation.ca - 21 février 2026)*

Trump a déclaré : “Le Conseil de la paix aura le devoir de superviser les Nations Unies et de s’assurer qu’elles fonctionnent correctement”. Concernant Gaza, Trump a le plan de la transformer en une luxueuse “Riviera du Moyen-Orient” : projet qui priverait définitivement les Palestiniens de leur terre et de leur État. Ce qu’est la paix que prépare le Conseil de la paix est démontré par le fait que, au moment où il naît, le président Trump et ses collaborateurs sont en train de concentrer au Moyen-Orient une énorme force militaire prête à attaquer l’Iran. » »

Le Conseil de la paix substitut de l’ONU

Le Président Trump a présidé le Conseil de la paix au Donald J. Trump United Institue of Peace, un édifice à Washington que le Président a rebaptisé de son propre nom. Ce qu’est cet organisme est résumé par CNN : “le Conseil de la Paix, présidé à temps indéterminé par Trump, avait à l’origine été conçu comme un organe limité avec le devoir de superviser la reconstruction de la Bande de Gaza. Toutefois, son but s’est ensuite amplifié jusqu’à comprendre la résolution des conflits dans le monde entier, et l’ébauche du Statut, incluse aux invitations à adhérer, ne fait même pas référence à Gaza”. Trump a comme objectif spécifique de faire du Conseil de la paix le substitut de l’ONU. Confirmé par ce qu’il a déclaré : “Le Conseil de la paix aura le devoir de superviser les Nations Unies et de s’assurer qu’elles fonctionnent correctement”.

Concernant Gaza, Trump a déjà le plan, présenté à Davos par son gendre Jared Kushner, de la transformer en une luxueuse “Riviera du Moyen-Orient”. Les 17 premiers milliards de dollars que le Conseil de la paix a officiellement alloués servent donc à reconstruire Gaza non pas pour les Palestiniens mais pour un projet qui les priverait définitivement de leur terre et de leur État. Ce que confirme le fait que, tandis qu’Israël est représenté au Conseil de la paix par le ministre des Affaires Étrangères Gideon Sa’ar, aucun représentant palestinien n’a été invité au Conseil de la paix .

Le soutien de Trump à Israël

Décidé par Donald Trump, le soutien à Israël est ainsi documenté officiellement par la Maison Blanche : “Le président Trump a nommé le gouverneur Mike Huckabe, fidèle allié d’Israël, ambassadeur en Israël.

Le président Trump a soutenu avec fermeté l’État d’Israël pendant toute la guerre contre le Hamas, en garantissant la paix à travers la force non seulement au Moyen-Orient, mais dans le monde entier.

Le président Trump a accueilli le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche comme premier leader mondial invité à la Maison Blanche pendant son second mandat présidentiel.

Le président Trump s’est retiré du Conseil pour les droits de l’homme des Nations Unies (UNHRC) à cause de sa protection des violeurs des droits de l’homme et de l’Agence des Nations Unies pour le secours aux réfugiés palestiniens au Moyen-Orient (UNRWA) à cause de l’implication de ses salariés dans l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, en annonçant en même temps que les États-Unis se seraient retirés de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la Science et la Culture (UNESCO) pour avoir continuellement montré des sentiments anti-israéliens.

Le président Trump a entrepris une action décisive à travers l’opération Midnight Hammer pour garantir que l’Iran n’obtienne jamais l’arme nucléaire”.

Le business d’Eric Trump, fils du Président, avec les drones killers israéliens utilisés contre les Palestiniens

Dans ce cadre, Eric Trump, fils du Président, a réalisé un accord de 1,5 milliards de dollars avec l’entreprise israélienne Xtend qui produit des drones killers à bas prix. L’armée israélienne en a déjà achetés 5 mille qu’elle utilise contre les Palestiniens de Gaza. En se fondant avec une entreprise étasunienne dont Eric Trump est propriétaire, Xtend peut maintenant fournir aussi ses drones killers au Pentagone car le fils du président Trump a déjà signé un contrat multimillionnaire avec le Département USA de la Guerre.

Le baptême du Conseil de la Paix : la guerre contre l’Iran

Ce qu’est la paix que prépare le Conseil de la Paix est démontré par le fait que, au moment même de sa naissance, le président Trump et ses collaborateurs sont en train de concentrer au Moyen-Orient une énorme force militaire -navale, aérienne et terrestre- prête à attaquer l’Iran.

Leurs objectifs stratégiques sont multiples. L’Iran, qui a adhéré au Traité de non-prolifération des armes nucléaires, a un nucléaire civil sujet à des contrôles ONU mais, comme au moins une trentaine de pays, pourrait à l’avenir se doter d’un nucléaire militaire. Israël, l’unique pays au Moyen-Orient doté d’armes nucléaires (non sujet à aucun contrôle international parce qu’Israël n’adhère pas au Traité de non-prolifération) perdrait alors son monopole nucléaire militaire au Moyen-Orient.

L’Iran est important aux yeux de Washington aussi parce que ses réserves pétrolières sont au troisième rang mondial (après celles du Venezuela et de l’Arabie Saoudite) et parce que, en tant que membre des BRICS, l’Iran constitue un noeud fondamental du Corridor Nord-Sud de la Russie et de la Nouvelle Route de la Soie de la Chine.

Bref résumé de la revue internationale Grandangolo de vendredi 20 février 2026 sur la chaîne TV italienne Byoblu

https://www.byoblu.com/2026/02/20/board-of-peace-il-trucco-della-pace-pangea-grandangolo/

Traduit par Marie-Ange Patrizio

*Source : Mondialisation.ca

