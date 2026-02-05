L'homme derrière le nouveau plan de paix pour Gaza : Yakir Gabay

D'un empire immobilier mondial à une reconstruction à enjeux élevés, le milliardaire israélo-chypriote façonne l'avenir post-conflit de Gaza.

Par Ghandi Mouhtar (revue de presse : An-Nahar – 4 février 2026)*

Le Forum économique mondial à Davos a récemment été le théâtre de l'annonce officielle du lancement du « Conseil de Paix » pour gérer le dossier de la bande de Gaza dans la phase post-conflit. Au milieu de l'annonce dirigée par le président américain Donald Trump, le nom de Yakir Gabay, le milliardaire israélo-chypriote, est apparu comme un membre clé du « Conseil exécutif de Gaza ».

La nomination de Gabay n'est pas seulement l'ajout d'un homme d'affaires réussi à un comité politique ; elle reflète un changement fondamental dans la doctrine politique américaine vers la privatisation des opérations de paix et la gestion des crises internationales avec la logique des grandes transactions immobilières et du financement capitaliste.

Qui est-il ?

Yakir Gabay est né à Jérusalem en 1966 et a grandi dans une famille appartenant à l'élite institutionnelle israélienne : son père, Meir Gabay, était une figure juridique internationale de premier plan, ayant été directeur général du ministère israélien de la Justice, commissaire au service civil, et élu président du Tribunal administratif des Nations Unies. Cela a donné à Yakir une compréhension précoce des mécanismes juridiques bureaucratiques et internationaux. Sa mère, Yemima Gabay, était une procureure publique éminente et a dirigé le département des grâces au ministère de la Justice, renforçant l'image de la famille en tant que partie intégrante du tissu administratif et juridique de l'État.

Gabay a poursuivi des études supérieures à l'Université hébraïque de Jérusalem, obtenant un baccalauréat en économie et comptabilité, suivi d'un MBA spécialisé en finance et développement des affaires. Ce solide parcours académique a ouvert la voie au début de sa carrière à l'Autorité israélienne des valeurs mobilières, spécifiquement dans le département des prospectus, où il a acquis une connaissance détaillée de la réglementation des marchés financiers et de la structuration des entreprises.

Il est passé du travail réglementaire à l'Autorité des valeurs mobilières au secteur privé, accédant à des postes de haute direction sur le marché des capitaux israélien. Au milieu des années 1990, il est devenu PDG des services de couverture et d'investissement bancaire à la Banque Leumi, l'une des plus grandes institutions financières d'Israël, ce qui lui a permis de construire un vaste réseau de relations avec des investisseurs et institutions de premier plan.

Expansion globale

En 2000, un tournant majeur s'est produit dans la carrière de Gabay lorsqu'il est devenu président de Gmul Investments, qui gérait d'importants investissements de fonds de pension dans l'immobilier et les valeurs mobilières, avec des actifs sous gestion atteignant à l'époque environ 30 milliards de dollars. Pendant cette période, Gabay a joué un rôle clé dans l'acquisition de l'entreprise par les frères Jules et Eddie Trump (investisseurs d'origine sud-africaine, sans lien avec Donald Trump). En reconnaissance de son rôle, ils lui ont accordé 13 % de la société, formant le capital de base qu'il a ensuite utilisé pour s'étendre à l'international.

En 2004, Gabay a transféré sa base d'investissement en Europe, notamment à Berlin, en profitant de la récession immobilière post-réunification et des opportunités de réaménagement de bâtiments résidentiels et commerciaux à bas prix. Il a fondé deux grandes entreprises : Grand City Properties et Aroundtown SA ; la première se concentre sur l'immobilier résidentiel et a été cotée à la Bourse de Francfort en 2012 avec une valeur marchande initiale de 150 millions d'euros, devenant l'une des plus importantes de son secteur avec des actifs dépassant les 10 milliards d'euros et un portefeuille de plus de 60 000 appartements. La deuxième se concentre sur l'immobilier commercial, devenue la perle de ses investissements, cotée en 2015, et ayant connu une croissance rapide, ce qui a conduit à sa fusion avec TLG Immobilien en 2020, créant une entité immobilière avec des actifs de plus de 32 milliards d'euros.

Gabay est l'une des personnalités les plus riches d'Israël et de Chypre. Selon Forbes et des sources financières pour 2025-2026, sa fortune nette est estimée à environ 4,1 milliards de dollars. Malgré cela, son empire a été confronté à des défis liés aux changements macroéconomiques, notamment la hausse des taux d'intérêt et des modifications des modèles de travail de bureau post-pandémie. En avril 2025, S&P Global a abaissé la note de crédit d'Aroundtown à « BBB » avec une perspective stable, en raison de dettes totalisant environ 14,5 milliards d'euros. Néanmoins, l'entreprise a fait preuve de résilience grâce à une gestion active de la dette, remboursant 1,3 milliard d'euros au début de 2025 et maintenant des réserves de trésorerie dépassant les 3 milliards d'euros. Cette capacité de manœuvre financière dans un environnement économique complexe a attiré l'attention de l'administration Trump, qui recherchait des personnalités capables de gérer un financement à grande échelle pour des projets de reconstruction dans des zones à haut risque comme Gaza.

Pas une coïncidence

La nomination de Gabay est le résultat de relations de travail et de partenariats profonds avec le cercle intime de Trump. Il a été vu à plusieurs reprises à Tel Aviv avec Jared Kushner et a participé à des événements du Conseil israélo-américain avant les élections de 2024. Des rapports indiquent qu'il a contribué à l'élaboration de plans de reconstruction économique, présentant une proposition détaillée sur la façon de transformer la bande de Gaza en un centre d'investissement basé sur des modèles modernes de logement et de financement.

Gabay est considéré comme le « représentant non officiel » des intérêts économiques israéliens et internationaux prêts à prendre des risques d'investissement à Gaza. Sa vision repose sur l'idée que la paix durable ne peut être atteinte qu'à travers une amélioration radicale des conditions matérielles de la population, où les gains de la stabilité l'emportent sur les coûts d'un retour au conflit. Au-delà de l'immobilier, Gabay détient un portefeuille d'investissements diversifié qui renforce son statut d'homme d'affaires stratégique. Il investit dans des centaines de startups technologiques via son family office et dirige un projet majeur de construction d'une centrale électrique de 900 mégawatts en Grèce, coûtant des centaines de millions d'euros. Cette diversité reflète sa capacité à penser en termes d'infrastructures globales (énergie, technologie, logement), exactement ce que nécessite le projet « New Gaza » de Kushner.

Aux États-Unis, il s'est associé au milliardaire Yitzhak Tshuva dans Star, une entreprise qui possédait 14 000 appartements à Miami avant de les vendre en 2021 à Morgan Properties et Olayan America dans une transaction d'environ 1,85 milliard de dollars. Ses relations avec de grandes familles d'investissement arabes (comme la famille Olayan) renforcent encore sa capacité à faire le pont entre différentes sources de capitaux au sein du « Conseil de Paix »

*Source : An-Nahar