Trump : “Mille mercis, Bibi. Excellent travail”

Par Manlio Dinucci (revue de presse : Mondialisation.ca - 18 octobre 2025)*

“Nous produisons les meilleures armes du monde et nous en avons fourni beaucoup à Israël” a déclaré Trump dans son discours à la Knesset. Depuis qu’il est entré en fonction le 20 janvier 2025, son Administration a approuvé presque 12 milliards de dollars en importantes ventes militaires à Israël. Maintenant il planifie de nouvelles ventes d’armes à Israël pour une valeur de 6 milliards de dollars.

Le président Trump a déclaré dans son discours au parlement israélien :

“Je désire exprimer ma gratitude à un homme d’exceptionnel courage et patriotisme. Il n’y en a qu’un, le Premier Ministre Benjamin Netanyahou. Bibi, je te prie de te lever. Tu es un homme très populaire. Tu sais pourquoi ? Parce que tu sais comment gagner. Mille mercis, Bibi. Excellent travail. Je pense que, comme tu l’as dit, Bibi, la paix s’obtient à travers la force. Et c’est vraiment ça la question. Les Etats-Unis ont l’armée la plus grande et puissante que l’histoire du monde ait jamais vu. Je peux vous dire que nous avons des armes que personne n’aurait jamais pu imaginer. Nous produisons les meilleures armes du monde et nous en avons énormément. Et, franchement, nous en avons fourni beaucoup à Israël. Bibi m’appelait continuellement : “Tu peux me procurer cette arme ? Celle-là, et cette autre ?” Certaines je ne les avais jamais entendu nommer, Bibi, et pourtant c’est moi qui les produisais. Mais nous te les aurions procurées. Et ce sont les meilleures. Tu les as bien utilisées. Il faut quelqu’un qui sache les utiliser, et toi évidemment tu les as très bien utilisées. Si bien qu’Israël est devenu fort et puissant, ce qui à la fin a conduit à la paix”.

Les données officielles confirment que les Etats-Unis ont fourni à Israël au moins 21,7 milliards de dollars en aides militaires depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre 2023. En outre, aussi bien dans l’administration Biden que dans celle de Trump, ont été stipulés des accords pour la vente à Israël d’armes et services militaires pour une valeur supplémentaire de dizaines de milliards de dollars dans les années qui viennent. D’octobre 2023 à mai 2025 Israël a reçu des Etats-Unis 940 navires et avions cargos chargés d’armes, a déclaré le Ministre de la Défense israélien le 27 mais 2025.

L’Administration Trump a accéléré la fourniture d’armes à Israël, y compris des bombes de 2000 livres (environ une tonne) qu’Israël a utilisées pour détruire à Gaza des immeubles, hôpitaux, infrastructures hydriques et autres cibles civiles. En février 2025 le Département d’Etat de l’administration Trump a notifié au congrès trois ventes d’armes à Israël : 35.529 bombes de 2000 livres Mk-84 et BLU 117 et 4000 têtes pénétrantes I-2000 pour 2 milliards de dollars ; 5000 bombes de 1000 livres et kits de guidage JDAM pour 675 millions de dollars ; des bulldozers Caterpillar D9 pour 295 millions de dollars.

En mars le Secrétaire d’Etat Marco Rubio a annoncé que, depuis que Trump est entré en fonction le 20 janvier 2025, son Administration a approuvé presque 12 milliards de dollars en importantes ventes d’armes à Israël. Maintenant l’Administration Trump planifie de nouvelles ventes d’armes à Israël pour une valeur de 6 milliards de dollars. Parmi elles 30 hélicoptères AH-64 Apache d’une valeur de 3,8 milliards de dollars, qui doublent presque l’actuelle flotte israélienne d’hélicoptères militaires, et 3.250 véhicules d’assaut d’un coût de 1,9 milliards de dollars.

Outre les Etats-Unis, ont fourni des armes importantes à Israël l’Allemagne et l’Italie. L’Allemagne a fourni des frégates et silures, munitions et services militaires. L’Italie a fourni des hélicoptères et canons pour les navires de guerre israéliens. L’Italie, par ailleurs, produit à Cameri (Piémont) des composants du chasseur étasunien F-35 y compris pour d’autres pays possédant ce chasseur, dont Israël qui l’a aussi utilisé pour bombarder Gaza. S’ajoute à cela le fait que sous peu la base aérienne de Trapani-Birgi, en Sicile, deviendra le premier centre international d’entraînement pour pilotes des chasseurs étasuniens F-35 hors des Etats-Unis. Le nouveau centre formera des pilotes non seulement italiens, mais aussi de pays alliés qui utilisent les chasseurs F-35, y compris aussi les israéliens.

Bref résumé de l’a revue de presse internationale Grandangolo de vendredi 17 octobre 2025 sur la chaîne tV italienne Byoblu

Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio

*Source : Mondialisation.ca