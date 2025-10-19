Pourquoi le Hamas ne peut toujours pas restituer tous les corps israéliens

Par Quds news Network (revue de presse - 17 octobre 2025)*

Alors que le cessez-le-feu entre Israël et la résistance entre dans sa deuxième semaine, une nouvelle polémique éclate, cette fois au sujet des corps israéliens enterrés par Israël sous les ruines de Gaza.

Israël a menacé de reprendre le génocide si le Hamas ne retrouve pas tous les corps israéliens encore à Gaza, alors même que le président américain Donald Trump a déclaré mercredi soir que le Hamas est “certainement à la recherche” des corps et que certains sont probablement enfouis sous les tonnes de décombres des bâtiments détruits. Trump s’est dit “optimiste” quant l’issue de cette affaire, bien que les responsables israéliens multiplient les provocations.

Mais à Gaza, la plupart des Palestiniens observent ce débat avec incrédulité. Alors que les médias internationaux se focalisent sur le sort de quelques prisonniers de guerre israéliens morts, plus de 9 000 civils palestiniens sont toujours portés disparus sous les décombres depuis des mois, dont beaucoup enterrés vivants, car le blocus et les bombardements israéliens ont détruit les outils et les routes indispensables aux opérations de recherche.

Les bombardements intensifs d’Israël sur Gaza ont non seulement tué des dizaines de milliers de civils, mais aussi enseveli ses propres prisonniers pour certains désormais hors d’atteinte. Israël, qui prétendait mener une campagne de “libération des otages israéliens”, a fait du territoire un paysage de fosses communes, d’hôpitaux détruits et de zones dévastées impraticables, à perte de vue.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 70 000 Palestiniens ont été tués et plus de 170 000 blessés depuis le début du génocide israélien le 7 octobre 2023. Des milliers d’autres restent ensevelis sous les bâtiments effondrés, tandis que les équipes de défense civile et de secours manquent de machines lourdes, de carburant et d’équipements de sécurité pour creuser dans les décombres.

Les équipes de secours affirment que même les opérations les plus élémentaires sont impossibles. De nombreuses zones sont soit sous contrôle israélien, soit dévastées par des cratères de bombes, et ceux qui tentent d’atteindre les ruines travaillent souvent à mains nues.

Pourquoi le Hamas n’a pas pu retrouver tous les corps israéliens

Quatre défis majeurs entravent la récupération des corps israéliens :

Destruction massive : certains corps pourraient être ensevelis sous des montagnes de décombres suite aux bombardements israéliens, nécessitant des engins lourds et une technologie de scan avancée. Accès restreint : plus de la moitié de Gaza reste sous contrôle militaire israélien, et les équipes palestiniennes ne peuvent se déplacer librement ni opérer en toute sécurité. Perte d’informations : de nombreux combattants de la résistance qui conservaient ou documentaient les lieux de détention des captifs ont été tués lors de frappes israéliennes, emportant avec eux des informations vitales. Contrôle fragmenté : certains prisonniers étaient détenus par d’autres plus petites factions palestiniennes que la branche militaire du Hamas, les Brigades Al-Qassam, ajoutant à la difficulté de localiser. Blocus israélien : Israël continue de bloquer l’entrée d’engins lourds et de bulldozers dans la bande de Gaza, retardant les opérations pour récupérer les corps de ses propres prisonniers, tués par ses propres bombardements intensifs de l’enclave.

De plus, Gaza ne dispose pas des moyens nécessaires pour effectuer des tests ADN pour identifier les restes en décomposition. Des laboratoires équipés de la technologie PCR (réaction en chaîne par polymérase) sont nécessaires pour extraire le matériel génétique des tissus décomposés, un processus impossible dans les conditions du blocus israélien.

Un cessez-le-feu sous pression

Depuis le début du cessez-le-feu le 11 octobre, le ministère de la Santé a enregistré 23 Palestiniens tués et 122 blessés suite aux violations israéliennes. Les équipes de défense civile ont récupéré 381 nouveaux corps sous les décombres, tandis qu’Israël a restitué 120 corps palestiniens retenus mais non identifiés.

Le Hamas a jusqu’à présent restitué plus de 10 des 28 corps israéliens listés dans l’accord de cessez-le-feu. Les autres, selon le groupe, sont

“ensevelis trop profondément pour que les équipes puissent actuellement les atteindre”.

L’envoyé spécial américain au Moyen-Orient, Steven Witkoff, a déclaré au New York Post qu’il reste convaincu que tous les corps israéliens “seront finalement restitués”, faisant écho à l’optimisme de Trump, malgré les incitations à la violence croissantes d’Israël.

Les observateurs affirment que le gouvernement Netanyahu porte l’entière responsabilité de ce retard. Ils soulignent que les frappes aériennes israéliennes ont détruit à la fois les villes palestiniennes en surface et les sites souterrains où étaient détenus les captifs, rendant leur récupération physiquement impossible.

“L’occupant est responsable de cette réalité”, a déclaré le Hamas dans un communiqué. “Il a détruit les tunnels et bâtiments où se trouvaient les otages et vient nous accuser de la dévastation causée par ses propres bombardements”.

*Source: Quds News Network

Traduit par Spirit of Free Speech