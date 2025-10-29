Massad Boulos confirme que l'Algérie est ouverte au dialogue avec le Maroc

Par Ouardani Issa (revue de presse : Yabiladi – 27 octobre 2025)*

Quelques jours après que Steve Witkoff, l'envoyé spécial du président américain Donald Trump au Moyen-Orient, a confirmé que les États-Unis œuvrent pour un «accord de paix» entre le Maroc et l'Algérie d'ici deux mois, Massad Boulos, conseiller du président américain pour les affaires arabes et africaines, a exprimé son optimisme quant à une résolution définitive de la question du Sahara occidental. «Une fois qu'une solution permanente sera trouvée pour le Sahara occidental, résoudre le conflit entre l'Algérie et le Maroc deviendra beaucoup plus simple», a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à Sky News Arabia.

«Jeudi (30 octobre), une session cruciale du Conseil de sécurité sur le Sahara se tiendra. Nous collaborons avec tous les partenaires et alliés, notamment le Maroc et l'Algérie, pour parvenir à une résolution du Conseil de sécurité qui satisfasse au mieux toutes les parties. Nous savons qu'il est difficile de contenter tout le monde.»

Massad Boulos

Il a précisé que les Etats-Unis travaillent «avec toutes les parties au Conseil de sécurité pour élaborer un langage qui rapproche les points de vue autant que possible, en vue d'une seconde étape vers une solution globale entre les deux pays».

Selon lui, «toutes les questions sont ouvertes à la discussion, notamment l'extension du mandat de la MINURSO». Il a souligné que «la position des États-Unis et de Trump est très claire sur la question du Sahara. Trump a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara dans le cadre de la proposition d'autonomie. Cette souveraineté est irréversible pour Trump et Washington. Nous considérons que la proposition marocaine concernant le Sahara est la meilleure».

«Notre optimisme s'appuie sur la conviction que le roi Mohammed VI est déterminé à parvenir à une solution finale et rapide, et nous savons également que les Algériens sont disposés à engager un dialogue constructif.»

Il a enfin ajouté que «le Maroc est ouvert à des idées constructives dans le cadre de la proposition d'autonomie».

*Source : Yabiladi