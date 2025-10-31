La salinité et l’érosion des sols mettent en danger les anciens sites mésopotamiens en Irak

Par Sayantan Sarkar (revue de presse : Invezz.com – 30 octobre 2025)*

Le changement climatique constitue une grave menace pour les anciennes villes du sud de l’Irak, entraînant l’érosion de milliers d’années d’histoire.

Les responsables irakiens expriment leurs inquiétudes, soulignant le besoin urgent de protéger ces monuments qui représentent le berceau de la civilisation de la disparition, selon un rapport de Reuters.

Les conditions météorologiques difficiles et sèches contribuent à l’augmentation de la salinité des sols, ce qui cause à son tour des dommages aux monuments historiques.

Il s’agit notamment de structures dans des villes antiques comme Ur, reconnue comme le lieu de naissance du patriarche biblique Abraham, et Babylone, autrefois une magnifique capitale impériale.

La magnifique Ziggourat d’Ur, un temple pyramidal à degrés colossal dédié il y a plus de 4 000 ans à Nanna, le dieu de la lune, connaît une détérioration sur son flanc nord en raison de l’empiètement des dunes de sable.

Abdullah Nasrallah, archéologue au département des antiquités de la province de Dhi Qar, a noté que la convergence du vent et des dunes de sable provoque l’érosion dans les parties nord de la structure. La ville d’Ur est située dans la province de Dhi Qar.

D’anciennes briques de terre crue menacées par le sel

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce sanctuaire témoigne de l’architecture mésopotamienne antique.

Il est remarquablement bien conservé et fournit des informations précieuses sur les pratiques religieuses et les rituels sacrés de l’empire sumérien, l’une des premières civilisations du monde.

Nasrallah a été cité par Reuters :

Alors que la troisième couche (de la ziggourat) s’était déjà détériorée en raison des intempéries et du changement climatique, l’érosion a maintenant commencé à affecter la deuxième couche.

Le cimetière royal d’Ur, mis au jour par l’archéologue britannique Sir Leonard Woolley dans les années 1920, est actuellement menacé par des dépôts de sel. Ces dépôts érodent les briques de boue du cimetière, le mettant en danger d’effondrement.

« Ces dépôts de sel sont apparus en raison du réchauffement climatique et du changement climatique – ce qui a conduit à la destruction de parties importantes du cimetière », a déclaré le Dr Kazem Hassoun, inspecteur au département des antiquités de Dhi Qar, cité dans le rapport.

Éventuellement, les dépôts provoqueront l’effondrement complet des briques de boue qui composent ce cimetière.

L’augmentation des niveaux de salinité dans le sud de l’Irak, où le Tigre et l’Euphrate se rencontrent avant de se jeter dans le Golfe, est une conséquence des graves sécheresses et de la hausse des températures dans la région.

Besoin de restauration

Les anciens sites archéologiques de Babylone, situés plus en amont de l’Euphrate, ont un besoin urgent de restauration et d’attention.

Cependant, selon le Dr Montaser al-Hasnawi, directeur général du ministère irakien de la Culture et du Tourisme, le manque de financement pose un défi de taille.

Des décennies de guerre, y compris la guerre Iran-Irak des années 1980, la guerre du Golfe du début des années 1990, l’invasion menée par les États-Unis en 2003, la violence des insurgés qui a suivi et l’ascension et la chute du groupe État islamique, ont menacé les structures historiques du pays.

Le changement climatique constitue la dernière menace, modifiant fondamentalement l’écosystème du pays. Non seulement cela met en péril son avenir agricole, mais aussi son héritage historique.

Les structures anciennes de Babylone, présentant des dessins sumériens élaborés sur leurs matériaux à base d’argile, sont menacées en raison des niveaux élevés de salinité.

Hasnawi a noté que les matériaux, provenant directement de terres à faible salinité, auraient dû rendre les structures moins sensibles au changement climatique.

Cependant, les efforts de restauration défectueux des décennies précédentes ont accru leur vulnérabilité. L’augmentation de la salinité intensifie maintenant l’urgence de corriger ces pratiques de restauration défectueuses.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.

*Source : Invezz