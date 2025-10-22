La “ligne jaune” invisible pour les Palestiniens qu’Israël à tracée sur les cartes de Gaza

Par Quds News Network (revue de presse - 21 octobre 2025)*

Gaza - Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu début octobre, les forces israéliennes ont tué des dizaines de civils palestiniens, justifiant ces meurtres en affirmant qu’ils s’approchent de la ligne de démarcation dite “ligne jaune” du cessez-le-feu.

Les habitants de Gaza ont fait état d’une certaine confusion quant à l’emplacement de cette ligne, en raison de l’absence de frontière visible.

Ahmed Ashour, un habitant du quartier de Tuffah à Gaza, a déclaré à QNN :

“Nous avons vu les cartes, mais il n’y a pas de marquage clair sur le terrain. Nous ne pouvons pas savoir où se trouvent ces lignes”.

Ce que nous savons

Le 10 octobre, les forces israéliennes ont achevé la première phase de leur retrait dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu jusqu’à la “ligne jaune”, une ligne de démarcation non physique séparant les forces d’occupation israéliennes de certaines zones de Gaza, tout en conservant le contrôle d’environ 50 % de l’enclave.

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré que toute personne restant au-delà de la ligne jaune sera prise pour cible sans avertissement.

Selon une carte israélienne présentée dans le cadre du plan de cessez-le-feu en 20 points du président américain Donald Trump pour Gaza, la ligne jaune s’étend du nord de Gaza jusqu’à la périphérie de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Les forces israéliennes sont toujours déployées dans le quartier de Shejaiya, dans certaines parties de Tuffah et Zeitoun à Gaza, ainsi qu’à Beit Hanoun et Beit Lahiya au nord, à Rafah au sud et le long de la côte de Gaza.

Les forces israéliennes ouvrent systématiquement le feu sur tout Palestinien qui franchit cette “ligne jaune” ou même s’en approche, sans avertissement préalable.

Les Palestiniens qui retournent dans leurs maisons détruites pendant le cessez-le-feu ont été attaqués par les forces israéliennes près de la ligne.

L’armée israélienne a déclaré avoir commencé à placer des blocs de béton jaunes pour marquer la frontière imaginaire, une ligne qui sépare la vie de la mort.

Selon le porte-parole de l’armée israélienne,

“le marquage est effectué sur des barrières en béton surmontées d’un poteau peint en jaune de 3,5 mètres de haut”, ajoutant que les barrières en béton sont “placées tous les 200 mètres”.

Vendredi, lors de la violation la plus meurtrière du cessez-le-feu, un char israélien a tiré sur un véhicule civil transportant la famille Abu Shaaban dans le quartier de Zeitoun à Gaza, selon la défense civile de Gaza. Sept enfants et trois femmes figurent parmi les personnes tuées lorsque l’armée israélienne a tiré sur le véhicule alors que la famille tentait de rejoindre son domicile pour l’inspecter après avoir franchi la ligne jaune sans le savoir.

“Ce qui s’est passé confirme que l’occupant a toujours soif de sang et continue de commettre des crimes contre des civils innocents”,

a déclaré Mahmoud Basal, porte-parole de la défense civile, dans un communiqué.

Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, Israël a violé la trêve au moins 80 fois, selon le bureau des médias du gouvernement de Gaza, tuant 97 personnes et en blessant 230 autres.

Ces violations comprennent des crimes tels que des tirs directs contre des civils, des bombardements et des attaques délibérés, ainsi que l’arrestation d’un certain nombre de civils, reflétant la politique d’agression permanente de l’occupant malgré la fin déclarée de la guerre, a déclaré le bureau.

M. Ashour a déclaré :

“Les habitants de Gaza vivent dans une peur et une confusion constantes, même nos maisons ne sont plus sûres. Une simple ligne sépare la vie de la mort, et la sécurité du danger”.

Suite à l’annonce du plan de Trump, de nombreuses questions subsistent pour les Palestiniens sur la façon dont le plan sera mis en œuvre, les frontières exactes du territoire palestinien, ainsi que le calendrier et l’ampleur du retrait israélien.

Rania A., universitaire à l’université Al-Aqsa de Gaza, a déclaré que la vie des Palestiniens est constamment façonnée par les frontières imposées par Israël, même au sein de leur propre patrie.

“La communauté internationale et les dirigeants mondiaux valident l’existence de ces lignes, permettant à Israël d’occuper et d’étendre son contrôle en vertu de faux accords qui n’ont pour seul objectif le nettoyage ethnique de la Palestine depuis 1948”.

Israël, décrit comme un pays sans frontières, a créé plusieurs lignes depuis sa création, notamment :

La Ligne verte : une ligne formée en 1949 pour marquer la frontière entre Israël et ce qui restait de la Palestine historique. Elle est le résultat des accords d’armistice signés par Israël, la Jordanie, l’Égypte et d’autres États arabes après la guerre de 1948. La ligne d’armistice a été marquée sur la carte avec un crayon vert (d’où le nom de Ligne verte).

La Ligne bleue : elle a été établie en 2000 par l’ONU après le retrait d’Israël du sud du Liban afin de confirmer le retrait israélien, et non comme une frontière officielle.

*Source : Quds News Network

Traduit par Spirit of Free Speech