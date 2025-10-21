Israël traverse la pire crise politique de son histoire

Par Al Mayadeen English, (revue de presse - 20 octobre 2025)*

Yair Lapid décrit Israël comme traversant la pire crise politique de son histoire, citant la reconnaissance internationale de la Palestine, les désinvestissements comme celui de la Norvège et le boycott européen des produits israéliens.

Yair Lapid, le chef de l’opposition en Israël, a déclaré que malgré le cessez-le-feu récemment signé dans la bande de Gaza, le pays est toujours en proie à la crise politique la plus grave de son histoire.

Lapid a également souligné le nombre croissant de reconnaissances internationales d’un État palestinien, désormais par 142 pays, ainsi que la décision du fonds souverain norvégien de se désengager d’Israël, notamment en retirant ses investissements de plusieurs banques israéliennes.

Il a également noté que plusieurs entreprises internationales ont annulé leur contribution aux projets en Israël, ajoutant que dans toute l’Europe, les produits israéliens sont discrètement retirés des rayons des magasins.

Le chef de l’opposition israélienne a en outre expliqué que de hauts responsables israéliens ont déjà démissionné de leurs fonctions, tandis que le chef de l’Agence de sécurité israélienne, Tzachi Hanegbi, est sur le point de quitter son poste en raison d’une mise en accusation imminente.

Il a également affirmé que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a commis une grave erreur en ne participant pas à la récente conférence internationale à Charm el-Cheikh.

Israël lance une attaque contre Gaza sur la base de fausses allégations

Cette déclaration fait suite à une attaque lancée par Israël contre Gaza, après de fausses allégations selon lesquelles le Hamas aurait lancé une attaque contre des soldats israéliens dans la bande de Gaza.

Selon un reportage de Ryan Grim pour The Intercept, la Maison Blanche et le Pentagone ont vite compris que l’explosion a été déclenchée quand un bulldozer utilisé par une entreprise de colons israéliens a touché des munitions non explosées. Cette conclusion contredit directement l’affirmation du Premier ministre Netanyahu selon laquelle des combattants du Hamas seraient sortis de tunnels pour attaquer.

De plus, des images ont été diffusées montrant des excavateurs israéliens en train de démolir délibérément les structures restantes des bâtiments endommagés à Rafah, corroborant ainsi les faits. Le Premie ministre Netanyahou a rapidement annoncé la réouverture des checkpoints vers la bande de Gaza [Ndt : sauf celui de Rafah, toujours verrouillé] et l’armée israélienne a annoncé le rétablissement du cessez-le-feu.

D’autres sources ont confirmé cette version, notamment des sources de l’administration américaine citées par The American Conservative, ainsi que l’analyse du spécialiste palestinien de la sécurité Younis Tirawi, selon lequel l’explosion de Rafah a été provoquée par un véhicule israélien ayant heurté des munitions non explosées, et non par le Hamas.

*Source : Al Mayadeen

Traduit par Spirit of Free Speech