Israël, APRÈS des raids meurtriers, admet que le Hamas n’était pas impliqué dans l’opération de Rafah

Par Quds News Network (revue de presse - 29 octobre 2025)*

Palestine occupée - Israël aurait admis que l’opération qui s’est déroulée mardi à Rafah, dans le sud de Gaza, a probablement été menée par un groupe isolé qui n’était pas au courant du cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre.

Mardi, Israël a annoncé avoir ordonné des frappes “massives et immédiates” sur la bande de Gaza, affirmant que le Hamas a attaqué ses soldats à Rafah et n’a pas libéré tous les prisonniers israéliens détenus à Gaza.

Le Hamas a toutefois nié toute responsabilité dans l’opération à Rafah et a déclaré dans un communiqué respecter l’accord de cessez-le-feu. La branche militaire du Hamas, les Brigades Qassam, a accusé Israël d’avoir violé la trêve.

Selon le site web israélien Walla, le groupe responsable était toujours dans les tunnels. Lorsque les forces du génie israéliennes ont frappé une section clé du réseau de tunnels dans la zone, les combattants sont sortis de sous terre et ont ouvert le feu sur l’unité.

Des sources proches du dossier ont déclaré que, selon les évaluations, il s’agit d’une cellule piégée dans les tunnels depuis longtemps et qui a mené l’opération en dernier recours.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a profité de l’opération de Rafah pour intensifier les attaques à Gaza. Depuis hier soir, plus de 100 Palestiniens, dont 46 enfants, ont été tués dans ces frappes meurtrières.

Après avoir tué des dizaines de personnes, l’armée israélienne a déclaré mercredi revenir au cessez-le-feu, conformément aux instructions de ses dirigeants politiques.

Le Hamas a accusé Israël de fabriquer de “faux prétextes” pour renouveler son agression à Gaza.

Les États-Unis ont exprimé leur soutien à Israël malgré ses violations du cessez-le-feu, soulignant le droit d’Israël à se défendre.

Le président Donald Trump a déclaré mercredi que le cessez-le-feu “n’est pas menacé” malgré les raids.

*Source : Quds News Network

Traduit par Spirit of Free Speech