Gaza : Manifestation à Paris, vendredi 31 octobre

Communiqué d’EuroPalestine (29 octobre 2025)*

Fini l'accord de paix ? Israël a commis de nombreux massacres cette nuit, assassinant au moins 91 civils, dont de nombreux enfants et femmes dans toute la bande de Gaza. Sans parler du nombre de blessés encore inconnu mercredi matin.

Israël accuse le Hamas d’avoir violé le cessez le feu, mais Trump lui-même a d’abord affirmé que ce n’était pas le cas.

Israël avait déjà montré qu’il voulait reprendre son génocide à tout prix, et continuait à tuer et blesser plusieurs civils à Gaza tous les jours depuis le 10 octobre.

Et depuis le cessez-le-feu, Israël bloque l’aide humanitaire, qui rentre au compte-gouttes. Son armée israélienne occupe plus de la moitié du territoire, contrôle toutes les frontières de Gaza, et empêche les Palestiniens qui habitaient la moitié Est de Gaza d’y retourner.

Le bruit des drones israéliens dans le ciel n'a pas cessé, et la population reste terrorisée.

Le Hamas a rendu tous les otages israéliens – les 20 qui n’ont pas été tués par les bombardements – en bonne santé. Il a également restitué 16 dépouilles, et reconnait qu’il en reste 12, mais qu’Israël l’empêche de les retrouver, faute de pouvoir se rendre dans la partie Est de Gaza, et d’avoir les équipements lourds nécessaires pour creuser.

Par contre, tous les corps de Palestiniens kidnappés, restitués par Israël sont impossibles à identifier, tant ils ont été mutilés. Et Israël les a livrés sans un seul nom.

Gaza se retrouve avec 70 millions de tonnes de gravats et ordures qu’Israël ne laisse personne déblayer.

L’interdiction d’entrer dans Gaza pour les journalistes étrangers n’a pas été levée. Ce qui en dit long sur ce qu’Israël ne veut pas montrer.

Les Palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem sont également dans une situation dramatique : assassinats et raids israéliens quotidiens, démolitions en série, attaques par les colons et l’armée pour rendre impossible la récolte des olives, campagnes d’arrestations massives, bouclages des villes et villages… et multiplication des colonies et des confiscations de terres.

Les peuples ne sont pas dupes, et continuent à manifester massivement, et à boycotter Israël dans le monde entier.

Nous aussi, ici en France.

A Paris, rejoignez-nous ce vendredi 31 octobre à 18 H, place de la République, d’où nous partirons en manifestation

Pour réclamer l'arrêt du génocide, la levée du blocus de Gaza, la fin de la colonisation israélienne, et pour cela, des sanctions contre l’Etat génocidaire.

*Source : CAPJPO- Europalestine