Gaza : Al Jazeera révèle une liste de 30.000 membres de l’armée de l’air israélienne

Par Jean-Baptiste Leroux (revue de presse : Armées.com – 22 octobre 2025)*

La chaîne qatarie Al Jazeera a diffusé une enquête dans laquelle elle affirme avoir obtenu un document confidentiel listant quelque 30 000 pilotes et techniciens de l’Israel Defense Forces (IDF) – plus précisément de sa branche aérienne – accusés d’avoir pris part à des opérations militaires dans la bande de Gaza.

Une divulgation de grande ampleur par Al Jazeera

La vidéo maison de l’enquête d’Al Jazeera révèle ce qu’elle présente comme un document interne listant près de 30.000 personnes de la composante aérienne de l’armée israélienne. Le contenu de ce document, tel que présenté, inclut des noms, des numéros d’identification, des dates de naissance et d’autres données personnelles – sans toutefois, pour l’instant, inclure d’images des individus concernés.

La chaîne explique que cette publication s’inscrit dans le cadre d’un reportage consacré à la mort de la jeune Palestinienne Hind Rajab, âgée de cinq ou six ans, qui aurait perdu la vie lors d’une offensive israélienne dans la ville de Tel al-Hawa à Gaza. Selon l’enquête médiatique, l’ampleur de la liste traduit ce qui pourrait être une mobilisation massive et systématique des moyens aériens israéliens durant le conflit. Cependant, ni la vérification indépendante du document ni une réponse officielle de l’armée israélienne n’ont encore été rendues publiques.

Le rôle de la Hind Rajab Foundation et les enjeux judiciaires

L’origine de cette publication est attribuée à la fondation Hind Rajab, une organisation basée en Europe, dédiée à la collecte de preuves et à l’engagement de poursuites contre ce qu’elle qualifie de crimes de guerre commis par l’armée israélienne. Elle s’appuie sur les circonstances de la mort d’Hind Rajab pour documenter des actions présumées de l’armée israélienne et engager des plaintes devant des juridictions internationales.

En publiant cette liste, Al Jazeera donne une large audience à ces efforts judiciaires : la visibilité médiatique de la fondation, de ses dossiers, et des dommages allégués, est fortement renforcée. Pour l’organisation, il s’agit de faire peser la responsabilité non seulement sur les haut-gradés, mais aussi sur les personnels qui auraient participé aux opérations.

Du point de vue juridique, cette divulgation suscite plusieurs questions : la validité des données, la protection de la vie privée, la compétence des juridictions étrangères et la distinction entre participation directe à des frappes et fonctions de soutien. Elle pourrait aussi accroître les pressions sur l’État israélien et l’IDF, qui se voient confrontés à une réputation internationale fragilisée.

Les conséquences d’une telle divulgation

La diffusion de cette liste intervient dans un contexte où Israël surveille de près les tentatives de poursuites contre ses militaires à l’étranger. Le fait qu’Al Jazeera, déjà interdite de diffusion sur le territoire israélien, publie ce type d’informations, alimente une montée des tensions sur les fronts médiatique et diplomatique.

Politiquement, cette annonce pourrait compliquer les efforts diplomatiques israéliens en matière de Défense et d’image internationale : l’effort de transparence, d’explication des opérations et de gestion des critiques s’en trouve renforcé. Sur le plan sécuritaire, l’IDF pourrait faire face à une hausse des actions judiciaires individuelles à l’étranger, ce qui pourrait dissuader certaines forces de prendre part ou de revendiquer publiquement certaines opérations.

Enfin, sur le plan médiatique, l’affaire renforce le rôle d’Al Jazeera comme acteur d’investigation et catalyseur de débats autour des conflits armés modernes, des responsabilités individuelles et collectives, et de l’usage de l’aviation lors des affrontements. L’impact de cette publication dépendra toutefois de l’authenticité du document et des suites légales qu’il suscitera.

Quelle suite pour cette affaire ?

L’un des enjeux principaux est la vérification indépendante de cette liste. Jusqu’à présent, les sources accessibles évoquent le document tel qu’il a été présenté par Al Jazeera, mais n’offrent pas de confirmation extérieure. Si la liste est authentique, elle pourrait servir de base à des procédures judiciaires dans différents pays.

Par ailleurs, la réaction de l’État israélien et de l’IDF sera déterminante. Une prise de position officielle, une enquête interne ou une contestation des données peuvent changer la dynamique. Quant à la Hind Rajab Foundation, elle continue de préparer des plaintes internationales et pourrait se servir de cette publication comme levier pour démarrer ou renforcer des dossiers judiciaires…

*Source : Armées.com