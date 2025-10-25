Fabriquer la guerre civile : la doctrine sioniste pour détruire la résistance

Par Robert Inlakesh (revue de presse : ISM-France - 21 octobre 2025)*

L’époque où les États-Unis et leurs alliés israéliens pouvaient remporter des victoires militaires directes sur leurs adversaires en Asie occidentale est révolue. Ils ont désormais adopté une doctrine calculée du diviser pour régner. Dans le contexte de la guerre régionale en cours, c’est sur le front de l’information que les batailles se construisent et finissent par être gagnées.

Depuis le 7 octobre 2023, l’alliance israélo-américaine a démontré son incapacité à remporter des guerres décisives par une intervention militaire directe. Même les gains limités obtenus par ce bloc sioniste-impérialiste au cours des deux dernières années n’ont pas reposé sur des victoires sur le champ de bataille, mais sur un mélange calculé de tactiques, la propagande étant au cœur de leur action.

À la suite des invasions américaines désastreuses et coûteuses de pays comme l’Irak et l’Afghanistan, il est devenu évident que renverser des gouvernements par une intervention militaire directe était une stratégie à remplacer. Non seulement en raison de la complexité militaire et du développement de technologies plus sophistiquées par leurs adversaires, mais aussi de l’impact durable de ces guerres d’agression sur les populations locales.

Après tout, quelle que soit l’oppression d’un gouvernement donné, les soldats américains qui commettent des violations des droits humains, s’emparent directement de territoires et de ressources pétrolières et réduisent des villes en ruines ne font qu’engendrer des générations de mépris. Par conséquent, apaiser les voix révolutionnaires et détruire ces mouvements exige une approche différente, sans doute plus brutale que la première.

Désarmer la Résistance

Des initiatives de désarmement des groupes de Résistance sont actuellement en cours dans toute la région. Cette mission comprend le désarmement du Hezbollah, des Forces de mobilisation populaire (FMP) et du Hamas, ainsi que de toutes les factions palestiniennes.

Pour y parvenir, il est nécessaire de s’attaquer à différents points de pression. Dans le cadre de cet article, nous nous concentrerons sur les cas du Hezbollah et du Hamas, qui présentent de fortes similitudes.

Depuis le début de l’opération Déluge d’Al-Aqsa, les Israéliens cherchent à transformer leur défaite militaire en une occasion d’éliminer toutes les menaces qui pèsent sur eux dans toute la région. Non seulement cette volonté est régulièrement relayée par les think-tanks basés à Washington et à Tel-Aviv, mais elle est également clairement exprimée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans sa promesse de « victoire totale » dans sa « guerre sur sept fronts ».

Au Liban, l’opération de désarmement du Hezbollah n’a débuté qu’avec l’attaque terroriste par beeper et l’infiltration qui ont conduit à l’assassinat de ses principaux dirigeants. La phase suivante consistait à porter des coups à la société libanaise, à la population civile, en particulier à ceux qui constituent la base des partisans du Hezbollah.

L’accord de cessez-le-feu a ensuite été délibérément violé des milliers de fois, dans le but d’humilier publiquement le Hezbollah, mais surtout, d’humilier le peuple libanais. Prenons, par exemple, le survol d’un avion de chasse israélien lors des funérailles du secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah ; il ne s’agissait pas d’une simple mesquinerie, mais d’une démonstration de force calculée.

Utilisée comme outil de guerre, la propagande sioniste a cherché à présenter le Hezbollah comme une organisation militairement vaincue et a largement réussi à créer cette illusion, malgré les succès remportés par ses combattants lors des combats terrestres pour le contrôle des villages du sud du Liban pendant la guerre. Afin de renforcer cette idée, les violations constantes du cessez-le-feu, y compris l’enlèvement et le meurtre de civils, la destruction de zones résidentielles et même le bombardement de Beyrouth, ont été soigneusement calibrées.

Les services de sécurité israéliens savent pertinemment que le Hezbollah est encore une force de combat tout à fait capable et intacte, raison pour laquelle il continue d’attaquer quasi quotidiennement des cibles dont il prétend qu’elles appartiennent au groupe. Pourtant, l’absence de la voix rassurante de Sayyed Hassan Nasrallah a semé le doute quant à sa situation.

Dans l’ensemble, le climat politique libanais est devenu diabolique, sous le commandement d’un Premier ministre fantoche plutôt éhonté, Nawaf Salam, qui a laissé les États-Unis piétiner les décisions politiques de son gouvernement, contre la volonté de la majorité des Libanais.

Lors d’une récente interview accordée à The National, l’envoyé américain Tom Barrack s’est moqué de l’idée que Washington arme l’armée libanaise pour se défendre contre l’agression israélienne, affirmant au contraire explicitement que les États-Unis l’arment pour « combattre son propre peuple ».

Il a également exprimé les convictions suivantes : « Les gens disent qu’ils se disputent des frontières. Ce n’est pas le sujet de leur dispute. Une frontière, ou une limite, est la monnaie d’échange… Le résultat final est que quelqu’un veut dominer, ce qui signifie que quelqu’un doit se soumettre. Dans cette partie du monde, se soumettre, il n’y a pas de mot arabe pour cela. Ils n’arrivent pas à comprendre ce que signifie se soumettre. Donc, au final, la prospérité est la seule solution.»

L’un des atouts les plus précieux de l’administration Trump est que le président et nombre de ses collaborateurs ont tendance à dire à voix haute ce qu’ils pensent. S’ils considèrent les gens comme « animaux » ou « non civilisés », ils le disent, et c’est ainsi qu’ils perçoivent le monde arabe et musulman.

Ces personnes méritent donc d’être manipulées, dans un contexte aussi irrespectueux. Pourtant, ils parviennent à identifier nombre de ces Arabes et musulmans qui se comportent comme leurs esclaves, qui ont des complexes d’infériorité ou recherchent simplement un salaire, renforçant ainsi la vision de Washington sur le fonctionnement de la région : on peut dompter certains, mais d’autres se comporteront comme des bêtes sauvages et refuseront d’être gouvernés, et doivent donc être réduits à néant.

Cette vision, adoptée par les décideurs politiques israéliens et américains, selon laquelle les Arabes ne comprennent que le langage de la force, remonte à plus d’un siècle dans l’esprit des sionistes. En 1923, le leader du mouvement sioniste révisionniste, Ze’ev Jabotinsky, déclarait : « Il n’y aura de paix que lorsque nos ennemis perdront espoir que l’État juif n’existera plus.»

C’est dans cet esprit que les Israéliens ont créé ce qu’ils appellent leur « politique de dissuasion », autrement dit qu’ils s’engageaient à faire payer cher les populations arabes qui osaient les défier, démontrant ainsi la puissance de leur armement supérieur. C’est à cause de cette pensée que les Israéliens ont immédiatement décidé de commettre un génocide et de détruire toute la bande de Gaza, puis de dévaster également le Liban, après les coups militaires qu’ils ont reçus des deux côtés.

Or, alors que les Israéliens cherchent à semer la division et à semer le trouble au Liban, dans la bande de Gaza, ils arment des groupes militants liés à Daech pour mener des opérations militaires contre le Hamas et pour attiser le trouble en encourageant certains clans à s’armer afin de défier le pouvoir du Hamas. Parmi ces groupes figurent les « Forces populaires » à Rafah, la « Force antiterroriste » à Khan Younis, et les « Forces de l’Armée populaire du Nord » dans le nord de Gaza.

Immédiatement après l’annonce du cessez-le-feu à Gaza, ces groupes terroristes ont intensifié leurs attaques contre la résistance palestinienne, ainsi que contre les civils, tentant même de justifier leurs actions en invoquant des fatwas de Daech qualifiant les combattants de la Résistance de mécréants.

Bien que ces tactiques ne suffisent pas à elles seules à atteindre leurs objectifs, Israéliens et Américains comprennent qu’ils jouent un jeu à long terme, impliquant d’innombrables opérations psychologiques contre les populations de la région.

Dans le cas de la Syrie, cette stratégie a fonctionné exactement comme ils le souhaitaient. Ils ont utilisé l’idéologie takfiriste wahhabite pour diviser les musulmans sunnites, puis ont dressé chaque confession les unes contre les autres, tout en soutenant les minorités ethniques afin de servir leurs objectifs. Le résultat final a été l’effondrement total de l’ancien régime syrien, remplacé par une entité collaboratrice des États-Unis vouée à continuer de diviser la nation dès son entrée à Damas.

En Syrie, la pression militaire extérieure s’est combinée à une guerre civile que les États-Unis et leurs alliés ont pris en charge, privant complètement le peuple syrien de sa capacité à diriger l’opposition qui s’était formée et recrutant les Syriens qui l’avaient fait pour être leurs marionnettes. Les États-Unis, avec l’aide de leurs régimes clients du Golfe, ont propagé le sectarisme dans le but d’affaiblir les fondements de l’identité syrienne. Puis, après que le gouvernement et l’opposition contrôlée se soient affrontés, aboutissant à une impasse, les sanctions et les opérations psychologiques sont entrées en vigueur.

Suite à l’effondrement de l’ancien gouvernement de Damas, les Israéliens ont décidé de déclencher une vaste opération aérienne pour détruire toutes les armes stratégiques syriennes possibles et s’emparer du territoire convoité, tout en établissant immédiatement une ligne de communication avec Ahmad al-Sharaa.

En Iran, Haaretz a récemment révélé que les Israéliens étaient à l’origine d’une opération sur les réseaux sociaux qui a employé des locuteurs farsi pour gérer des milliers de faux comptes, se faisant passer pour des partisans iraniens du retour au pouvoir de l’ancienne monarchie déchue. Cette campagne a débuté en 2022, au moment même où des troubles civils éclataient en Iran.

Pendant ce temps, BBC Persian, Voice of America Persian et Iran International sont toutes des machines bien financées qui diffusent de la désinformation dans le but d’attiser l’opposition au gouvernement de Téhéran. Les États-Unis, Israël, le Royaume-Uni et les pays de l’UE disposent tous de services de renseignement partout en Iran, prêts à agir, comme nous l’avons vu lors de la guerre de 12 jours en juin dernier.

L’objectif ultime, sur tous les fronts, est de délégitimer tous ceux qui osent remettre en question le projet sioniste. Récemment, par exemple, Al-Hadath et Al-Arabiya, deux médias financés par l’État saoudien, ont affirmé que le Hamas avait accepté de désarmer, ce qui a provoqué une série de réactions négatives en ligne parmi les partisans de la Résistance palestinienne. Pourtant, la prétendue « source du Hamas » citée n’existait manifestement pas, et l’information s’est avérée fausse.

Que ce soit par le biais des influenceurs religieux sectaires, des chaînes de télévision et des réseaux sociaux qui diffusent une propagande divisionniste 24 heures sur 24, ou par le biais d’acteurs politiques achetés et rémunérés, la guerre psychologique contre la résistance régionale est incessante. Tout cela vise à faire plier les bases de la Résistance sous la pression et à les attaquer.

L’objectif est de convaincre suffisamment de personnes soumises au lavage de cerveau de mener des actions au nom de l’alliance israélo-américaine, en leur faisant croire que le dépôt des armes et l’acceptation de la défaite par la Résistance apporteront la prospérité. Chaque fois qu’une population, ou du moins une partie considérable de celle-ci, se soumet, elle obtient le contraire de la « stabilité », de la « relance économique » et de la « pause » qu’elle recherchait. Au lieu de cela, elle se retrouve esclave du programme sioniste.

