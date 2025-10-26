Égypte: les factions palestiniennes d'accord pour confier la gestion de Gaza à une commission intérimaire

Les factions réunies au Caire depuis plusieurs jours ont donné leur accord ce 24 octobre pour la formation d'une commission intérimaire de technocrates pour gérer Gaza. Les factions comprennent notamment le Hamas et le Fatah et d’autres groupes islamistes, nationalistes ou de gauche.

Revue de presse RFI (25 octobre 2025)*

L’accord inter-palestinien a été obtenu au forceps, ce 24 octobre en Égypte, du fait des contradictions entre les deux grands frères ennemis : le Fatah et le Hamas, rapporte notre correspondant au Caire, Alexandre Buccianti. Le chef des services des renseignements égyptiens, qui avait rencontré le Premier ministre israélien il y a quelques jours, s'est longuement réuni avec les factions palestiniennes. Des factions qui soutiennent la coopération de la commission intérimaire avec des États arabes et des organisations internationales.

Le communiqué appelle aussi à la création d’un comité international pour superviser le financement et la reconstruction de Gaza. On parle au Caire de pressions exercées pour faire accepter ce qui était un plan égyptien élaboré depuis plusieurs mois. L’Égypte forme aussi 5 000 policiers palestiniens pour constituer un embryon de forces de l’ordre. Pour Le Caire, cet accord inter-palestinien était indispensable pour la convocation prochaine par l’Égypte d’une conférence internationale pour la reconstruction de Gaza.

Un accord sur la gestion de Gaza

Les factions palestiniennes se sont mises d'accord ce 24 octobre pour remettre provisoirement la bande de Gaza à un comité indépendant de technocrates à la suite de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre et parrainé par Donald Trump.

Selon le document publié sur le site du Hamas, les différents groupes palestiniens ayant participé aux discussions ont convenu de la mise en place d'un « comité palestinien temporaire composé de résidents indépendants, technocrates, (...) chargé de gérer les affaires de la vie et les services essentiels ».

Les groupes palestiniens se sont aussi mis d'accord sur une stratégie nationale visant à « revitaliser l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) en tant que seul représentant légitime du peuple palestinien ». Le Hamas ne fait pas partie de l'OLP.

Discussions avec toutes les factions palestiniennes

En parallèle des discussions entre le Hamas et le Fatah, le chef du renseignement égyptien, Hassan Rashad, a rencontré de hauts responsables d'autres factions palestiniennes, dont le Jihad islamique, allié du Hamas, ainsi que le Front démocratique (FDLP) et le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP). Ces deux dernières formations marxistes sont membres de l'OLP.

En décembre 2024, le Hamas et le Fatah avaient annoncé un accord pour créer un comité visant à gérer la bande de Gaza après la guerre contre Israël. L'accord avait été critiqué notamment par des membres du Fatah. Par la suite, plusieurs responsables politiques palestiniens ont évoqué la création du comité de gestionnaires non affiliés en charge d'administrer le territoire où le Hamas avait pris le pouvoir par la force en 2007. Le Hamas a déjà fait savoir qu'il ne tenait pas à gouverner Gaza, ravagée par deux ans de guerre. Le président américain Donald Trump a de son côté évoqué un « conseil de la paix » qu'il pourrait présider pour piloter l'après-guerre à Gaza.

*Source : RFI