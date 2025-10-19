Aucun chevalier blanc ne viendra. Les Palestiniens doivent saisir cette occasion pour reconquérir leur avenir.

Par David Hearst (revue de presse : ISM-France / MEE - 15 octobre 2025)*

Lorsque le président américain Donald Trump a dérogé au texte dans son dernier discours à la Knesset, il a révélé bien plus que ce qui convenait aux intérêts de son administration, ou à ceux d’Israël.

Ce discours était censé être un tour d’honneur pour les deux hommes – l’empereur Trump et son proconsul, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Ils célébraient une victoire non seulement sur le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban ou les Gardiens de la révolution en Iran, mais sur les 3000 dernières années d’histoire, qu’elles soient réelles ou bibliques.

Giorgia Meloni, la Première ministre italienne qui devait rencontrer Trump quelques heures plus tard à Charm el-Cheikh, en Égypte, l’ignorait, mais Trump et Netanyahou venaient aussi de taper sur l’Empire romain, pour avoir expulsé les Juifs il y a 2000 ans.

Trump, hors texte, a ponctué cette orgie d’autocongratulations de quelques vérités.

Il a révélé la dépendance d’Israël à l’égard des armes américaines, rappelant comment Netanyahou avait plaidé pour des armes dont Trump ignorait même que les Etats-Unis les possédaient.

Il a rappelé à Israël sa petitesse et son incapacité à lutter contre l’opinion mondiale.

Il a confirmé comment il avait forcé Netanyahou à stopper l’offensive sur Gaza : « Et je lui ai dit : « Bibi, on se souviendra de toi pour ça bien plus que si tu continuais comme ça, tuer, tuer, tuer. »»

Il a révélé comment le couple de milliardaires juifs américains Miriam et Sheldon Adelson « avait fait plus de voyages à la Maison Blanche » que quiconque, et comment feu Sheldon – « un homme très agressif » – avait contribué à convaincre Trump, lors de son premier mandat, de reconnaître l’annexion du plateau du Golan par Israël.

Le cirque de Charm el-Cheikh

Si cela avait été dit par quelqu’un d’autre que Trump, cela aurait provoqué l’indignation immédiate des groupes pro-israéliens aux États-Unis. Affirmer qu’un président démocratiquement élu a été directement influencé par un milliardaire juif non élu qui a forcé sa porte serait immédiatement qualifié d’insulte antisémite.

Au lieu de cela, Trump et la quasi-totalité des membres de la Knesset s’en sont délectés. Ils auraient dû garder le silence sur la manière dont la politique étrangère américaine est élaborée et sur ses auteurs.

Le pire était à venir à Charm el-Cheikh, où Trump est arrivé avec des heures de retard.

Deux des dirigeants arabes et musulmans dont Trump s’était vanté à la Knesset étaient sur le point de boycotter l’événement – ​​l’un d’eux en plein vol – lorsqu’ils ont appris que Netanyahou en personne allait y assister.

Netanyahou ne figurait pas initialement sur la liste des invités, mais lorsque des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Trump aurait contraint le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi à l’inviter, le président turc Recep Tayyip Erdogan a maintenu son avion en vol, et le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani a commencé à essuyer de vives réactions dans son pays.

Netanyahou a rapidement été désinvité et son cabinet a publié un communiqué indiquant qu’il ne pouvait pas assister à l’événement en raison d’une fête juive.

Deux autres dirigeants arabes importants, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et le président des Émirats arabes unis Mohamed ben Zayed, ont également fait défaut.

Plusieurs théories circulent quant à leur absence : était-ce par dépit que leurs rivaux régionaux, le Qatar et la Turquie, semblaient avoir mené la danse dans les négociations du cessez-le-feu avec le Hamas ? Étaient-ils en colère contre l’Égypte ?

Ou étaient-ils mécontents que le Hamas n’ait pas été mis à l’écart – et que pour obtenir un cessez-le-feu, Steve Witkoff, l’envoyé de Trump, et Jared Kushner, son gendre, aient dû s’adresser directement à eux ?

Comme l’a noté le commentateur jordanien Abdulhadi al-Majali : « Le Hamas a-t-il grandi et est devenu de la taille de l’Amérique, ou l’Amérique a-t-elle rétréci et est devenue de la taille du Hamas ? »

Ou était-ce par réticence naturelle à approuver un processus bâclé, dont ils finiraient par payer les conséquences ?

J’ai tendance à pencher pour la deuxième option, mais une chose est claire : les accords d’Abraham, si publiquement présentés à la Knesset comme le modèle de cette nouvelle « paix de notre temps », manquent des fondements que Trump et Kushner semblent imaginer qu’ils ont.

Un pont trop loin

Comme l’a révélé le Washington Post, organiser des exercices militaires conjoints avec Israël en secret alors que le génocide de Gaza bat son plein est une chose, mais voir son dirigeant photographié aux côtés de Netanyahou est une autre. C’est encore un pont trop loin.

Cela montre à quel point ces autocrates sont conscients et effrayés par le sentiment populaire, plus de dix ans après avoir écrasé le Printemps arabe.

Cela montre également à quel point le consensus régional en faveur d’une normalisation avec Tel-Aviv est fragile – et à quel point les craintes sont encore fortes que tout cela puisse servir de feuille de vigne à leur soumission au nouvel hégémon régional.

Leurs craintes n’ont que peu à voir avec le peuple palestinien, pour lequel ils ont versé peu de larmes. Il s’agit de leur propre position de dirigeants et de leur propre souveraineté.

Les ambitions de l’Arabie saoudite de devenir le leader du monde arabe sunnite sont notamment remises en question par les ambitions régionales d’Israël. Mohammed ben Salmane, qui se considère comme la nouvelle génération de réformateurs, comprend désormais comment Israël peut également saper sa position personnelle.

La conférence restera dans les mémoires pour son chaos trumpien, plutôt que pour ses discours.

Les figurants de cet accord, comme le président français Emmanuel Macron ou le Premier ministre britannique Keir Starmer, ont été ignorés comme de mauvais élèves, une fois leur présence dûment constatée par l’enseignant.

Le camouflet adressé au dirigeant britannique, appelé à la tribune puis ignoré, a fait le buzz parmi les partisans trumpiens du leader du parti réformiste britannique, Nigel Farage.

Par ailleurs, on a entendu le président indonésien Prabowo Subianto demander directement à Trump un rendez-vous avec son fils, Eric, vice-président exécutif de la Trump Organisation. Trump a répondu : « Je vais demander à Eric d’appeler. Dois-je le faire ? C’est un si bon garçon. »

En quelques heures, Trump a réussi à humilier tout le monde, y compris son hôte Sissi, qui lui a tendu la main pour finalement voir le président américain se détourner.

Comme d’habitude

A peine ce cirque était-il rentré chez lui à bord de ses 747 que les forces israéliennes reprenaient leurs activités habituelles à Gaza.

Les drones et les chars israéliens n’ont cessé de tirer sur les Palestiniens et de les tuer, violant quotidiennement le cessez-le-feu. Mardi, Israël a annoncé que le poste-frontière de Rafah avec l’Égypte resterait fermé et a de nouveau interrompu l’approvisionnement en aide humanitaire, prétextant que le Hamas n’avait pas livré tous les corps de ses prisonniers.

Les difficultés de récupération de ces corps avaient été longuement discutées lors des négociations, et une formule permettant de les retrouver était inscrite dans l’accord, le Hamas déclarant avoir besoin de l’aide internationale pour y parvenir.

Israël a bombardé Gaza avec une telle intensité qu’il a non seulement tué certains de ses propres otages, ainsi que leurs gardes, mais aussi les gardes des corps des otages. Dans certains cas, tout contact avec ces unités du Hamas a été perdu.

Un communiqué publié par la famille de Tamir Nimrodi, un soldat captif dont le corps a été restitué mardi à Israël depuis Gaza, indique que leur fils a été tué par des frappes aériennes israéliennes.

La propagande de Netanyahou selon laquelle le Hamas aurait été contraint à un cessez-le-feu par la poursuite de la guerre s’effondre.

Quel est donc le scénario de cette semaine ?

De toute évidence, la guerre, qui dure depuis deux ans, n’a pas atteint son objectif stratégique majeur pour Israël, à savoir expulser définitivement au moins la moitié de la population de Gaza, modifiant ainsi l’équilibre démographique entre juifs et Arabes sur tout le territoire compris entre le Jourdain et la mer Méditerranée.

De toute évidence, Israël n’a pas réussi à démanteler le Hamas en tant qu’organisation militaire. Après une brève bataille avec les tribus du nord de Gaza, il a repris le contrôle de tout le territoire dont les forces israéliennes se sont retirées – et ce, avec l’accord de Trump.

Attention mondiale

Par la libération des otages vivants, le Hamas a démontré une fois de plus qu’il détient toujours le commandement et le contrôle. Ce n’était pas ce que souhaitait Israël. Il souhaitait fomenter une guerre civile, et cela ne s’est manifestement pas produit.

Il est également clair que Netanyahou a été contraint par Trump, contre son gré, à mettre fin à cette guerre. Sa survie politique dépendait de cette guerre, et celle-ci cadrait également avec sa mission idéologique d’empêcher la formation de tout État palestinien, quelle que soit sa taille ou sa nature. Netanyahou lui-même ne comprend pas comment il peut poursuivre ces deux objectifs dans des conditions de paix.

Il devra s’appuyer sur les négociations concernant le désarmement du Hamas, qui s’enliseront certainement, et s’en servir comme prétexte pour relancer les opérations. En attendant, il fait tout ce qu’il peut pour saboter l’accord.

Mais une campagne militaire, lorsqu’elle reprendra, ne sera probablement pas de la même ampleur.

Il est plus probable que Gaza revienne à la situation observée au Sud-Liban, où Israël se sent libre de continuer à bombarder des cibles qu’il prétend légitimes, qu’elles le soient ou non. Il continuera également d’asphyxier Gaza en limitant l’aide et les fournitures pour la reconstruction.

Les conséquences pour les Palestiniens seront à la fois négatives et positives.

Dans un avenir proche, Israël maintiendra le siège et l’asphyxie de Gaza. Mais, comme la nuit succède au jour, cette action garantira que Gaza restera sous le feu des projecteurs internationaux.

Ils savent, et Gaza le leur a montré, que seuls les Palestiniens eux-mêmes peuvent façonner l’avenir de la Palestine.

Il existe en effet une différence entre cette tentative de mettre un terme au conflit et ce qui s’est passé après la signature des accords d’Oslo. Oslo a occulté la question palestinienne dans le débat international, sous prétexte que des négociations étaient en cours pour la création d’un État à part entière. Le même argument a refait surface dans la résistance initiale de Starmer à la reconnaissance d’un État palestinien : cela entraverait les négociations, alors même qu’il savait que de telles discussions n’étaient pas en cours.

Cette fois, il n’y a pas de telles négociations. Seules « existeront » les tentatives manifestes d’Israël de reprendre la guerre.

Cela ne fera pas que raviver les revendications internationales en faveur d’un État palestinien. Cela exposera également les négociateurs qataris et turcs qui ont signé cet accord. Leur empressement était entièrement motivé par ce qu’ils percevaient comme leur intérêt national : rester au plus près de Trump lui-même. Ainsi, ils obtiendraient leurs F-35.

Mais ce n’est pas ce que souhaite le peuple turc, et Erdogan s’est montré, lors d’au moins une élection, vulnérable aux partis islamistes qui profitent de la réticence de la Turquie à affronter Israël. Il pourrait à nouveau être vulnérable si Israël renoue avec la guerre.

Les dirigeants qui ont signé cet accord vont devenir de plus en plus vulnérables face à l’opinion publique turque. Le seul objectif des dirigeants turcs est de se maintenir au pouvoir. La tentative de coup d’État militaire de 2016 leur a montré à quel point ils étaient autrefois près de perdre. C’est le pouvoir, et non les principes, qui détermine leurs actions.

Renouveau palestinien

Si les bombardements israéliens sur Gaza continuent et s’ils continuent d’étouffer l’aide humanitaire dans le territoire, tous les pays musulmans et arabes qui ont signé la déclaration de cessez-le-feu sont tout autant responsables de cet accord que Trump – et pour eux, ce n’est pas une bonne chose.

Si Oslo a marqué la fin de la première Intifada, Charm el-Cheikh marquera le début d’un nouveau chapitre de ce conflit, qui est interminable.

Pour les Palestiniens, quasiment exclus du sommet de Charm el-Cheikh, auquel le président Mahmoud Abbas avait été invité après-coup, le problème le plus urgent aujourd’hui, après deux ans de génocide à Gaza, est l’incompétence totale de leurs dirigeants.

Israël refuse de libérer de prison les seuls dirigeants susceptibles de former un gouvernement capable d’unifier tous les partis et toutes les factions, bien que de nombreux autres dirigeants potentiels soient présents dans ses rangs.

La présence continue d’Abbas et de son successeur déclaré, Hussein al-Cheikh, est dénuée de sens. Leur seule fonction est de présider au déclin et au repli – encore plus loin des 22 % de la Palestine historique qui restent après que l’ancien dirigeant Yasser Arafat a cédé le reste, ainsi que le droit au retour, en reconnaissant Israël.

L’héritage d’Arafat a depuis été rongé par des centaines de milliers de colons israéliens en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, dont beaucoup sont désormais armés.

La tâche la plus urgente pour les Palestiniens est désormais de forcer le départ à la retraite de leurs dirigeants, de reconstruire l’Organisation de libération de la Palestine et toutes les institutions palestiniennes – que ce soit à Ramallah, à Gaza, à Jérusalem-Est ou dans la diaspora – et de présenter à Israël et à Trump de nouvelles réalités sur le terrain.

Il n’y a aucune excuse pour retarder le processus. Ils ont constaté leur solitude. Ils ont vu comment d’autres pays ont agi, professant leur sympathie et restant inactifs.

Ils savent que la Cisjordanie occupée est en cours d’annexion, que cela soit annoncé officiellement ou non. Ils savent qu’Israël continuera d’étendre ses frontières, étouffant le peu de souveraineté dont disposent les nations arabes.

Aucun chevalier blanc ne viendra à leur secours. Ils savent, et Gaza le leur a montré, que les seuls à pouvoir façonner l’avenir de la Palestine seront les Palestiniens eux-mêmes.

Article original en anglais sur Middle East Eye / Traduction MR

*Source : ISM-France