“La ruée vers l'immobilier” : le plan sordide des États-Unis pour Gaza post-génocide

Par Dan Steinbock (revue de presse : Informed Comment - 22 septembre 2025)*

New York – Les chacals sont de retour ! Début septembre, Jared Kushner, gendre du président Trump et descendant d'un autre magnat de l'immobilier de la Grosse Pomme, a commencé à travailler avec l'administration américaine, impatient de planifier l'après-génocide à Gaza.

Après deux ans de destruction de Gaza et de génocide des Palestiniens, l'heure est au développement économique – ou du moins au développement immobilier.

“Convertir les victoires militaires en victoires politiques”

Kushner a servi d'intermédiaire à Trump dans les accords d'Abraham censés “normaliser” les relations entre Israël et les États arabes. Sous l'égide des États-Unis, ces accords constituent un ensemble d'accords entre Israël, les États du Golfe (Émirats arabes unis, Bahreïn) et les États arabes (Maroc, Soudan). Mais pour Netanyahu, ces accords ont constitué la première étape pour exclure la Palestine des négociations au Moyen-Orient.

L'objectif était d'intégrer l'Arabie saoudite dans le processus. Cependant, les atrocités génocidaires commises par Israël à Gaza et les violents pogroms en Cisjordanie ont effectivement compromis ce plan. Riyad n'a guère intérêt à attiser la déstabilisation régionale, qui pénaliserait la “Vision 2030” saoudienne, l'énorme programme de modernisation et de diversification.

S'exprimant récemment dans le podcast “No Priors”, animé par ses amis du monde de l'IA Elad Gil et Sarah Guo, Jared Kushner a déclaré que

“le Hamas à Gaza est pratiquement détruit. Ces victoires militaires peuvent être converties en victoires politiques. Si on parvient à trouver une solution satisfaisante... une normalisation complète se concrétisera entre l'Arabie saoudite et Israël”.

Mais Kushner n'est ni le premier ni le dernier à tenter de tirer profit des destructions à Gaza et du génocide des Gazaouis.

La quête israélienne d’un nettoyage ethnique de Gaza

À peine une semaine après le 7 octobre, le ministère israélien du Renseignement, qui supervise les politiques liées aux organisations de renseignement Mossad et Shin Bet, a préparé un mémorandum secret sur Gaza. Dirigé par Gila Gamliel, un vétéran du parti Likoud de Netanyahu, le ministère a cherché à persuader les États-Unis et d'autres pays de soutenir les objectifs d'Israël.

Le mémorandum recommande le transfert forcé des 2,3 millions d'habitants de Gaza vers le Sinaï égyptien comme solution privilégiée. Il encourage le gouvernement israélien à mener une campagne publique en Occident pour promouvoir l'expulsion de la population de Gaza comme une “nécessité humanitaire”. Le défi consistait à convaincre Washington de faire pression sur l'Égypte, ainsi que sur d'autres pays d'Europe et du Moyen-Orient, pour accueillir les Gazaouis.

Sans surprise, la note a déclenché un tollé mondial sur le nettoyage ethnique. Pourtant, un think tank israélien a conseillé au ministère de Gamliel de tirer profit de l'opération. L'Institut Misgav pour la sécurité nationale et la stratégie sioniste considère le nettoyage ethnique comme une opportunité commerciale et présente le plan comme étant en phase

“avec les intérêts économiques et géopolitiques de l'État d'Israël, de l'Égypte, des États-Unis et de l'Arabie saoudite”.

En réalité, tous ces pays s'opposent ouvertement à de tels projets. Le cabinet de Netanyahu a donc élaboré un plan B.

Le projet Gaza 2035

En février 2024, indignés par les atrocités commises par Israël à Gaza, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Jordanie, l'Égypte et l'Autorité palestinienne ont élaboré une vision politique commune pour la réhabilitation de la bande de Gaza et la création d'un État palestinien après la guerre entre Israël et le Hamas.

Pour contrer ces projets, le cabinet du Premier ministre Netanyahu a présenté sa propre vision, “Gaza 2035”. Il a mis en avant le rôle de la bande de Gaza dans les routes commerciales historiques entre Bagdad et l'Égypte et entre le Yémen et l'Europe. Il a proposé de réintégrer Gaza dans l'économie régionale, selon les conditions fixées par Israël.

Le projet Gaza 2035

Gaza aujourd'hui

Au cours de la première année de la phase d'aide humanitaire, Israël créerait des zones sûres échappant au contrôle du Hamas. Les Gazaouis géreraient l'aide humanitaire, mais sous la supervision d'une coalition d'États arabes qui créerait une Autorité multilatérale de réhabilitation de Gaza (GRA) chargée de superviser la reconstruction et les finances de la bande de Gaza. La GRA n'inclurait pas de membres du Hamas ou de l'Autorité palestinienne (AP), qui serait “réformée”.

La clé du projet est un investissement massif dans les infrastructures, qu'Israël déléguerait aux pays arabes.

Mais les mesures incitatives proposées par Israël n'ont guère suscité l'intérêt des pays arabes ni l'approbation des États-Unis.

La vente difficile du siècle

Lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre Netanyahu en février 2024, le président Trump a déclaré que les États-Unis “prendront le contrôle” de la bande de Gaza. Gaza, a suggéré Trump, pourrait devenir la “Riviera du Moyen-Orient”.

Élaboré en grande partie par Kushner et dévoilé en 2020, le plan Trump prévoit l'annexion par Israël de toutes ses colonies en Cisjordanie, tout en accordant aux Palestiniens la possibilité de créer un État semi-contigu sur le territoire restant, l'objectif étant d'écarter les Palestiniens de toute discussion sérieuse sur leur avenir.

Rêvant du prix Nobel de la paix, Trump envisageait l’“accord du siècle” qui apporterait une paix durable à Israël/Palestine. L'accord du siècle le plus difficile à vendre. À son tour, Kushner avait un intérêt économique direct dans l'issue de la guerre de Gaza.

Après son passage à la Maison Blanche, le gendre de Trump a créé un fonds de capital-investissement de 3 milliards de dollars pour investir dans des entreprises israéliennes, dont 2 milliards provenant du fonds souverain saoudien. Le fonds de capital-investissement Affinity Partners de Kushner a choisi deux entreprises israéliennes dans lesquelles investir. Début 2025, il était en train de monter un empire commercial au Moyen-Orient, d'Israël aux États du Golfe.

Kushner s'est donc remis à négocier, conseillant à Trump et à son envoyé spécial Steven Witkoff de contourner une fois de plus les dirigeants palestiniens. Et même si le cabinet Netanyahu a choisi de bombarder le Qatar, a béni l'annexion en cours de la Cisjordanie par Israël et a lancé une invasion terrestre meurtrière de la ville de Gaza déjà détruite, Kushner continue, malgré toutes les réalités glaçantes, de voir la normalisation saoudo-israélienne comme la lumière au bout du tunnel.

L'homme qui avait un plan

Vanté par les néoconservateurs et l'extrême droite américains, le livre de mémoires de Kushner sur la Maison Blanche est fidèle à son marketing : “le récit rapide et étonnamment franc d'un homme d'affaires sérieux sans ambitions politiques”.

Smotrich : après la démolition, la manne immobilière à Gaza

Lorsque Trump a déclaré en février que les États-Unis prendront le contrôle de Gaza, Bezalel Smotrich a lu chaque ligne avec le sourire. Le leader politique de l'extrême droite messianique israélienne mettait en œuvre un “plan décisif” biblique de nettoyage ethnique à Gaza qu'il intégrerait à Israël.

En juillet, Smotrich a affirmé que sa vision a le soutien du président Trump. S'exprimant lors d'une conférence de la Knesset intitulée “La Riviera de Gaza – de la vision à la réalité”, il s'est joint à d'autres participants pour présenter des plans visant à rétablir la présence juive à Gaza. La bande de Gaza, a-t-il déclaré, deviendra “une partie indissociable de l'État d'Israël”.

Dans une interview accordée en août, Smotrich a annoncé travailler à la réinstallation des anciennes colonies israéliennes de Ganim et Kadim dans le nord de la Cisjordanie, toutes deux évacuées lors du désengagement israélien de Gaza en 2005.

S'exprimant lors d'une conférence sur l'immobilier à Tel-Aviv la semaine dernière, Smotrich a déclaré que Gaza est une potentielle “manne” immobilière et qu'il serait en pourparlers avec les États-Unis sur la manière de diviser l'enclave côtière après la guerre.

“La démolition, première étape de la rénovation de la ville, est déjà terminée. Nous devons maintenant reconstruire”, a-t-il déclaré, ajoutant : “Il existe un plan d'affaires, élaboré par les personnes les plus compétentes ici, qui se trouve sur le bureau du président Trump”.

Smotrich sur la “manne immobilière” de Gaza

Selon Al Jazeera, “Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré qu'il existe un ‘projet d'affaires’ visant à transformer Gaza en une ‘manne immobilière’”, ajoutant qu'il discute avec l'administration Trump de la manière de partager les bénéfices” ;

Officiellement, la Maison Blanche a traité Smotrich comme un pestiféré, avec un certain détachement diplomatique. Dans les faits, l'administration Trump a élaboré des plans de ce type, fortement encouragée par ses grands donateurs.

Mais Kushner savait que Trump aurait besoin d'une figure plus crédible. D'où le come-back de Tony Blair.

Des idées américaines, la commission de Kushner, le rôle de Blair.

Au cours des deux dernières décennies, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair et son Tony Blair Institute for Global Change ont habilement présenté les profits générés par les conflits internationaux comme des initiatives visant à « susciter un véritable changement ».

Peu après le 7 octobre 2023, Blair a commencé à élaborer un plan pour « le jour d'après » : Cependant, les bombardements et le génocide perpétrés par Israël à Gaza ont duré bien plus longtemps que prévu. En outre, le plan de Blair dépendait du soutien de Trump.

Or, le plan de Blair est en réalité celui de Kushner : c'est le gendre de Trump qui a chargé l'ancien Premier ministre britannique de l'élaborer. Kushner avait besoin d'un émissaire internationalement reconnu pour présenter les projets qu'il avait initialement proposés. Kushner a obtenu la bénédiction de Trump pour sa mission. Confrontée aux réalités sur le terrain, la Maison Blanche a compris que son projet à Gaza nécessitait le soutien de tous les acteurs clés.

Depuis quelque temps, Blair tente de rallier les acteurs internationaux pour former une autorité de transition chargée de gouverner la bande de Gaza avant son transfert à l'Autorité palestinienne (AP). Sa proposition prévoit la création d'une Autorité internationale de transition pour Gaza (GITA), ainsi que d'une série de structures connexes, de préférence par le biais d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU.

La GITA fait écho à l'Autorité de réhabilitation de Gaza de Netanyahu dans le cadre du plan « Gaza 2035 ».

Blair a présenté son plan, arborant son sourire carnassier, comme une solution ne reposant pas sur le déplacement forcé de la population. Tous les autres projets, y compris celui de Ron Dermer, le bras droit de Netanyahu, la très controversée Fondation humanitaire de Gaza et le Boston Consulting Group, ont échoué. Les manœuvres de transfert de Smotrich ne bénéficieront jamais du soutien international.

Pourtant, l'objectif ultime de l'administration Trump est d'obtenir le soutien de “Johnny” — le surnom donné par Trump au prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. Aux yeux de la Maison Blanche, les Palestiniens ne peuvent jouer qu'un rôle marginal. C'est pourquoi la proposition de Blair réduit la participation palestinienne, y compris celle de l'Autorité palestinienne (AP), au nom des “réformes”.

Mais comme toujours, Blair sait transformer des objectifs néfastes en un discours à l'apparence positive et optimiste. Ce décalage entre les objectifs ultimes des États-Unis et leur rhétorique diplomatique a de nouveau été exposé ce week-end.

Le véritable objectif de la Maison Blanche

En août, Charles Kushner, ambassadeur des États-Unis en France et père de Jared Kushner, a écrit une lettre publiée dans le Wall Street Journal et adressée au président français, Emmanuel Macron, dans laquelle il affirme que

“les déclarations publiques en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien encouragent les extrémistes, alimentent la violence et mettent en danger la vie des Juifs en France”.

Alors que plusieurs alliés des États-Unis, comme le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie, reconnaissent désormais l'État palestinien, Macron a jugé les critiques de Kushner à l'encontre de la France « inacceptables » pour un diplomate. En vue de la déclaration de reconnaissance française, Macron a affirmé que « reconnaître aujourd'hui l'État palestinien est le seul moyen d'apporter une solution politique à une situation qui doit cesser ».

Ce qui se joue là, c'est l'échec flagrant de la diplomatie occidentale à Gaza depuis deux décennies.

Lors des élections démocratiques de 2006, les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza ont massivement voté pour le Hamas, en opposition à l'Autorité palestinienne. Après l'élection du Hamas aux dépens du Fatah à Gaza, Israël et les États-Unis ont imposé un blocus terrestre, aérien et maritime, et ont annoncé que seuls les convois humanitaires seraient autorisés à entrer dans la bande de Gaza. C'est ainsi qu'Israël a imposé pour la première fois un blocus à Gaza, dans le but délibéré de pousser l'économie de la région “au bord du gouffre”, selon un câble diplomatique américain publié par Wikileaks.

Ce sont ces politiques inhumaines qui ont ouvert la voie aux atrocités génocidaires commises par Israël à Gaza en 2023, à vagues de famines délibérément provoquées et à la complicité des États-Unis et de l'Union européenne dans les massacres.

Le plan de Blair cherche à maintenir ce statu quo dans la bande de Gaza après le génocide. Au-delà de la rhétorique, ce plan a été conçu par Jared Kushner pour servir ses propres intérêts. Ces objectifs sont ceux de l'administration Trump. C'est cette vision globale — les accords d'Abraham entre Israël et les États du Golfe/arabes — que la Maison Blanche continue de poursuivre.

Mais après deux ans de massacres et de destruction dans la bande de Gaza, de tels accords ne sont tout simplement plus viables.

*Source : Informed Comment

Traduit par Spirit of Free Speech

Dan Steinbock est l'auteur de The Obliteration Doctrine et The Fall of Israel. Il est le fondateur du Difference Group et a travaillé à l'India, China and America Institute (États-Unis), au Shanghai Institute for International Studies (Chine) et au EU Center (Singapour). Pour en savoir plus, consultez https://www.differencegroup.net/