Non à la collaboration ! Manifestation samedi 9 à Paris

Infos EuroPalestine (6 novembre 2024)*

Les électeurs des États-Unis avaient le choix entre Trump et Harris, complices l’un comme l’autre du génocide du peuple palestinien. C’est le premier nommé qui a gagné, et qui a rapidement reçu les félicitations d’un certain Emmanuel Macron, bientôt suivi, comme on pouvait s’y attendre, de celles de Netanyahou.

Pendant que ce dernier licencie son ministre de la guerre et candidat comme lui à un mandat d’arrêt international Yoav Gallant, l’horreur sans nom continue en Palestine occupée.

La boucherie continue, avec chaque jours des « innovations » dans l’horreur, comme par exemple l’exécution sommaire d’un médecin de l’hôpital Kamal Adwan, dans le nord de la bande de Gaza, parce ce que le soignant refusait d’abandonner ses malades et blessés intransportables.

Ici en France, nous nous battons ces jours-ci contre deux provocations majeures, deux cadeaux scandaleux offerts par notre gouvernement aux assassins du peuple palestinien : un « Gala » destiné à lever des fonds au profit de l’armée israélienne annoncé pour le 13 novembre en présence du fasciste assumé Bezalel Smotrich, et les honneurs réservés à l’équipe de football du régime pour un match France-Israël le lendemain 14 novembre au Stade de France.

Comme l’ont crié les dizaines de militants qui ont occupé lundi le siège de la Fédération Française de Football (FFF) en signe de protestation contre cette rencontre, « Le génocide, on peut pas s’en foot », une initiative qui, ce n’est pas trop tôt, a suscité une vaste et souvent enthousiaste couverture médiatique.

La démonstration spectaculaire des supporters parisiens au Parc des Princes mercredi soir avec une banderole géante « Free Palestine » a également illustré l’émotion populaire suscitée par le génocide du peuple palestinien.

Le silence tue. Et nous n’avons pas le droit de nous taire.

Alors prenons la rue pour exprimer notre colère et notre soutien indéfectible au peuple palestinien.

STOP GÉNOCIDE ! À BAS LA COLLABORATION AVEC ISRAËL !

À PARIS, MANIFESTATION SAMEDI 9 NOVEMBRE

Départ 14H DE RÉPUBLIQUE pour défiler jusqu’à BASTILLE

*Source : CAPJPO-EuroPalestine