Le plan du « 7 octobre » : L’Iran dans le collimateur

Par Manlio Dinucci (revue de presse : Mondialisarion.ca – 12 octobre 2024)

Il y a un an, Grandangolo [Grand Angle] titrait « Le 11 septembre du Moyen-Orient », en se basant sur une série de faits qui prouvaient l’existence d’un plan similaire à celui qui, le 11 septembre 2001, avait servi à déclencher la « guerre mondiale contre le terrorisme » qui a conduit à l’invasion de l’Afghanistan et de l’Irak par les États-Unis et l’OTAN. Le plan mis en œuvre par le Hamas le 7 octobre 2023 était connu depuis un an des dirigeants israéliens, qui n’ont pas été surpris par l’attaque mais l’ont au contraire facilitée.

C’est ce que confirment les témoignages, publiés ces derniers jours par le Wall Street Journal, de jeunes femmes soldats israéliennes affectées à la surveillance de la barrière électronique autour de Gaza. Depuis des mois », rapporte le WSJ, “elles avaient averti leurs supérieurs à plusieurs reprises que le groupe militant islamique Hamas semblait préparer une attaque majeure”.

Leurs préoccupations ont été ignorées. Au moment de l’attaque, les femmes ont lancé des avertissements urgents aux troupes sur le terrain. Lorsque plus de 150 militants ont envahi leur base, à environ 800 mètres de Gaza, elles ont commencé à appeler frénétiquement à l’aide. Mais personne n’est venu.

Finalement, 15 femmes soldats de cette base ont été tuées et sept ont été prises en otage à Gaza ». De ces faits et de nombreux autres éléments de preuve émerge le plan du « 7 octobre “ : faire croire qu’Israël est attaqué par surprise et donc contraint de riposter, faire passer pour ” défensive » la guerre d’extermination avec laquelle Israël détruit Gaza et la Cisjordanie pour anéantir l’État palestinien, avec laquelle il attaque le Liban, le Yémen, la Syrie. Israël est en réalité le fer de lance avec lequel les États-Unis et les puissances européennes tentent de maintenir leur domination au Moyen-Orient, où ils perdent du terrain, par la guerre.

La principale cible dans leur ligne de mire est l’Iran, qui est devenu un carrefour stratégique du corridor de transport Nord-Sud vers l’Inde et au-delà, avec lequel la Russie contrecarre le blocus mis en place par l’OTAN et l’UE, et en même temps un carrefour stratégique de la nouvelle route de la soie de la Chine vers l’Europe.

Les conséquences de l’attaque contre l’Iran qu’Israël prépare avec le soutien militaire total des États-Unis et de l’OTAN pourraient être très graves. Une attaque contre les installations pétrolières de l’Iran provoquerait un choc pétrolier mondial. Une attaque contre les installations nucléaires iraniennes, qui sont sous le contrôle des Nations unies parce que l’Iran a adhéré au traité de non-prolifération nucléaire, serait encore plus dangereuse pour la propagation de la radioactivité, alors qu’Israël, la seule puissance nucléaire de la région, a refusé de le faire et se trouve donc hors de tout contrôle.

