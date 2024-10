Israël, un projet devenu impossible

Par Caitlin Johnstone (revue de presse : Réseau international – 17 octobre 2024)*

La doctrine permanente d’Israël en matière de sécurité nationale consiste essentiellement à dire : «Nous pourrons avoir la paix demain si nous tuons quelques personnes de plus aujourd’hui».

Mais c’est toujours aujourd’hui. Demain n’arrive jamais.

Israël ne parvient jamais à tuer pour parvenir à la paix, car c’est impossible.

On ne peut pas assassiner, opprimer et tyranniser les gens pour qu’ils obéissent. Vous pouvez tuer les gens qui s’opposent à vous, mais ce faisant, vous ne faites que créer davantage de gens qui s’opposent à vous. Vous pouvez brûler la terre en tuant tous les membres du Hamas et du Hezbollah, mais ce faisant, vous ne faites qu’assurer la naissance d’autres Hamas et d’autres Hezbollahs.

La seule façon de soumettre une population est de tuer tout le monde. Transformer tout le Moyen-Orient en un désert de mort et de destruction, de sorte qu’il n’y ait plus personne pour s’opposer à vous. C’est la seule façon de faire fonctionner le principe «tuer aujourd’hui pour avoir la paix demain».

En toute honnêteté, cela a fonctionné pour d’autres projets coloniaux occidentaux. En Amérique du Nord et en Australie, l’homme blanc a simplement tué, tué, tué et tué jusqu’à ce que l’opposition soit exterminée et que les quelques survivants soient brisés.

Mais la population indigène de la Palestine historique est différente, en ce sens qu’elle n’est pas isolée. Elle est entourée d’anciennes civilisations qui entretiennent avec elle une relation de longue date et une parenté de religion et de culture. Toute tentative d’extermination de la population indigène, comme ce fut le cas pour d’autres projets occidentaux de colonisation, suscite l’hostilité des nations environnantes, comme nous le constatons aujourd’hui.

Ainsi, pour qu’Israël puisse obtenir la paix en tuant, il doit non seulement tuer les Palestiniens, mais aussi tous ceux qui, dans la région environnante, s’y opposeraient. Les Israéliens le savent, c’est pourquoi on entend certains sionistes d’extrême droite parler de la nécessité d’un «Grand Israël» dont le territoire s’étendrait bien au-delà des frontières actuelles d’Israël.

Israël existera donc toujours dans un état de guerre continu jusqu’à ce qu’il (A) cesse d’exister dans son itération tyrannique actuelle ou (B) tue ou brise tous ses ennemis dans tout le Moyen-Orient. C’est la seule façon de mettre fin à cette tuerie.

Et c’est pourquoi Israël ne peut pas continuer à exister dans sa version actuelle. C’était une très, très mauvaise idée, comme d’autres très, très mauvaises idées de l’histoire, l’esclavage par exemple.

Pour que les massacres cessent, il faut mettre fin au projet meurtrier de colonisation connu sous le nom d’Israël. C’est une tâche considérable, mais il en a été de même pour la libération des esclaves. La seule alternative est de s’enfoncer de plus en plus dans cette trajectoire vers toujours plus de tueries, en attirant des forces militaires de plus en plus puissantes et en augmentant de manière exponentielle le nombre de morts dans le processus.

Une guerre massive entre les puissants alliés occidentaux d’Israël contre l’Iran et ses partenaires dans la région tuerait des millions et des millions de personnes et dévasterait l’économie mondiale. Mais c’est précisément la trajectoire sur laquelle le soutien occidental aux campagnes meurtrières d’Israël nous entraîne.

Je trouve cette perspective insoutenable. Il serait beaucoup moins dévastateur de démanteler l’État d’apartheid d’Israël et de prendre des dispositions pour que l’Occident absorbe tous ceux qui souhaitent fuir un État où tout le monde aurait les mêmes droits. Ce serait difficile, ce serait gênant, mais ce serait beaucoup, beaucoup plus facile et plus éthique que d’aider Israël à continuer d’appliquer sa doctrine «tuer aujourd’hui pour avoir la paix demain». [Solution pourtant impossible à cause de la puissance des lobbys sionistes en Occident, NdT]

Personne n’a jamais présenté d’argument justifiant la poursuite de l’existence d’Israël dans sa forme actuelle qui soit à la fois logique et moralement défendable. C’est juste une chose folle et stupide que nous faisons, comme toutes les autres choses folles et stupides que nous avons faites au cours de l’histoire. Un jour, ce sera évident tout le monde.

*Source : Le Saker Francophone via Réseau international