"Il prolonge la guerre délibérément": l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak dénonce la stratégie de Netanyahu

Dans un entretien accordé à BFMTV, l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak dénonce vivement les choix de Benjamin Netanyahu à Gaza et au Liban, tout en légitimant la lutte contre le Hamas et le Hezbollah.

Revue de presse : BFMTV (François Blanchard - 6 octobre 2024)*

Une voix qui porte en Israël. Alors que l'État hébreu est engagé dans une double guerre contre le Hamas et le Hezbollah, l'ancien Premier ministre Ehud Barak a vivement critiqué les choix de Benjamin Netanyahu dans un entretien en visioconférence sur BFMTV.

Aux affaires entre 1999 et 2001, connu pour avoir ordonné le retrait des troupes israéliennes du Liban en 2000, Ehud Barak juge qu'il est "facile d'engager" une guerre mais "pas facile de la terminer".

"Va-t-on conquérir Beyrouth ou être présent militairement au Liban? La réponse est non. À un moment donné, probablement dans quelques semaines ou mois, il faudra passer au temps diplomatique", estime-t-il.

Netanyahu "responsable" du sort des otages

L'ancien Premier ministre juge sévèrement la stratégie militaire de Benjamin Netanyahu dans la bande de Gaza. "Il rejette tout accord international. Il est responsable des otages qui ne reviennent pas en vie", accuse-t-il.

Selon lui, "ce qui préoccupe Netanyahu, ce n'est pas de savoir si des dizaines de milliers d'enfants vont être tués à Gaza. Ce qui l'inquiète, c'est qu'on pourrait remplacer le Hamas par quelqu'un qui serait légitime aux yeux de la communauté internationale, des pays arabes et des Palestiniens".

S'il ne remet pas en cause la lutte contre le Hamas et le Hezbollah, Ehud Barak, également ancien ministre de la Défense, appelle Israël à agir de manière collective avec ses alliés.

"Ce dont nous avons besoin, c'est de prendre la décision de se battre conjointement avec le président américain plutôt qu'avec des membres racistes et suprémacistes du cabinet de Netanyahu", réclame-t-il, en rappelant l'alliance gouvernementale entre le Likoud de Benjamin Netanyahu et des partis ultra-religieux et d'extrême droite.

Netanyahu "prolonge la guerre"

"Il faut déployer une alliance régionale avec les Égyptiens, Jordaniens, Irakiens, pourquoi par les Saoudiens", détaille-t-il. "Une alliance de forces modérées menée par les États-Unis et approuvée par l'Union européenne contre les pays voyous menés par Téhéran, le Hamas, le Hezbollah et les Houthis du Yémen".

Ehud Barak s'en est également vivement pris au Premier ministre israélien, affirmant qu'il profite de la guerre pour se maintenir au pouvoir.

"Cela fait longtemps qu'on aurait dû avoir des élections. Ce n'est pas facile de tenir des élections (en temps de guerre) et Netanyahu l'a bien compris.

"Il ne veut pas d'élections alors il prolonge la guerre délibérément. C'est ce que pensent beaucoup d'Israéliens et observateurs", assure-t-il.

